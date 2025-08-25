Jan Ziółkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Transfer Ziółkowskiego na ostatniej prostej

Woytek, źródło: X

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Legia Warszawa i AS Roma uzgodniły szczegóły w sprawie transferu Jana Ziółkowskiego.



Włoski klub ma zapłacić za obrońcę Legii 6,6 mln euro, a w umowie nie będzie zapisanych bonusów. Legia zagwarantowała sobie natomiast 10% zysku z kolejnego transferu. Ziółkowskim poważnie interesowały się również niemieckie kluby, ale zawodnik od początku był mocno nastawiony na transfer do Serie A.

Sprawa zostanie domknięta w najbliższych dniach, co najprawdopodobniej oznacza, że mecz z Hibarnian FC będzie ostatnim Ziółkowskiego w barwach Legii Warszawa.


Komentarze (22)

łajdak - 8 minut temu, *.orange.pl

ten diamencik już błyszczy
Maxi Oyedele nie zdołał zadebiutować jeszcze w barwach RC Strasbourg. Na domiar złego na ostatnie spotkanie ligowe z FC Nantes (1:0) nie załapał się do kadry meczowej.
a jaja będą większe jak strasbourg nie załapie się do ligi konferncji

odpowiedz
13 - 17 minut temu, *.202.157

I to jest podstawową cena. Brawo. I z Akademii czy nie?

odpowiedz
Ryj - 19 minut temu, *.t-mobile.pl

Szkoda, cholera szkoda.

odpowiedz
Piotrek - 20 minut temu, *.gigainternet.pl

Oyedele 60% x 6mln = 3,6mln €
Morishita 2mln €
Ziółkowski 6,6mln €.
Co stanie sie z 12,2 mln€? Odpowiedź brzmi trafi na konto właściciela. A my mamy sponsorować to dziadostwo.

odpowiedz
Miodulski musi odejść - 22 minuty temu, *.cdn77.com

Miodulski musi odejść!

odpowiedz
SEBO(L) - 24 minuty temu, *.play.pl

Burch, Jędrzejczyk, Kapuadi, Kun, Pankov, Augustyniak- wszystkim kończą się kontrakty wraz z końcem sezonu. Ziółkowski odchodzi.

Zostają Wszołek, Stojanovic, i Vinagre. Interesujące będzie zestawienie naszej obrony, takie... nie za liczne. Znowu będzie "budowa od nowa" na zasadzie łapanki - komu nie wypalą lepsze opcje, to łaskawie zechce rozmawiać z nami.

Nieodłączna tymczasowość tu w panuje w prze/od/budowaniu ( słowa do wyboru) drużyny. Brawo !

I tylko tego 1,5 godzinnego bojkotu "żal".
Ale skoro warunki jego zostały zrealizowane... 🤣🤣

odpowiedz
Piotrek - 25 minut temu, *.gigainternet.pl

Niech mi ktoś powie jak mamy zdobyć Mistrzostwo Polski, wygrywać w LKE, jak najlepsze co mamy idzie na sprzedaż? Przecież to już nie jest śmieszne. Oyedele, Morishita, Ziółkowski.

odpowiedz
Ronaldo - 29 minut temu, *.myvzw.com

Nie ma co gadać. Takie są realia. Wiadomo było ze się go nie uda zatrzymać. Chłopak ma talent i jedne życie jedną karierę więc wypada mu tylko życzyć powodzenia. Wszystko fajnie tylko my mieliśmy grać o mistrzostwo. Sprzedajemy Mori bo nie pasuje koncepcji trenera za pół ceny. Sprowadzamy ogórki za nie małe pieniądze i w dodatku przeterminowane. Znaczy skauting leży i płacze bo tak naprawdę już nie ma kogo sprzedać. Jeszcze Tobiasza opchną na bank. To nie piłkarze są winni że mistrza nie ma i nie będzie. Zarządzanie polegające na okradaniu klubu jest winne. A my dalej będziemy śpiewać nie poddawaj się ukochana ma…Miodek zamiast utrzymać markę Legii jako najlepszego klubu w Polsce zrobił z nas źródło swojego zysku nie licząc strat. Straty my poczujemy jak już go więcej nie będzie ale wolę to szybciej niż później.
Tutaj trzeba mieć jaja i charakter a nie loczki.
Kolejne udane okienko pana Dariusza.

odpowiedz
Legion - 34 minuty temu, *.akamaitechnologies.com

Karnety kupione 😂

odpowiedz
Darek - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Gual, Luqinhas, Oyedele. Kikolski 400 tysięcy , Zieliński milion euro. Teraz Morishita i Ziółkowski.
Presja ma sens 😂😂😂

odpowiedz
Legiokornak - 43 minuty temu, *.centertel.pl

Nie widzę tego panie Dariuszu czas odejść,wydane pieniądze w błoto ,za ile pan się wytransferuje !!!!. Wyprzedajesz najlepszych ,nie przedłużasz umów z Luigim,Josue. Chłopie kto ci doradza !.

odpowiedz
DZIK - 44 minuty temu, *.play.pl

To kiedy wznawiamy protest? Bilans kupionych i sprzedanych piłkarzy raczej na minus...

odpowiedz
mountblanc2027 - 49 minut temu, *.orange.pl

niech mu się powiedzie ! może zrobi lepszą karierę jak Michał Karbownik.

odpowiedz
Norge - 58 minut temu, *.centertel.pl

Ja bym wolał Niemcy, włosi to gabinet osobliwości

odpowiedz
wyrachowany manager - 41 minut temu, *.play.pl

@Norge: Włoska liga jest obecnie mniej wymagająca.Akurat wybiera bardzo dobry kierunek,w niemczech i Anglii grzałby ławe na 100%,a we włoszech jest szansa,że będzie coś tam grał.Jak nie będzie grał,wypożyczą go do słabszego klubu w Serie A

odpowiedz
Ten - 1 godzinę temu, *.play.pl

W końcu….

odpowiedz
Sen o - 1 godzinę temu, *.play.pl

No i super. Trafi na bardzo dobrego trenera. Będzie miała reprezentacja znakomitego stopera.

odpowiedz
Mateusz Sucker - 35 minut temu, *.orange.pl

@Sen o: Jakoś jestem sceptyczny. Lepiej, żeby jeszcze rok poczekał w Legii. Ale może załapie się na te kilka procent którym się powiodło.
Za całokształt w Legii dziękuję, za jakieś cuda wianki z reprezentacją nie bardzo.
Powodzenia👍

odpowiedz
Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

To już trzeci mecz pożegnalny🙂

odpowiedz
Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Chcieliśmy transferów więc są,dziadostwo kroczy przed upadkiem

odpowiedz
Lwów _Wilno_Polska - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Ważne, że jest bonus 10 procent od następnego transferu i jakieś pół miliona euro więcej. Ale z drugiej strony Lila, bo takie czeskie, chorwackie lub serbskie kluby sprzedają najlepsze perełki z kilkunastoma mln euro.

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mioduski spieniężyć chce kogo się da a zostawi chudyne,Kuna itp 🤣 chciałem widzieć Legię wielką i dziś wielką ja widzę 👍

odpowiedz
