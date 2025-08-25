Transfer Ziółkowskiego na ostatniej prostej
Włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że Legia Warszawa i AS Roma uzgodniły szczegóły w sprawie transferu Jana Ziółkowskiego.
Włoski klub ma zapłacić za obrońcę Legii 6,6 mln euro, a w umowie nie będzie zapisanych bonusów. Legia zagwarantowała sobie natomiast 10% zysku z kolejnego transferu. Ziółkowskim poważnie interesowały się również niemieckie kluby, ale zawodnik od początku był mocno nastawiony na transfer do Serie A.
Sprawa zostanie domknięta w najbliższych dniach, co najprawdopodobniej oznacza, że mecz z Hibarnian FC będzie ostatnim Ziółkowskiego w barwach Legii Warszawa.