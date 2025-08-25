fot. Legia3x3.com
Terminarz i skład Legii na World Tour w Debreczynie

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legia3x3.com

Legia Lotto 3x3 Warszawa w najbliższy weekend rywalizować będzie w międzynarodowym turnieju cyklu World Tour w węgierskim Debreczynie. W fazie grupowej legioniści zagrają z Valencią i Bolonią Campas. Pierwszy mecz nasz zespół czeka w piątek, 29 sierpnia o 18:30, kolejny tego samego dnia już o 19:20.

Do dalszego etapu rozgrywek (kolejnej fazy grupowej) awansują zwycięzcy każdej z dwóch grup kwalifikacyjnych. W grupie kwalifikacyjnej B rywalizować będą ze sobą ekipy z Marbelli, Rzymu i Constancy. Zwycięzca grupy A, w której zagra Legia, trafi na kolejnym etapie do gr. C z Partizanem i litewskim Raudondvarisem. Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

Legia w Debreczynie wystąpi w składzie: Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Michał Jankowski.


