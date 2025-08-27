Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
Przygotowania do rewanżu ze Szkotami. Jaka jedenastka na Hibernian?

Woytek, źródło: Legionisci.com

O godz. 18:00 w LTC drużyna Legii Warszawa rozpoczęła ostatni trening przed rewanżowym spotkaniem z Hibernian FC. W zajęciach wzięło udział 23 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Obecni byli Henrique Arreiol i Ermal Krasniqi, którzy niedawno trafili do stołecznego klubu i nie są zgłoszeni do europejskich pucharów.



Zabrakło natomiast Claude Goncalvesa i Radowana Pankova. W treningu uczestniczył Kacper Chodyna, ale on - podobnie jak Pankov - do pełnych obciążeń ma wrócić w przyszłym tygodniu.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej przemowy trenera, następnie była przebieżka i gra w dziadka. Po kwadransie trening został zamknięty dla przedstawicieli mediów. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć i zachęcamy do wystawiania własnych jedenastek na czwartkowe starcie, które odbędzie się o godz. 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.

SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025

Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!

Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.

Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze, a jej intuicyjny interfejs pozwala na szybkie i efektywne ustalenie składu. Co więcej, dzięki aplikacji 11.legionisci.com możesz być pewny, że Twoja jedenastka będzie dopasowana do najnowszych informacji na temat drużyny i sytuacji kadrowej, czy numerów z którymi występują gracze.

Zachęcamy Was do sprawdzenia 11.legionisci.com i informowania o niej znajomych!

fot. Woytek / Legionisci.com
Komentarze (2)

+dodaj komentarz
lucho_83 - 34 minuty temu, *.play.pl

zaba285 - 51 minut temu, *.grupaping.pl

Chodyna nie zagra, jest wzmocnienie

