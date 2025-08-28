Na żywo
LIVE!: Legia 2-3 Hibernian (przerwa)
Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Hibernian FC przeprowadzi stacja TVP 1.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.
Ale fajnie 1:3😂
To jest po prostu żenada i frajerstwo.
Sprzedali mecz...Zobaczcie co robi Elitim a potem obrona i na koniec bramkarz Tobiasz , który mógł ręką odbić piłkę ale nagle ...rękę podnosi a piłka pod ręką wpada do bramki...
To nie przypadek - Oni nie chcą grać w pucharach.
Jak to w ogóle nazwać
Czyli ta druga połowa na cyprze to nie przypadek. Tak słabej Legii jak żyje nie widziałem. Miodudki = The End Legia.
Zróbmy zmianę wpuśćmy Japończyka Morichite. O sorry zapomniałem został sprzedany bo miał bardzo korzystny kontakt dla siebie. Brawo za transfery.😂
Trzeba jeszcze kogoś sprzedać !!!!
Eltim jprd
Będzie 1:5🤔
Ta gra to jest dno. Nawet,jak awansujemy to zdania nie zmienię.
Odpadną hehe i bardzo dobrze...niech loczek sprzeda jeszcze ze trzech
Dlaczego mają takie słabe początki spotkań to jest zdecydowanie zauważalne i do poprawy
Czy ten ręcznik jest w stanie wyjść do jakiejkolwiek piłki??? Gała lata po wrzutkach po piątce a ten nic. Bramka, piłka dochodząca na 3 metr a lebiega stoi na linii.
Kapustka Brawo
Pełno żółtych kartek i ledwo co do przodu. Ot ostatnie lata Legii jak dzisiejszy mecz. Strach się bać co będzie dalej.
jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️
Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany.
@Wwa: teraz pewnie będzie konieczny mamy skład na granie w samej lidze😉 bez pucharów
Nasza kochana Polska telewizja...
Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.
Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.
Wytłumaczy mi to ktoś?
@Anonim(L)wy: też nie widziałem :) zgoda bracie:)
Po prostu nie jesteśmy lubiani w TVP ?
Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż
@SynAlkaPono wali browce: wrzutka z różnego? Do nikogo. Poprawka na głowę Szkota. No masakra z niego jest.
jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️
Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek.
@123: Szkoda że nie wyszedłeś w pierwszym składzie
Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.
Tak się "wzmocniliśmy" na puchary.
Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.
Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów
dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie...
@Zły: Przecież możesz dyrektorem sportowym nikt ci nie broni
.............................. Tobiasz ........................
Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... Elitim .................
Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre
............................. Nsame ...........................
