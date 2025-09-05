Reprezentacja
U-21: Polska 3-0 Macedonia Północna
Prowadzona przez Jerzego Brzęczka młodzieżowa reprezentacja Polski wygrała u siebie 3-0 (1-0) z Macedonią Północną w meczu grupy E eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Do kadry nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa.
eMME: Polska 3-0 (1-0) Macedonia Północna
Adrian Zendelovski 22 (s), Marcel Reguła 65, Oskar Pietuszewski 68
Polska: 22. Sławomir Abramowicz - 7. Wiktor Nowak, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński (70, 5. Kacper Potulski), 3. Michał Gurgul - 11. Filip Rózga (63, 17. Oskar Pietuszewski), 8. Mateusz Kowalczyk, 16. Antoni Kozubal (76, 15. Filip Kocaba), 6. Dawid Drachal (70, 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko - 9. Wiktor Bogacz (63, 21. Marcel Reguła)
Macedonia Północna: 12. Ljupče Džekov - 16. David Dailoski, 5. Anes Melići, 3. Ǵorge Džekov, 19. Memetriza Hamza - 21. Dimitar Danev, 6. Matej Angelov, 8. Adrian Zendelovski (72, 15. Teodor Nikolovski), 7. Matej Gaštarov, 17. Kire Stojanov (39, 9. Mihail Taleski) - 11. Dimitar Trajkov (90, 13. Muhamed Elmas)
żółte kartki: Rózga, Drapiński, Matysik, Nowak - Trajkov