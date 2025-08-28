Na żywo
LIVE!: Legia 1-0 Hibernian (1. połowa)
Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Hibernian FC przeprowadzi stacja TVP 1.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.
jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️
Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany.
Nasza kochana Polska telewizja...
Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.
Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.
Wytłumaczy mi to ktoś?
Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż
jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️
Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek.
Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.
Tak się "wzmocniliśmy" na puchary.
Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.
Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów
dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie...
.............................. Tobiasz ........................
Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... Elitim .................
Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre
............................. Nsame ...........................
