Transfery
Legia sprowadzi Papadopoulosa z Lugano?
Według informacji niemieckiego Sky Sport Legia Warszawa chce pozyskać Antoniosa Papadopoulosa z FC Lugano.
Zawodnik i stołeczny klub mieli już uzgodnić warunki czteroletniego kontraktu. Problemem pozostaje jednak kwota odstępnego – ostatnia oferta Legii, wynosząca 1,5 mln euro, została odrzucona przez szwajcarski klub.
25-letni Grek, urodzony w Niemczech, to prawonożny środkowy obrońca. Jego kontrakt z Lugano obowiązuje jeszcze przez dwa lata, a portal transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro. Do ekipy ze Szwajcarii trafił latem 2024 roku z drugiej drużyny Borussii Dortmund.
Papadopoulos szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie szwajcarskiej drużyny. W poprzednim sezonie rozegrał aż 47 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. W obecnych rozgrywkach również pełni rolę filaru defensywy Lugano, która na 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji zakończyła pucharową przygodę w tym sezonie.
➡️ #Legia Warschau möchte Ex-#BVB-Verteidiger Toni #Papadopoulos vom FC Lugano verpflichten! Spieler und Klub sind sich nach @SkySportDE-Infos bereits mündlich über einen Vierjahresvertrag einig. Das letzte Angebot der Polen lag bei rund 1.5 Mio €, wurde jedoch von Lugano… pic.twitter.com/UqR8Zrkd6p— Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) August 25, 2025