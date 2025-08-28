Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Hibernian FC przeprowadzi stacja TVP 1. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

L - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Ale fajnie 1:3😂 odpowiedz

Wojtek86 - 32 minuty temu, *.play.pl To jest po prostu żenada i frajerstwo. odpowiedz

lopezzz - 33 minuty temu, *.inetia.pl Sprzedali mecz...Zobaczcie co robi Elitim a potem obrona i na koniec bramkarz Tobiasz , który mógł ręką odbić piłkę ale nagle ...rękę podnosi a piłka pod ręką wpada do bramki...

To nie przypadek - Oni nie chcą grać w pucharach. odpowiedz

robal - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Jak to w ogóle nazwać odpowiedz

Remington - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Czyli ta druga połowa na cyprze to nie przypadek. Tak słabej Legii jak żyje nie widziałem. Miodudki = The End Legia. odpowiedz

Xxxx - 38 minut temu, *.play-internet.pl Zróbmy zmianę wpuśćmy Japończyka Morichite. O sorry zapomniałem został sprzedany bo miał bardzo korzystny kontakt dla siebie. Brawo za transfery.😂 odpowiedz

Olomanolo - 39 minut temu, *.play.pl Trzeba jeszcze kogoś sprzedać !!!! odpowiedz

Ok - 39 minut temu, *.play.pl Eltim jprd odpowiedz

Jprdl - 39 minut temu, *.play.pl Będzie 1:5🤔 odpowiedz

Obcy - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Ta gra to jest dno. Nawet,jak awansujemy to zdania nie zmienię. odpowiedz

wojti - 41 minut temu, *.inetia.pl Odpadną hehe i bardzo dobrze...niech loczek sprzeda jeszcze ze trzech odpowiedz

Anonim - 46 minut temu, *.play.pl Dlaczego mają takie słabe początki spotkań to jest zdecydowanie zauważalne i do poprawy odpowiedz

pawel - 50 minut temu, *.vectranet.pl Czy ten ręcznik jest w stanie wyjść do jakiejkolwiek piłki??? Gała lata po wrzutkach po piątce a ten nic. Bramka, piłka dochodząca na 3 metr a lebiega stoi na linii. odpowiedz

Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl Kapustka Brawo odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Pełno żółtych kartek i ledwo co do przodu. Ot ostatnie lata Legii jak dzisiejszy mecz. Strach się bać co będzie dalej. odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany. odpowiedz

Xxx - 32 minuty temu, *.play-internet.pl @Wwa: teraz pewnie będzie konieczny mamy skład na granie w samej lidze😉 bez pucharów odpowiedz

Anonim(L)wy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nasza kochana Polska telewizja...

Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.

Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.

Wytłumaczy mi to ktoś? odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.play.pl @Anonim(L)wy: też nie widziałem :) zgoda bracie:)

Po prostu nie jesteśmy lubiani w TVP ? odpowiedz

SynAlkaPono wali browce - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż odpowiedz

Pono chlor - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @SynAlkaPono wali browce: wrzutka z różnego? Do nikogo. Poprawka na głowę Szkota. No masakra z niego jest. odpowiedz

rob bandit - 2 godziny temu, *.com.pl jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek. odpowiedz

Arti L - 57 minut temu, *.orange.pl @123: Szkoda że nie wyszedłeś w pierwszym składzie odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.

Tak się "wzmocniliśmy" na puchary. odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.play.pl Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.

Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów

dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie... odpowiedz

Arti L - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Zły: Przecież możesz dyrektorem sportowym nikt ci nie broni odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz ........................

Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca

................... Szymański ... Elitim .................

Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre

............................. Nsame ...........................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻

⚽️

🙂 odpowiedz

