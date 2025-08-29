Damian Szymański - fot. Woytek / Legionisci.com
Szymański: Był ciężki moment

źródło: TVP Sport

- Udało się doprowadzić do remisu i awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji. Na pewno nie był to łatwy debiut przed własną publicznością, ale cieszę się niezmiernie, że będę miał szansę zagrać w fazie ligowej Ligi Konferencji. Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam jeszcze wiele radości - powiedział po awansie do Ligi Konferencji Damian Szymański.



- Na pewno wszedłem na boisko w trudnym momencie. Myślę, że w takiej chwili trzeba podnieść morale drużyny i mentalność, bo po tych trzech bramkach straconych w drugiej połowie, gdzie wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą po pierwszej części, to na pewno to jest ciężki moment. Za to, że wyszliśmy z tego to naprawdę szacunek dla drużyny. Mamy teraz czas, by pracować przed ważnymi meczami w Lidze Konferencji. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyniku i cieszymy się.


tagi:
