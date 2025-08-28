fot. Woytek / Legionisci.com
Komentarze (89)

Dziad_Leopold - 15 minut temu, *.13.90

Emocje jak w Milionerach przy ostatnim pytaniu. Rollercoaster w ch()j -wniebowzięcie, wqrw,prosta wznosząca, wniewbowzięcie. Ja uwielbiam horrory więc scenariusz meczu mi nie przeszkadzał. A końcowy widok ogłupiałych,szkockich ryjów zastanawiających się dlaczego wydali tyle kasy na rozczarowanie-bezcenny.

piotrek9mln - 19 minut temu, *.tpnet.pl

Czy Wy potraficie tak jakoś normalniej jak inni? Czy te horrory to już muszą być zawsze i z każdym? Mam dla kogo żyć i nie chcę walnąć na zawał 😂😂😂 a na poważnie to było ciężko, ale gratuluję nasza Legio i dziękuję za ten awans!!! Kibice na stadionie byliście jak zwykle fantastyczni! Fajnie że widzimy się znów w Europie! Do zobaczenia w październiku! ❤️🤍💚

Legionista 68 - 30 minut temu, *.com.pl

Co za rollercoaster , mimo wszystko moje gratulacje - wynik idzie w świat 👍

Sobal 74 - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

Co za barany piszą i to są niby kibice legii nic tylko krytykujecie a pewnie nigdy na meczu niebyliscie

Arti L - 13 minut temu, *.orange.pl

@Sobal 74: 100%popieram tylko płacz i narzekają

Gonzo - 50 minut temu, *.knc.pl

Zem się kuzva poplakal😂

Zlb 82 - 51 minut temu, *.t-mobile.pl

Dzięki Bogu mamy Kacpra Tobiasza!!! Gramy dalej!!!!

Pab(L)ito - 51 minut temu, *.orange.pl

Ciekawe ile zawałów dzisiaj było

piki - 1 godzinę temu, *.79.35

jest dogrywka! ekscytujemy się jak w mecxu z Realem (3:3)parę lat temu w fazie grupowej LM, sięgnęliśmy dna, oby piąte miejsce w lidze było w naszym zasięgu

Xavery - 46 minut temu, *.orange.pl

@piki:
No właśnie. Nerwówka i zwroty akcji jeszcze większe niż z Realem. Tylko, że to... Hibernians

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Garść refleksji:
Tobiasz zaczyna bronić jak dostanie 2-3 bramki pod pachę.
Tobiasz i tak zapewne znów będzie bohaterem bo wybroni jednego karnego więcej.
Ilu legijnych obrońców potrzeba aby zatrzymać jednego napastnika przeciwników?
Ilu legijnych napastników trzeba, żeby przejść jednego obrońcę przeciwnika?
Co odstawił Rajović w akcji Legii na 2:3?
Czy na świecie jest trener który byłby w stanie odnieść sukces z Legią?
Sprzedać wszystkich, włącznie z prezesem i zacząć od dna, jak niektóre kluby. Np. te z Krakowa.
Masakra, przykro patrzeć.

fc bar - 51 minut temu, *.79.35

@Xavery: ni i zgadłeś, smutny dzień, znów Mioduski osiągnął swoj cel minimum, a gdzie my Kibice:-(

Kunta Kinte - 49 minut temu, *.orange.pl

@Xavery: Ale Ty pie...lisz !

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Niech utopia w tym meczu... Zarazem utopi Owca szara...brak kasy może nas wybawić. Loczek w końcu z niedochodowego klubu odstąpi..
sprzedając go innym...ów taka nasza nadzieja. By właściciel kochał klub i patrzył w przyszłość na jego chwałę. 🙏

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Wypędzić wszystkich z Mioduskim Żewłakowem Fredim i Iordanesku i całym ' piłkarskim składem ' do Rumunii do Transylwanji żeby ich książę Dracula zeżarł. Wstyd wstydów ciąg dalszy.

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

zrobilismy 6 zmian? możemy tyle?

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Dlaczego My nigdy nie możemy wygrać /awansować nigdy na spokojnie????

jurand - 1 godzinę temu, *.koba.pl

A tak panowie spikierzy chwalili Legię za pierwszą połowę, zamiast krytykować ,że zamiast "krzyczeć " strzelać to oni się zachwycali. To macie.
Koniec w pucharach koniec w lidze.

Autor - 1 godzinę temu, *.153.36

Gdzie obejrzeć?

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2

Nie poddawaj się ...... Legio gooooollllllll

Jprd - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nsame ha ha ha

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Proponuję podwyżki, więcej wolnego i dziewczyny do towarzystwa 🤣🤣🤣

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Jak na razie wstyd jak uj!

Jprd - 1 godzinę temu, *.play.pl

Akwarela następny artysta

Kibic - 1 godzinę temu, *.188.99

Nie martwcie sie, przeciez dla Was kibicow najwazniejsze Mistrzostwo Polski, wiec bedziecie mieli spokojna gre w Ekstraklasie 🤣

cleo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

W tym sezonie mamy nowa taktykę przestajemy grać w drugich polowach 🤔🤔

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mioduski sprzedaj zaraz nsame, sprzedaj jeszcze elitima i kogo się da ty dziadu złodzieju...

No i - 1 godzinę temu, *.play.pl

@R: Byłoby dobrze

Simon - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Co za ćwoki

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wstyd będzie ogromny....

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

pięknie się piłka od kaleki rajowica odbija... jak od deski. chłop nie ma nic, żadnego atutu

Paź Króla Woli - 12 minut temu, *.centertel.pl

@pawel: możesz to jeszcze raz napisać drewnuaku?? dawaj znafco🤣

Dupalescu - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Szrot Legii nie wyszedł na 2 połowę.
Dupalescu jeszcze raz pokazał , że nie potrafi wyciągnąć wniosków
Obrona katastrofa, brak skrzydeł, środek nie istnieje, atak dno
Tobiasz jak zwykle same babole
Warszawski Skład / Skupu Staroci i Drewna 👎👎👎
2 połowa jeszcze gorsza nic z AEK , a już myślałem że gorzej się nie da 😭😭😭

Dyziek82 Gcw - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Co tam się ku#wa odj#ło

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jesteście gównem a nie drużyną!!!!!!! 🤬

Klusek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Brawo frajerzy.

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

zmiany tragedia

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Kolejny mecz nie mają siły i dynamiki grać w drugiej połowie,przygotowanie kondycyjne leży.

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl

Przynajmniej skupią się na walce o mistrzostwo Polski a nie będą zajmować się głupotami w Europie

Tomek - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Grstuluję

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Znaczy sie benis😎

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

To teraz dopiero zacznie się wyprzedaż by spiąć budżet...

Ha ha ha - 1 godzinę temu, *.play.pl

Eltim czarny koń zawodów

Tomek - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Jestem z Pomorza zawsze Wam kibicowałem. Ale to już przesada jak tak można. Z 1:3 .

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Rejovic do Wszołka Fu.k off ładnie sie zaczyna...

wtf - 1 godzinę temu, *.33.223

Przynajmniej ta kutwa,której zależy jedynie na ciułaniu € z pucharu biedronki dostanie po kieszeni!

Tre - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Obrona tragedia pomoc nie kreuje brak sytuacji ogrywaja nas rzemieslnicy kabaret to jest podsumowanie polityki klubu o naszych dyr. sportowych transferow.

Zły - 2 godziny temu, *.play.pl

wszyscy sie wzmacniaja a u nas bedzie wyprzedaż,pudel WON WON WON

Wolfik - 2 godziny temu, *.play.pl

Niektórzy tutaj z braku awansu się ucieszą. Bo Legia się wzmocni i nie będzie musiała grać co trzy dni. Geniusze strategii.
Ale skoro można sprzedawać zawodników w trakcie dwumeczu (ponoć najważniejszego dla finansów klubu) to można i tak. A że nie wyszło....

Biała sila - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Wolfik: To tylko chyba u nas ,POpier,,nie

Jprd - 2 godziny temu, *.play.pl

Nsame dawaj bramę he he he

Czas Mioduskiego już minal - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Spieprzaj dziadu, amatorrze

Jimi70 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

To jest q...a dramat a nie drużyna

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl

gramy bez bramkarza

L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Ale fajnie 1:3😂

Wojtek86 - 2 godziny temu, *.play.pl

To jest po prostu żenada i frajerstwo.

lopezzz - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Sprzedali mecz...Zobaczcie co robi Elitim a potem obrona i na koniec bramkarz Tobiasz , który mógł ręką odbić piłkę ale nagle ...rękę podnosi a piłka pod ręką wpada do bramki...
To nie przypadek - Oni nie chcą grać w pucharach.

odpowiedz
@lopezzz: dobry ruch.chcą się skupić na utrzymaniu

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Jak to w ogóle nazwać

Remington - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Czyli ta druga połowa na cyprze to nie przypadek. Tak słabej Legii jak żyje nie widziałem. Miodudki = The End Legia.

Xxxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Zróbmy zmianę wpuśćmy Japończyka Morichite. O sorry zapomniałem został sprzedany bo miał bardzo korzystny kontakt dla siebie. Brawo za transfery.😂

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play.pl

Trzeba jeszcze kogoś sprzedać !!!!

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Olomanolo: Nie martw się Kolego. Lista już czeka.

Ok - 2 godziny temu, *.play.pl

Eltim jprd

Jprdl - 2 godziny temu, *.play.pl

Będzie 1:5🤔

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Ta gra to jest dno. Nawet,jak awansujemy to zdania nie zmienię.

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Odpadną hehe i bardzo dobrze...niech loczek sprzeda jeszcze ze trzech

chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

@wojti: on niech ku...a sprzeda klub. To tylko potrafi.

Anonim - 2 godziny temu, *.play.pl

Dlaczego mają takie słabe początki spotkań to jest zdecydowanie zauważalne i do poprawy

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Czy ten ręcznik jest w stanie wyjść do jakiejkolwiek piłki??? Gała lata po wrzutkach po piątce a ten nic. Bramka, piłka dochodząca na 3 metr a lebiega stoi na linii.

Ok - 2 godziny temu, *.play.pl

@pawel: Właśnie wybronił

Klan - 2 godziny temu, *.play.pl

Kapustka Brawo

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl

Pełno żółtych kartek i ledwo co do przodu. Ot ostatnie lata Legii jak dzisiejszy mecz. Strach się bać co będzie dalej.

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl

jest pan rach ciach ciach...🔴⚪️🟢⚫️

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl

Podobno jutro Piatkowski w Warszawie zamiast Ziolka ale grajek czesto kontuzjowany.

Xxx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

@Wwa: teraz pewnie będzie konieczny mamy skład na granie w samej lidze😉 bez pucharów

Anonim(L)wy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Nasza kochana Polska telewizja...
Mi pokonali tak że były reklamy i nagle jak już wszyscy na swoich połowach.
Nie rozumiem tego.Jak gra jaga albo lech to pokazują z chęcią oprawę.
Wytłumaczy mi to ktoś?

As - 3 godziny temu, *.play.pl

@Anonim(L)wy: też nie widziałem :) zgoda bracie:)
Po prostu nie jesteśmy lubiani w TVP ?

SynAlkaPono wali browce - 3 godziny temu, *.kompex.pl

Vinagre to jakaś pomyłka. `Co ten chłop robi to jest przecież sabotaż

Pono chlor - 2 godziny temu, *.kompex.pl

@SynAlkaPono wali browce: wrzutka z różnego? Do nikogo. Poprawka na głowę Szkota. No masakra z niego jest.

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl

jakub żewłakow nie sądzę że to przypadkowa zbieżność nazwisk...czyli jak wszędzie pociotki w firmie ... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️

123 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Ale sklad... Slabszy niz na koniec rozgrywek.

Arti L - 2 godziny temu, *.orange.pl

@123: Szkoda że nie wyszedłeś w pierwszym składzie

123 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

@Arti L: Chyba wyszlo na moje, co?

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl

Ani jednego nowego zawodnika w pierwszym składzie.
Tak się "wzmocniliśmy" na puchary.

Gocław - 1 godzinę temu, *.167.2

@Egon: wzmocnienia wygrywaja awans, znasz się na piłce tak jak świnia na gwiazdach

Zły - 4 godziny temu, *.play.pl

Wychodzimy dzisiaj mocno defensywnie,słaba taktyka bo oni na nas naskoczą i mieli byśmy szanse w kontrach,ale w takim ustawieniu to raczej tylko odbijamy ciosy,zobaczymy.
Nowe nabytki daleka ławka,brawo dyrektorzy,brak słów
dzisiaj skład słabszy niż w poprzednim sezonie...

Arti L - 2 godziny temu, *.orange.pl

@Zły: Przecież możesz dyrektorem sportowym nikt ci nie broni

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz ........................
Stojanović ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Reca
................... Szymański ... Elitim .................
Wszołek ........... Biczachczjan ........ Vinagre
............................. Nsame ...........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
⚽️
🙂

