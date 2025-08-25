Rannula o kadrze na nadchodzący sezon

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 15:32 Fumen, źródło: super-basket.pl

- Jestem zadowolony z zebranej grupy. Oczywiście, nie każda decyzja potoczyła się po naszej myśli, ale mamy wypełnione wszystkie pozycje i sporo uniwersalności w zespole. Na razie nie widziałem jednak jeszcze wszystkich zawodników na żywo, więc nie chcę też przesadzać z optymizmem. Ale nie jest źle! - powiedział Heiko Rannula w rozmowie z super-basket.pl na temat kadry Legii na nadchodzący sezon.



W porównaniu do poprzednich rozgrywek doszło do kilku roszad. Z Warszawą pożegnali się m.in. Kameron McGusty, Mate Vucić czy Aleksa Radanov. Niemniej jednak trener legionistów jest zadowolony z zawodników, których będzie mieć do dyspozycji. - Ogólnie skład jest rzeczywiście mocno wyrównany. Mamy też sporo ball-handlerów. Uważam również, że nasi wysocy dobrze grają z piłką, więc będą w stanie kreować pozycje dla innych - mówi Heiko Rannula. - Muszę mieć ludzi, którzy stworzą pozytywną atmosferę i będą ciężko pracować także na treningach. To też powód, dla którego sprowadziłem do Legii Bena Shungu. Jest bardzo zespołowy, uniwersalny i wiem, że będzie ciężko pracował. Oprócz zaangażowania potrzebny jest jednak też oczywiście talent. Jego dużą dawkę dać ma Graves. Trzecia rzecz to mobilni, grający na piłce podkoszowi. Tu mamy Matthiasa Tassa, powinien sobie poradzić. To są trzy nowe filary Legii.



- Andrzej Pluta już chyba jest na wyższym poziomie! U niego najważniejsza będzie konsekwencja. Umie zdobywać punkty, ale przede wszystkim musi zostać boiskowym generałem – grając z piłką myśleć o innych. W ostatnim czasie bardzo poprawił się w obronie. Kiedy przyszedłem do Legii, momentami musieliśmy chować go w defensywie. Teraz staje się w tym coraz lepszy! - mówi Rannula o jednym z liderów drużyny. - Maksowi Wilczkowi na pewno brakuje doświadczenia. Minuty i kolejne umiejętności przyjdą z czasem. Na razie musi poprawić grę z piłką w rękach, podejmować lepsze decyzje. W zeszłym sezonie używaliśmy go przede wszystkim jako obrońcy. Jest mobilny, duży, dobrze zbiera. Wszystko przed nim. Wojciech Tomaszewski ma świetny instynkt do gry. Oczywiście, jego największym mankamentem pozostaje rzut, tu poprawa będzie konieczna, ale już teraz jest świetnym obrońcą na kilku pozycjach. Czuje się w tym dobrze, jest bardzo wysoki, więc będziemy z niego korzystać. Chciałbym jeszcze do tego grona dodać Błażeja Czaplę. Jest bardzo młody i pewnie jeszcze nie będzie w tym sezonie naszym kluczowym zawodnikiem, ale potencjał ma wielki. Naprawdę mocno w niego wierzę! - ocenia swych graczy trener.



Jakiej Legii możemy spodziewać się w nadchodzących rozgrywkach? - Moje zespoły zawsze są zorientowane na defensywę. Ważna jest też mobilność, fizyczność i szybkie przechodzenie do ataku. Chciałbym żebyśmy grali agresywnie. Mamy do tego odpowiednich graczy. Na pewno będziemy jednak potrzebowali trochę czasu. - podkreśla Heiko Rannula.



Cały wywiad z trenerem Legii i selekcjonerem Estonii przeczytasz na super-basket.pl.

