Konferencja

Iordanescu: Kibice uratowali wieczór

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 00:42 Fumen, źródło: Legionisci.com

Edward Iordanescu (trener Legii): Mogę zacząć od rady? Dla wszystkich. Rozmawiajcie z dziećmi, żeby nie zostawały trenerami. 15 lat jestem trenerem i wszystko przeżyłem, ale nie takie thrillery. Wszystko się wydarzyło. Czerwone kartki, poprzeczki... Było wszystko.



Pierwsze 7 minut i ostatnie 5 minut w Szkocji oraz 11 minut z dzisiaj mogły wszystko zniszczyć. Wszystko się zmieniło. Z pierwszej połowy, którą kontrowaliśmy, w 11 minut zamieniło się to w przegraną w kwalifikacjach. Nie miałem czasu zareagować, bo wszystko wydarzyło się tak szybko. Oglądałem ten sam film w Larnace. Znowu się wszystko zawaliło. Musimy reagować na to z inną dojrzałością. Rywal trafia na 1-1 ze stałego fragmentu gry, więc trzeba w takiej sytuacji oczyścić głowy i podejść na spokojnie. Dziś zmieniłem strukturę, taktykę, napastników, musiałem reagować tak, jak mogłem. Będę chronić moich zawodników. Mimo że kocham moich zawodników i im ufam, to musimy zrozumieć, musimy się zmieniać na lepsze, że musimy się poprawiać.



W pierwszej połowie wygrywaliśmy 1-0. Jednak dziś ten dwumecz wygrali nasi kibice. Oni nas zakwalifikowali do Ligi Konferencji. Trzeba gratulować strzelcom, ale to kibice uratowali wieczór, bo ufali do samego końca. Dziękuję im za to i jednocześnie przepraszam za to, jakie uczucia musieli przeżywać.



Kończymy pierwszy etap sezonu. Wygraliśmy Superpuchar, co podniosło morale zawodników oraz kibiców. Wygrana w Poznaniu była moim pierwszym celem. Drugim był awans do europejskich pucharów. To zrobiliśmy. Cieszę się z tego, choć nie było to łatwe. W ostatnich tygodniach nie narzekałem, ale nie było łatwo, bo trzeba było wprowadzać zmiany. Przyszło sześciu zawodników, ale zbyt późno. Niektórzy odeszli i trzeba było zmieniać plany. Musieliśmy zmieniać struktury, bo brakowało nam zawodników na niektóre pozycje. Są rzeczy, z których nie jestem zadowolony, ale spodziewałem się tego. Mam ludzi w klubie, szczególnie dyrektorów sportowych, którzy mówią tym samym językiem co ja. Skupiamy się na tym, żeby pomóc drużynie. Oni wiedzą, czego potrzebuję, aby osiągać sukcesy. Przed nami 9 miesięcy, żeby zdobyć mistrzostwo Polski. To dużo. Jednak jednocześnie jest bardzo mało czasu, żeby pozyskać nowych graczy przed zamknięciem okienka. Musimy reagować szybko. Za chwilę stracimy Janka Ziółkowskiego i pozyskamy dwóch, może trzech zawodników.



Chcę podkreślić, że polska piłka ma 4 drużyny w Lidze Konferencji. To fantastyczne. Co prawda zagroziliśmy takiej sytuacji jako Legia, był stres, ale dobrze się skończyło. To będzie dobre dla polskiej piłki.

