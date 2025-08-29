Iordanescu: Kibice uratowali wieczór

Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
Edward Iordanescu (trener Legii): Mogę zacząć od rady? Dla wszystkich. Rozmawiajcie z dziećmi, żeby nie zostawały trenerami. 15 lat jestem trenerem i wszystko przeżyłem, ale nie takie thrillery. Wszystko się wydarzyło. Czerwone kartki, poprzeczki... Było wszystko.

Pierwsze 7 minut i ostatnie 5 minut w Szkocji oraz 11 minut z dzisiaj mogły wszystko zniszczyć. Wszystko się zmieniło. Z pierwszej połowy, którą kontrowaliśmy, w 11 minut zamieniło się to w przegraną w kwalifikacjach. Nie miałem czasu zareagować, bo wszystko wydarzyło się tak szybko. Oglądałem ten sam film w Larnace. Znowu się wszystko zawaliło. Musimy reagować na to z inną dojrzałością. Rywal trafia na 1-1 ze stałego fragmentu gry, więc trzeba w takiej sytuacji oczyścić głowy i podejść na spokojnie. Dziś zmieniłem strukturę, taktykę, napastników, musiałem reagować tak, jak mogłem. Będę chronić moich zawodników. Mimo że kocham moich zawodników i im ufam, to musimy zrozumieć, musimy się zmieniać na lepsze, że musimy się poprawiać.

W pierwszej połowie wygrywaliśmy 1-0. Jednak dziś ten dwumecz wygrali nasi kibice. Oni nas zakwalifikowali do Ligi Konferencji. Trzeba gratulować strzelcom, ale to kibice uratowali wieczór, bo ufali do samego końca. Dziękuję im za to i jednocześnie przepraszam za to, jakie uczucia musieli przeżywać.

Kończymy pierwszy etap sezonu. Wygraliśmy Superpuchar, co podniosło morale zawodników oraz kibiców. Wygrana w Poznaniu była moim pierwszym celem. Drugim był awans do europejskich pucharów. To zrobiliśmy. Cieszę się z tego, choć nie było to łatwe. W ostatnich tygodniach nie narzekałem, ale nie było łatwo, bo trzeba było wprowadzać zmiany. Przyszło sześciu zawodników, ale zbyt późno. Niektórzy odeszli i trzeba było zmieniać plany. Musieliśmy zmieniać struktury, bo brakowało nam zawodników na niektóre pozycje. Są rzeczy, z których nie jestem zadowolony, ale spodziewałem się tego. Mam ludzi w klubie, szczególnie dyrektorów sportowych, którzy mówią tym samym językiem co ja. Skupiamy się na tym, żeby pomóc drużynie. Oni wiedzą, czego potrzebuję, aby osiągać sukcesy. Przed nami 9 miesięcy, żeby zdobyć mistrzostwo Polski. To dużo. Jednak jednocześnie jest bardzo mało czasu, żeby pozyskać nowych graczy przed zamknięciem okienka. Musimy reagować szybko. Za chwilę stracimy Janka Ziółkowskiego i pozyskamy dwóch, może trzech zawodników.

Chcę podkreślić, że polska piłka ma 4 drużyny w Lidze Konferencji. To fantastyczne. Co prawda zagroziliśmy takiej sytuacji jako Legia, był stres, ale dobrze się skończyło. To będzie dobre dla polskiej piłki.

Jurand - 35 minut temu, *.play.pl

Prawda jest taka. Gość widzi jaki tu jest burdel i po sezonie albo wcześniej będzie chciał stąd uciec, gdzieś w normalność. I tak trwamy tu od lat.

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

I to mi sie podoba. Wyrwalismy to, jakkolwiek to brzmi- wygralismy, a chlop przeprasza kibicow, apeluje o transfery i nie jest zadowolony z gry. Feio by siedzial jak krol i sie napinal jaki to awansowalismy dzieki niemu.

Te grajki maja mental sytych kotow. Oni graja tylko wtedy kiedy trzeba, nie przez caly mecz. Graja na wynik, mental przegrywow. Trzeba sie tego trzonu z poprzednich lat pozbyc i wpuscic nowa krew.

Pierwszy do odstawienia Augustyniak. Woz z weglem. Wszedl Szymanski i wygladal 10 razy lepiej. Szybszy, zwinniejszy, przede wszystkim szybkie decyzje. Nastepny do odpalenia jest Kapuadi. Blad za bledem. Potem Kapustka. Wszolka bym oszczedzil ale tez mnie irytuje. Beznadziejny mecz. Zero ryzyka, wszystko do tylu, w obronie Stojanov. Wszedl, nomen omen Stojanovic i dal troche charakteru, a Wszolek obserwator. Mental polskiego grajka typowy.

Fajne, ze pokupowalismy doswiadczenie i obudowalismy ten sklad na bokach obrony, defensywnym pomocniku i napastniku. Teraz czas kupic kogos kto GRA W PIŁKE, a nie tylko biega i ma charakter bo tego nam brakuje. Gry w pilke. Oby ten Krasniqi umial cos zrobic na tym skrzydle niz podac do tylu, ale przydalby sie ktos do gry w srodku, albo przesunac Vinagra, bo on akurat grac umie, a musi latac po linii i wrzucac. Albo Biczachczjan do srodka bo tez umie grac, a na prawe skrzydlo kogos poszukac bo nie moze byc tak, ze w tej druzynie w pilke umieja grac 3 osoby, a reszta tylko biega, a czesem im sie nie chce i mają zwrotnosc czołgu.

Paradoksalnie lepiej ze w takim stylu awansowalismy, bo moze ktos pojdzie po rozum do glowy i w koncu wzmocni ten zespol technicznie a nie tylko wiekowo.

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.202.185

Edziu awansowaliście do LK dla kudłatego pajaca. Teraz zostańcie mistrzem Polski dla kibiców.

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

Dawaj Hagiego Koniecznie... Piątkowski Grek i może skrzydłowy... potrzebny. Out Chodyna kaleczniak, Kun i Szkurin.....

