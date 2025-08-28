fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

rob bandit - 5 minut temu, *.com.pl

jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️

odpowiedz
Wwa - 7 minut temu, *.orange.pl

Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany.

odpowiedz
Anonim(L)wy - 17 minut temu, *.play-internet.pl

Nasza kochana Polska telewizja...
Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.
Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.
Wytłumaczy mi to ktoś?

odpowiedz
SynAlkaPono wali browce - 20 minut temu, *.kompex.pl

Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż

odpowiedz
rob bandit - 40 minut temu, *.com.pl

jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

odpowiedz
123 - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek.

odpowiedz
Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.
Tak się "wzmocniliśmy" na puchary.

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.
Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów
dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie...

odpowiedz
MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz ........................
Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... Elitim .................
Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre
............................. Nsame ...........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
⚽️
🙂

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.