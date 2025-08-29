387 zdjęć

Fotoreportaże z Łazienkowskiej

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 08:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek wróciliśmy ze stadionu ubożsi o kilka lat życia. Takiego dreszczowca nie spodziewał się nikt, ale dzięki trafieniu Elitima w doliczonym czasie gry "Wojskowi" zdołali doprowadzić do dogrywki, a następnie przechylili szalę awansu na swoją stronę. Na trybunach było mnóstwo emocji i efektowna prezentacja ultras. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej:







Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Piotr Galas / 116 zdjęć

Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Kamil Marciniak / 69 zdjęć

Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Maciek Gronau / 122 zdjęcia

Legia Warszawa 3-3 Hibernian FC - Michał Wyszyński / 80 zdjęć









