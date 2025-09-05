fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Reprezentacja

U-21: Polska 3-0 Macedonia Północna

źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Jerzego Brzęczka młodzieżowa reprezentacja Polski wygrała u siebie 3-0 (1-0) z Macedonią Północną w meczu grupy E eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy. Do kadry nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa.



eMME: Polska 3-0 (1-0) Macedonia Północna
Adrian Zendelovski 22 (s), Marcel Reguła 65, Oskar Pietuszewski 68

Polska: 22. Sławomir Abramowicz - 7. Wiktor Nowak, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński (70, 5. Kacper Potulski), 3. Michał Gurgul - 11. Filip Rózga (63, 17. Oskar Pietuszewski), 8. Mateusz Kowalczyk, 16. Antoni Kozubal (76, 15. Filip Kocaba), 6. Dawid Drachal (70, 18. Kacper Duda), 10. Tomasz Pieńko - 9. Wiktor Bogacz (63, 21. Marcel Reguła)

Macedonia Północna: 12. Ljupče Džekov - 16. David Dailoski, 5. Anes Melići, 3. Ǵorge Džekov, 19. Memetriza Hamza - 21. Dimitar Danev, 6. Matej Angelov, 8. Adrian Zendelovski (72, 15. Teodor Nikolovski), 7. Matej Gaštarov, 17. Kire Stojanov (39, 9. Mihail Taleski) - 11. Dimitar Trajkov (90, 13. Muhamed Elmas)

żółte kartki: Rózga, Drapiński, Matysik, Nowak - Trajkov


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.