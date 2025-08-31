Kacper Tobiasz - fot. Mishka / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Hibernian FC

Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za mecz z Hibernian FC przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi. Występ bramkarza oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Noty powyżej czwórki uzyskali również Rajović i Biczachczjan. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ilja Szkurin - 2,3. W sumie oceniało 1929 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.



Tobiasz - 4,8
Rajović - 4,3
Biczachczjan - 4,1
Szymański - 3,9
Urbański - 3,9
Ziółkowski - 3,9
Elitim - 3,9
Jędrzejczyk - 3,7
Ruben Vinagre - 3,6
Nsame - 3,6
Kapuadi - 3,5
Kapustka - 3,5
Stojanović - 3,4
Wszołek - 3,3
Augustyniak - 3,1
Alfarela - 3,1
Szkurin - 2,3


