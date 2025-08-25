Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. 11:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 0-2 Miedzi Legnica. Legia U17 pokonała 7-2 Podlasie Biała Podlaska, Legia U15 pokonała 7-0 Znicz Pruszków, a Legia U14 pokonała 5-0 starszych kolegów z Broń Radom. Grały też młodsze roczniki Akademii. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 0-2 (0-1) Miedź Legnica

Gole:

0-1 28 min. Jakub Szałapata (as. Filip Żur)

0-2 66 min. Filip Żur (as. Mateusz Marciniak)



Legia: Jan Bienduga - Antoni Wasiak-Libiszowski (57' Szymon Chojecki), Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Daniel Foks, Aleksander Wyganowski (57' Jakub Gliwa [09]), Maciej Ruszkiewicz, Filip Przybyłko - Stanisław Kubiak (78' Jan Kniat), Samuel Kovacik, Athanasios Christopoulos (57' Fabian Mazur [09])

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor



CLJ U17 (2009 i mł.): Podlasie Biała Podlaska 1-7 (1-6) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 5 min. Hoang Nguyen (as. Franciszek Stępniewski)

0-2 17 min. Daniił Pylypczuk (as. Szymon Siekaniec)

0-3 21 min. Hoang Nguyen b.a.

0-4 23 min. Daniil Pylypchuk (as. Igor Owczarczyk)

0-5 39 min. Wiktor Zugaj b.a.

0-6 40 min. Tymoteusz Leśniak (as. Hoang Nguyen)

1-6 42 min. Marcel Dobruk

1-7 83 min. Dawid Mastalski (as. Jan Rodak)



Legia: Franciszek Golański [10] - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Oskar Krakowiak (46' Jakub Juszczak), Szymon Siekaniec [10](46' Jarosław Kuc [10]) - Marcel Laszczyk [10], Vu Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10](46' Dawid Mastalski) - Wiktor Zugaj (46' Jan Rodak), Daniil Pylypchuk (67' Marek Suchodół [10]), Tymoteusz Leśniak [10](46' Oskar Putrzyński [10])

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył



CLJ U15: Znicz Pruszków 0-7 Legia Warszawa

Gole:

0-1 36 min. Michał Kucała b.a.

0-2 39 min. Michał Kucała (as. Wojciech Kuś)

0-3 54 min. Kacper Kwiatkowski (as. Aleksander Dąbrowski)

0-4 62 min. Fryderyk Paprocki (as. Kacper Kwiatkowski)

0-5 66 min. Fryderyk Paprocki (as. Karol Konieczny)

0-6 67 min. Kajetan Zaliwski (as. Mikołaj Ćwikilewicz)

0-7 71 min. Fryderyk Paprocki b.a.



Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz (70' Szymon Piegat), Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski (70' Stanisław Maisiuk) - Jan Kaczorowski (65' Karol Konieczny), Filip Reszka, Wojciech Kuś (50' Kajetan Zaliwski) - Marcin Kośmiński (60' Antoni Kośmider), Michał Kucała (55' Fryderyk Paprocki), Kacper Kwiatkowski (65' Mikołaj Ćwikilewicz). Rezerwa: Bartłomiej Magdziak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński



Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Legia U14 5-0 (3-0) Broń Radom U15

Gole:

1-0 8 min. Bartłomiej Cząstka (as. Adam Smoła)

2-0 19 min. Nikodem Staroń (as. Filip Jasiński)

3-0 25 min. Bartłomiej Cząstka (as. Adam Smoła)

4-0 48 min. Nikodem Staroń (as. Filip Jasiński)

5-0 65 min. Klaudiusz Półtorak (as. Adam Smoła)



Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Jakub Kruk, Oskar Matusiewicz, Aleksander Kocot, Karol Grzyb, Karol Szczepek, Adam Smoła, Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Filip Jasiński, Krzysztof Opanowski, Ignacy Silski, Łukasz Stankiewicz, Mateusz Krzyczmonik, Natan Turniak, Klaudiusz Półtorak

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza



Sparing U13 (2013 i mł.): Legia U13 - UKS Varsovia '13



Strzały (celne): Legia 44 (23) - Varsovia 5 (1)



Legia: Antoni Kulpiński, Leon Gańko, Szymon Płoński, Konstanty Leonkiewicz, Michael Oyedele, Konstantin Yushkavets [14], Antoni Adamkiewicz, Maksymilian Pająk, Aleksander Cwyl, Oliwier Siuda, gracz testowany, Leon Kowalczyk, Filip Brzeszczak, Szymon Chodkowski, Piotr Nowotka

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Turniej Młode Talenty Chemik Bydgoszcz Cup (rocznik 2014 i mł.)



Legia U12 (2014 i mł.)dobrze zaprezentowała się w turnieju Młode Talenty Chemik Bydgoszcz Cup. Zespół podzielony był na ekipę "białą" (która triumfowała w dwudniowej rywalizacji) i "zieloną". Królem strzelców turnieju został Jan Golański ("biali") z 16 trafieniami, przed Ignacym Gęsiarzem ("zieloni", 9 goli), który latem dołączył do zespołu Akademii wraz z kilkoma innymi kolegami z LSS.



Legia - "biali": Antoni Okrzejski - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Jan Golański, Jan Kordek, Alex Nowak, 2 gracze testowani, Stefan Wang

Trener: Szymon Lesiakowski

Legia - "zieloni": Stanisław Czajka, Feliks Chaciński, Ignacy Gęsiarz, Maximilian Juwa, Diego Koral, Filip Kubieniec, Aleksander Kukla, Milan Purgal, Charyton Sokal, Wiktor Ugniewski

Trener: Bartłomiej Frączek



Sparing U11 (2015 i mł.): Legia U11 - AP Bronowice Lublin 15



Strzały (celne) - boisko A: Legia 63 (39) - Bronowice 40 (27)



Legia: Oliwier Kawczyński, Karol Giera, Ksawery Lewandowski, Bruno Królik, Oskar Sarna, Tymon Obierak, Aleksander Gorzelnik, Sroczyński, Antoni Kret, Stanisław Bratos, Symon Kurzela, Szymon Giera, Cezary Kuś, Andrzej Regulski-Lokanga, Michał Sadoch, Ksawery Długopolski, Marcel Uściniak, gracz testowany.

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



Legia U11 (2015 i mł.) na dwóch boiskach rozgrywała sparing z lubelskim AP Bronowice, znanym z dobrych występów na wielu turniejach młodzieżowych w tej kategorii wiekowej. Pierwsza polowa na boisku A była niezwykle ciekawa, zaciera, dopiero w końcówce legioniści wyraźniej przejęli inicjatywę. Po przerwie Legia przejęła już ciężar gry i grała z większą wiarą w dryblingach i uderzeniach. Goście jednak parokrotnie mocno się "odgryźli". Wartościowy, szybki mecz.

