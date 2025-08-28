Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Hibernian FC przeprowadzi stacja TVP 1. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Dziad_Leopold - 15 minut temu, *.13.90 Emocje jak w Milionerach przy ostatnim pytaniu. Rollercoaster w ch()j -wniebowzięcie, wqrw,prosta wznosząca, wniewbowzięcie. Ja uwielbiam horrory więc scenariusz meczu mi nie przeszkadzał. A końcowy widok ogłupiałych,szkockich ryjów zastanawiających się dlaczego wydali tyle kasy na rozczarowanie-bezcenny. odpowiedz

piotrek9mln - 19 minut temu, *.tpnet.pl Czy Wy potraficie tak jakoś normalniej jak inni? Czy te horrory to już muszą być zawsze i z każdym? Mam dla kogo żyć i nie chcę walnąć na zawał 😂😂😂 a na poważnie to było ciężko, ale gratuluję nasza Legio i dziękuję za ten awans!!! Kibice na stadionie byliście jak zwykle fantastyczni! Fajnie że widzimy się znów w Europie! Do zobaczenia w październiku! ❤️🤍💚 odpowiedz

Legionista 68 - 30 minut temu, *.com.pl Co za rollercoaster , mimo wszystko moje gratulacje - wynik idzie w świat 👍 odpowiedz

Sobal 74 - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Co za barany piszą i to są niby kibice legii nic tylko krytykujecie a pewnie nigdy na meczu niebyliscie odpowiedz

Arti L - 13 minut temu, *.orange.pl @Sobal 74: 100%popieram tylko płacz i narzekają odpowiedz

Gonzo - 50 minut temu, *.knc.pl Zem się kuzva poplakal😂 odpowiedz

Zlb 82 - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Dzięki Bogu mamy Kacpra Tobiasza!!! Gramy dalej!!!! odpowiedz

Pab(L)ito - 51 minut temu, *.orange.pl Ciekawe ile zawałów dzisiaj było odpowiedz

piki - 1 godzinę temu, *.79.35 jest dogrywka! ekscytujemy się jak w mecxu z Realem (3:3)parę lat temu w fazie grupowej LM, sięgnęliśmy dna, oby piąte miejsce w lidze było w naszym zasięgu odpowiedz

Xavery - 46 minut temu, *.orange.pl @piki:

No właśnie. Nerwówka i zwroty akcji jeszcze większe niż z Realem. Tylko, że to... Hibernians odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl Garść refleksji:

Tobiasz zaczyna bronić jak dostanie 2-3 bramki pod pachę.

Tobiasz i tak zapewne znów będzie bohaterem bo wybroni jednego karnego więcej.

Ilu legijnych obrońców potrzeba aby zatrzymać jednego napastnika przeciwników?

Ilu legijnych napastników trzeba, żeby przejść jednego obrońcę przeciwnika?

Co odstawił Rajović w akcji Legii na 2:3?

Czy na świecie jest trener który byłby w stanie odnieść sukces z Legią?

Sprzedać wszystkich, włącznie z prezesem i zacząć od dna, jak niektóre kluby. Np. te z Krakowa.

Masakra, przykro patrzeć. odpowiedz

fc bar - 51 minut temu, *.79.35 @Xavery: ni i zgadłeś, smutny dzień, znów Mioduski osiągnął swoj cel minimum, a gdzie my Kibice:-( odpowiedz

Kunta Kinte - 49 minut temu, *.orange.pl @Xavery: Ale Ty pie...lisz ! odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niech utopia w tym meczu... Zarazem utopi Owca szara...brak kasy może nas wybawić. Loczek w końcu z niedochodowego klubu odstąpi..

sprzedając go innym...ów taka nasza nadzieja. By właściciel kochał klub i patrzył w przyszłość na jego chwałę. 🙏 odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wypędzić wszystkich z Mioduskim Żewłakowem Fredim i Iordanesku i całym ' piłkarskim składem ' do Rumunii do Transylwanji żeby ich książę Dracula zeżarł. Wstyd wstydów ciąg dalszy. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl zrobilismy 6 zmian? możemy tyle? odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego My nigdy nie możemy wygrać /awansować nigdy na spokojnie???? odpowiedz

jurand - 1 godzinę temu, *.koba.pl A tak panowie spikierzy chwalili Legię za pierwszą połowę, zamiast krytykować ,że zamiast "krzyczeć " strzelać to oni się zachwycali. To macie.

Koniec w pucharach koniec w lidze. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.153.36 Gdzie obejrzeć? odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 Nie poddawaj się ...... Legio gooooollllllll odpowiedz

Jprd - 1 godzinę temu, *.play.pl Nsame ha ha ha odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Proponuję podwyżki, więcej wolnego i dziewczyny do towarzystwa 🤣🤣🤣 odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Jak na razie wstyd jak uj! odpowiedz

Jprd - 1 godzinę temu, *.play.pl Akwarela następny artysta odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.188.99 Nie martwcie sie, przeciez dla Was kibicow najwazniejsze Mistrzostwo Polski, wiec bedziecie mieli spokojna gre w Ekstraklasie 🤣 odpowiedz

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W tym sezonie mamy nowa taktykę przestajemy grać w drugich polowach 🤔🤔 odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mioduski sprzedaj zaraz nsame, sprzedaj jeszcze elitima i kogo się da ty dziadu złodzieju... odpowiedz

No i - 1 godzinę temu, *.play.pl @R: Byłoby dobrze odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co za ćwoki odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl Wstyd będzie ogromny.... odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl pięknie się piłka od kaleki rajowica odbija... jak od deski. chłop nie ma nic, żadnego atutu odpowiedz

Paź Króla Woli - 12 minut temu, *.centertel.pl @pawel: możesz to jeszcze raz napisać drewnuaku?? dawaj znafco🤣 odpowiedz

Dupalescu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szrot Legii nie wyszedł na 2 połowę.

Dupalescu jeszcze raz pokazał , że nie potrafi wyciągnąć wniosków

Obrona katastrofa, brak skrzydeł, środek nie istnieje, atak dno

Tobiasz jak zwykle same babole

Warszawski Skład / Skupu Staroci i Drewna 👎👎👎

2 połowa jeszcze gorsza nic z AEK , a już myślałem że gorzej się nie da 😭😭😭 odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Co tam się ku#wa odj#ło odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jesteście gównem a nie drużyną!!!!!!! 🤬 odpowiedz

Klusek - 1 godzinę temu, *.play.pl Brawo frajerzy. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl zmiany tragedia odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kolejny mecz nie mają siły i dynamiki grać w drugiej połowie,przygotowanie kondycyjne leży. odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Przynajmniej skupią się na walce o mistrzostwo Polski a nie będą zajmować się głupotami w Europie odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Grstuluję odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Znaczy sie benis😎 odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To teraz dopiero zacznie się wyprzedaż by spiąć budżet... odpowiedz

Ha ha ha - 1 godzinę temu, *.play.pl Eltim czarny koń zawodów odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jestem z Pomorza zawsze Wam kibicowałem. Ale to już przesada jak tak można. Z 1:3 . odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Rejovic do Wszołka Fu.k off ładnie sie zaczyna... odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.33.223 Przynajmniej ta kutwa,której zależy jedynie na ciułaniu € z pucharu biedronki dostanie po kieszeni! odpowiedz

Tre - 1 godzinę temu, *.orange.pl Obrona tragedia pomoc nie kreuje brak sytuacji ogrywaja nas rzemieslnicy kabaret to jest podsumowanie polityki klubu o naszych dyr. sportowych transferow. odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl wszyscy sie wzmacniaja a u nas bedzie wyprzedaż,pudel WON WON WON odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play.pl Niektórzy tutaj z braku awansu się ucieszą. Bo Legia się wzmocni i nie będzie musiała grać co trzy dni. Geniusze strategii.

Ale skoro można sprzedawać zawodników w trakcie dwumeczu (ponoć najważniejszego dla finansów klubu) to można i tak. A że nie wyszło.... odpowiedz

Biała sila - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: To tylko chyba u nas ,POpier,,nie odpowiedz

Jprd - 2 godziny temu, *.play.pl Nsame dawaj bramę he he he odpowiedz

Czas Mioduskiego już minal - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Spieprzaj dziadu, amatorrze odpowiedz

Jimi70 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jest q...a dramat a nie drużyna odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl gramy bez bramkarza odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ale fajnie 1:3😂 odpowiedz

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.play.pl To jest po prostu żenada i frajerstwo. odpowiedz

lopezzz - 2 godziny temu, *.inetia.pl Sprzedali mecz...Zobaczcie co robi Elitim a potem obrona i na koniec bramkarz Tobiasz , który mógł ręką odbić piłkę ale nagle ...rękę podnosi a piłka pod ręką wpada do bramki...

To nie przypadek - Oni nie chcą grać w pucharach. odpowiedz

Jprdl - 1 godzinę temu, *.play.pl @lopezzz: dobry ruch.chcą się skupić na utrzymaniu odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak to w ogóle nazwać odpowiedz

Remington - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli ta druga połowa na cyprze to nie przypadek. Tak słabej Legii jak żyje nie widziałem. Miodudki = The End Legia. odpowiedz

Xxxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zróbmy zmianę wpuśćmy Japończyka Morichite. O sorry zapomniałem został sprzedany bo miał bardzo korzystny kontakt dla siebie. Brawo za transfery.😂 odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play.pl Trzeba jeszcze kogoś sprzedać !!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl @Olomanolo: Nie martw się Kolego. Lista już czeka. odpowiedz

Ok - 2 godziny temu, *.play.pl Eltim jprd odpowiedz

Jprdl - 2 godziny temu, *.play.pl Będzie 1:5🤔 odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ta gra to jest dno. Nawet,jak awansujemy to zdania nie zmienię. odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl Odpadną hehe i bardzo dobrze...niech loczek sprzeda jeszcze ze trzech odpowiedz

chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @wojti: on niech ku...a sprzeda klub. To tylko potrafi. odpowiedz

Anonim - 2 godziny temu, *.play.pl Dlaczego mają takie słabe początki spotkań to jest zdecydowanie zauważalne i do poprawy odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czy ten ręcznik jest w stanie wyjść do jakiejkolwiek piłki??? Gała lata po wrzutkach po piątce a ten nic. Bramka, piłka dochodząca na 3 metr a lebiega stoi na linii. odpowiedz

Ok - 2 godziny temu, *.play.pl @pawel: Właśnie wybronił odpowiedz

Klan - 2 godziny temu, *.play.pl Kapustka Brawo odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Pełno żółtych kartek i ledwo co do przodu. Ot ostatnie lata Legii jak dzisiejszy mecz. Strach się bać co będzie dalej. odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany. odpowiedz

Xxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wwa: teraz pewnie będzie konieczny mamy skład na granie w samej lidze😉 bez pucharów odpowiedz

Anonim(L)wy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nasza kochana Polska telewizja...

Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.

Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.

Wytłumaczy mi to ktoś? odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.play.pl @Anonim(L)wy: też nie widziałem :) zgoda bracie:)

Po prostu nie jesteśmy lubiani w TVP ? odpowiedz

SynAlkaPono wali browce - 3 godziny temu, *.kompex.pl Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż odpowiedz

Pono chlor - 2 godziny temu, *.kompex.pl @SynAlkaPono wali browce: wrzutka z różnego? Do nikogo. Poprawka na głowę Szkota. No masakra z niego jest. odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

123 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek. odpowiedz

Arti L - 2 godziny temu, *.orange.pl @123: Szkoda że nie wyszedłeś w pierwszym składzie odpowiedz

123 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Arti L: Chyba wyszlo na moje, co? odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.

Tak się "wzmocniliśmy" na puchary. odpowiedz

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2 @Egon: wzmocnienia wygrywaja awans, znasz się na piłce tak jak świnia na gwiazdach odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.play.pl Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.

Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów

dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie... odpowiedz

Arti L - 2 godziny temu, *.orange.pl @Zły: Przecież możesz dyrektorem sportowym nikt ci nie broni odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz ........................

Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca

................... Szymański ... Elitim .................

Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre

............................. Nsame ...........................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻

⚽️

🙂 odpowiedz

