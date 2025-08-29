David Gray - fot. Woytek / Legionisci.com
Gray: To niefortunne, że nie wygraliśmy

Fumen, źródło: Legionisci.com

David Gray (trener Hibernian FC): Odczuwamy rozczarowanie i jestem niesamowicie smutny. Tak samo jak zawodnicy. Każdy z nich dawał z siebie wszystko. Nie tylko w dwumeczu, ale również w poprzednich meczach eliminacyjnych. To niefortunne, że nie wygraliśmy tego meczu. Strata pierwszej bramki zmieniła bardzo dużo, ale przeszliśmy przez ten okres meczu. Wierzyliśmy w siebie i pokazaliśmy to w drugiej połowie.

Moi gracze grali najlepiej jak mogli. Ten mecz pokazał, jaką trzeba mieć jakość, aby grać na tym poziomie rozgrywek. Musimy pamiętać te uczucie, które nam towarzyszyło w europejskiej przygodzie. Pozostaje wierzyć, że możemy być na tym poziomie. Szczególnie, że zawodnicy są głodni sukcesu i chcą wrócić na ten poziom.

Dziś byliśmy bardzo blisko i świetnie pokazaliśmy się w eliminacjach przeciw topowym drużynom. Musimy to przenieść na krajowy grunt.

Moją rolą jest, żeby podnieść się i zespół jak najszybciej. Nie możemy użalać się nad sobą, tylko skupić się na lidze. Poziom z europejskich rozgrywek musi być naszym standardem w kraju. Doświadczenie tych meczów czy to z Legią czy z Partizanem pozwoli nam wyciągnąć pozytywy na przyszłość. Zawsze będziemy analizować.


