Transfer Ziółkowskiego na ostatniej prostej

Włoski klub ma zapłacić za obrońcę Legii 6,6 mln euro, a w umowie nie będzie zapisanych bonusów. Legia zagwarantowała sobie natomiast 10% zysku z kolejnego transferu. Ziółkowskim poważnie interesowały się również niemieckie kluby, ale zawodnik od początku był mocno nastawiony na transfer do Serie A. Sprawa zostanie domknięta w najbliższych dniach, co najprawdopodobniej oznacza, że mecz z Hibarnian FC będzie ostatnim Ziółkowskiego w barwach Legii Warszawa.

łajdak - 8 minut temu, *.orange.pl ten diamencik już błyszczy

Maxi Oyedele nie zdołał zadebiutować jeszcze w barwach RC Strasbourg. Na domiar złego na ostatnie spotkanie ligowe z FC Nantes (1:0) nie załapał się do kadry meczowej.

a jaja będą większe jak strasbourg nie załapie się do ligi konferncji odpowiedz

13 - 17 minut temu, *.202.157 I to jest podstawową cena. Brawo. I z Akademii czy nie? odpowiedz

Ryj - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Szkoda, cholera szkoda. odpowiedz

Piotrek - 20 minut temu, *.gigainternet.pl Oyedele 60% x 6mln = 3,6mln €

Morishita 2mln €

Ziółkowski 6,6mln €.

Co stanie sie z 12,2 mln€? Odpowiedź brzmi trafi na konto właściciela. A my mamy sponsorować to dziadostwo. odpowiedz

Miodulski musi odejść - 22 minuty temu, *.cdn77.com Miodulski musi odejść! odpowiedz

SEBO(L) - 24 minuty temu, *.play.pl Burch, Jędrzejczyk, Kapuadi, Kun, Pankov, Augustyniak- wszystkim kończą się kontrakty wraz z końcem sezonu. Ziółkowski odchodzi.



Zostają Wszołek, Stojanovic, i Vinagre. Interesujące będzie zestawienie naszej obrony, takie... nie za liczne. Znowu będzie "budowa od nowa" na zasadzie łapanki - komu nie wypalą lepsze opcje, to łaskawie zechce rozmawiać z nami.



Nieodłączna tymczasowość tu w panuje w prze/od/budowaniu ( słowa do wyboru) drużyny. Brawo !



I tylko tego 1,5 godzinnego bojkotu "żal".

Ale skoro warunki jego zostały zrealizowane... 🤣🤣 odpowiedz

Piotrek - 25 minut temu, *.gigainternet.pl Niech mi ktoś powie jak mamy zdobyć Mistrzostwo Polski, wygrywać w LKE, jak najlepsze co mamy idzie na sprzedaż? Przecież to już nie jest śmieszne. Oyedele, Morishita, Ziółkowski. odpowiedz

Ronaldo - 29 minut temu, *.myvzw.com Nie ma co gadać. Takie są realia. Wiadomo było ze się go nie uda zatrzymać. Chłopak ma talent i jedne życie jedną karierę więc wypada mu tylko życzyć powodzenia. Wszystko fajnie tylko my mieliśmy grać o mistrzostwo. Sprzedajemy Mori bo nie pasuje koncepcji trenera za pół ceny. Sprowadzamy ogórki za nie małe pieniądze i w dodatku przeterminowane. Znaczy skauting leży i płacze bo tak naprawdę już nie ma kogo sprzedać. Jeszcze Tobiasza opchną na bank. To nie piłkarze są winni że mistrza nie ma i nie będzie. Zarządzanie polegające na okradaniu klubu jest winne. A my dalej będziemy śpiewać nie poddawaj się ukochana ma…Miodek zamiast utrzymać markę Legii jako najlepszego klubu w Polsce zrobił z nas źródło swojego zysku nie licząc strat. Straty my poczujemy jak już go więcej nie będzie ale wolę to szybciej niż później.

Tutaj trzeba mieć jaja i charakter a nie loczki.

Kolejne udane okienko pana Dariusza. odpowiedz

Legion - 34 minuty temu, *.akamaitechnologies.com Karnety kupione 😂 odpowiedz

Darek - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Gual, Luqinhas, Oyedele. Kikolski 400 tysięcy , Zieliński milion euro. Teraz Morishita i Ziółkowski.

Presja ma sens 😂😂😂 odpowiedz

Legiokornak - 43 minuty temu, *.centertel.pl Nie widzę tego panie Dariuszu czas odejść,wydane pieniądze w błoto ,za ile pan się wytransferuje !!!!. Wyprzedajesz najlepszych ,nie przedłużasz umów z Luigim,Josue. Chłopie kto ci doradza !. odpowiedz

DZIK - 44 minuty temu, *.play.pl To kiedy wznawiamy protest? Bilans kupionych i sprzedanych piłkarzy raczej na minus... odpowiedz

mountblanc2027 - 49 minut temu, *.orange.pl niech mu się powiedzie ! może zrobi lepszą karierę jak Michał Karbownik. odpowiedz

Norge - 58 minut temu, *.centertel.pl Ja bym wolał Niemcy, włosi to gabinet osobliwości odpowiedz

wyrachowany manager - 41 minut temu, *.play.pl @Norge: Włoska liga jest obecnie mniej wymagająca.Akurat wybiera bardzo dobry kierunek,w niemczech i Anglii grzałby ławe na 100%,a we włoszech jest szansa,że będzie coś tam grał.Jak nie będzie grał,wypożyczą go do słabszego klubu w Serie A odpowiedz

Ten - 1 godzinę temu, *.play.pl W końcu…. odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play.pl No i super. Trafi na bardzo dobrego trenera. Będzie miała reprezentacja znakomitego stopera. odpowiedz

Mateusz Sucker - 35 minut temu, *.orange.pl @Sen o: Jakoś jestem sceptyczny. Lepiej, żeby jeszcze rok poczekał w Legii. Ale może załapie się na te kilka procent którym się powiodło.

Za całokształt w Legii dziękuję, za jakieś cuda wianki z reprezentacją nie bardzo.

Powodzenia👍 odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To już trzeci mecz pożegnalny🙂 odpowiedz

Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Chcieliśmy transferów więc są,dziadostwo kroczy przed upadkiem odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ważne, że jest bonus 10 procent od następnego transferu i jakieś pół miliona euro więcej. Ale z drugiej strony Lila, bo takie czeskie, chorwackie lub serbskie kluby sprzedają najlepsze perełki z kilkunastoma mln euro. odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski spieniężyć chce kogo się da a zostawi chudyne,Kuna itp 🤣 chciałem widzieć Legię wielką i dziś wielką ja widzę 👍 odpowiedz

