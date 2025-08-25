Antonios Papadopoulos - fot. Mishka / Legionisci.com
Legia sprowadzi Papadopoulosa z Lugano?

Woytek, źródło: sport.sky.de

Według informacji niemieckiego Sky Sport Legia Warszawa chce pozyskać Antoniosa Papadopoulosa z FC Lugano.



Zawodnik i stołeczny klub mieli już uzgodnić warunki czteroletniego kontraktu. Problemem pozostaje jednak kwota odstępnego – ostatnia oferta Legii, wynosząca 1,5 mln euro, została odrzucona przez szwajcarski klub.

25-letni Grek, urodzony w Niemczech, to prawonożny środkowy obrońca. Jego kontrakt z Lugano obowiązuje jeszcze przez dwa lata, a portal transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro. Do ekipy ze Szwajcarii trafił latem 2024 roku z drugiej drużyny Borussii Dortmund.

Papadopoulos szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie szwajcarskiej drużyny. W poprzednim sezonie rozegrał aż 47 spotkań, w których zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. W obecnych rozgrywkach również pełni rolę filaru defensywy Lugano, która na 3. rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji zakończyła pucharową przygodę w tym sezonie.



Komentarze (9)

Xxx - 14 minut temu, *.play-internet.pl

Żeby go lugano sprzedał za półtora miliona musieliby mieć tak samo poukładane w głowie jak zarządzenie żeby oddać zawodnika wyróżniającego się za frytki znaczy za mniejszą kwotę niż jest wyceniany🙂😊😃😁🤣🤣

Ronaldo - 55 minut temu, *.myvzw.com

To że my sprzedajemy Mori za 2 bańki a jest wyceniany na 3 to nie nie znaczy że wszyscy są takimi frajerami i oddadzą kogoś kto jest wyceniony na 3,5 za 1,5 mln. W … a mnie już ten kabaret i nie potrzebuję zbiorowego pseudo protestu. Jak byłbym tak znany jak prezes to bałbym się wyjść na miasto. Tam też poje…ni ludzie się zdarzają. Co News to lepszy chyba czas odpocząć.

Jasio - 28 minut temu, *.play.pl

@Ronaldo: ale masz mały rozumek.

(L) - 28 minut temu, *.jmdi.pl

@Ronaldo: Dokładnie idiotyzm goni idiotyzm. Cały skład chcą wymienić? I znowu będzie zdziwienie że nic nie działa...

Rivaldo - 15 minut temu, *.supermedia.pl

@Ronaldo: Chyba w lombardzie na Wileniaku go wyceniałeś na te 3 bańki

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Mamy już Burcha. Po co kolejny mistrz?

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Grek, Kosowianin...🤦‍♂️ Transferowy globus zaczął znowu kręcić się.

BEZ SZANS NA SPROWADZENIA - 1 godzinę temu, *.play.pl

Tak jak wyżej napisalam.

Nie ma szans na sprowadzenia.

Sylwia

Ryszard - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@BEZ SZANS NA SPROWADZENIA: Pewnie tak ale cóż szkodzi podniecić publikę🤣🤣🤣

