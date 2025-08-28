fot. Woytek / Legionisci.com
Komentarze (29)

L - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

Ale fajnie 1:3😂

Wojtek86 - 32 minuty temu, *.play.pl

To jest po prostu żenada i frajerstwo.

lopezzz - 33 minuty temu, *.inetia.pl

Sprzedali mecz...Zobaczcie co robi Elitim a potem obrona i na koniec bramkarz Tobiasz , który mógł ręką odbić piłkę ale nagle ...rękę podnosi a piłka pod ręką wpada do bramki...
To nie przypadek - Oni nie chcą grać w pucharach.

robal - 34 minuty temu, *.vectranet.pl

Jak to w ogóle nazwać

Remington - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

Czyli ta druga połowa na cyprze to nie przypadek. Tak słabej Legii jak żyje nie widziałem. Miodudki = The End Legia.

Xxxx - 38 minut temu, *.play-internet.pl

Zróbmy zmianę wpuśćmy Japończyka Morichite. O sorry zapomniałem został sprzedany bo miał bardzo korzystny kontakt dla siebie. Brawo za transfery.😂

Olomanolo - 39 minut temu, *.play.pl

Trzeba jeszcze kogoś sprzedać !!!!

Ok - 39 minut temu, *.play.pl

Eltim jprd

Jprdl - 39 minut temu, *.play.pl

Będzie 1:5🤔

Obcy - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Ta gra to jest dno. Nawet,jak awansujemy to zdania nie zmienię.

wojti - 41 minut temu, *.inetia.pl

Odpadną hehe i bardzo dobrze...niech loczek sprzeda jeszcze ze trzech

Anonim - 46 minut temu, *.play.pl

Dlaczego mają takie słabe początki spotkań to jest zdecydowanie zauważalne i do poprawy

pawel - 50 minut temu, *.vectranet.pl

Czy ten ręcznik jest w stanie wyjść do jakiejkolwiek piłki??? Gała lata po wrzutkach po piątce a ten nic. Bramka, piłka dochodząca na 3 metr a lebiega stoi na linii.

Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl

Kapustka Brawo

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Pełno żółtych kartek i ledwo co do przodu. Ot ostatnie lata Legii jak dzisiejszy mecz. Strach się bać co będzie dalej.

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl

jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️

Wwa - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany.

Xxx - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

@Wwa: teraz pewnie będzie konieczny mamy skład na granie w samej lidze😉 bez pucharów

Anonim(L)wy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nasza kochana Polska telewizja...
Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.
Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.
Wytłumaczy mi to ktoś?

As - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Anonim(L)wy: też nie widziałem :) zgoda bracie:)
Po prostu nie jesteśmy lubiani w TVP ?

SynAlkaPono wali browce - 1 godzinę temu, *.kompex.pl

Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż

Pono chlor - 1 godzinę temu, *.kompex.pl

@SynAlkaPono wali browce: wrzutka z różnego? Do nikogo. Poprawka na głowę Szkota. No masakra z niego jest.

rob bandit - 2 godziny temu, *.com.pl

jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

123 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek.

Arti L - 57 minut temu, *.orange.pl

@123: Szkoda że nie wyszedłeś w pierwszym składzie

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl

Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.
Tak się "wzmocniliśmy" na puchary.

Zły - 3 godziny temu, *.play.pl

Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.
Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów
dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie...

Arti L - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Zły: Przecież możesz dyrektorem sportowym nikt ci nie broni

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz ........................
Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... Elitim .................
Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre
............................. Nsame ...........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
⚽️
🙂

