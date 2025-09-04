Reprezentacja

Holandia 1-1 Polska. Występ Kapustki i Wszołka

Czwartek, 4 września 2025 r. 22:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2026 reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1-1. Do przerwy Polacy przegrywali 0-1. W 71. minucie na boisku pojawili się dwaj powołani legioniści - Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka.









Od pierwszych minut mocno zaatakowali Holendrzy. W 13. minucie Reijnders trafił w słupek, a po chwili Łukasz Skorupski intuicyjnie obronił. W 21. minucie gospodarze mieli kolejną groźną sytuację - najpierw Denzel Dumfries uderzył, a Skorupski wybił piłkę, ale ta odbiła się od Nicoli Zalewskiego i trafiła w słupek. 3 minuty później Cody Gakpo z najbliższej odległości oddał strzał głową, bramkarz Polski intuicyjnie obronił nogą, ale sędzia i tak odgwizdał spalonego. Niestety, w 28. minucie było już 1-0. Po rzucie rożnym Skorupski minął się z piłką, a Dumfries wyskoczył niepilnowany i głową wbił piłkę do siatki. Po golu upadł i uderzył ręką o ziemię i wymagał interwencji medycznej, ale wrócił na boisko. W 32. minucie indywidualną akcję przeprowadził Piotr Zieliński, jednak oddał niecelny strzał. W 38. minucie niecelnie główkował Sebastian Szymański po wrzutce Zalewskiego.



Druga połowa była już nieco spokojniejsza i bardziej wyrównana. W 71. minucie na boisku pojawili się dwa powołani legioniści - Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka. Chwilę później dobry strzał z dystansu oddał Matty Cash, ale nieznacznie się pomylił. W 80. minucie Cash ponownie uderzył z dalszej odległości i tym razem z trudnej pozycji oddał doskonały strzał, wyrównując wynik na 1-1. Podanie w kierunku Casha zanotował w tej akcji Bartosz Kapustka.



Holandia 1-1 (1-0) Polska

1-0 - 28' Denzel Dumfries

1-1 - 80' Matty Cash



Holandia: 1. Bart Verbruggen - 22. Denzel Dumfries, 2. Jan Paul van Hecke (87' 6. Stefan de Vrij), 4. Virgil van Dijk, 16. Micky van de Ven - 7. Xavi Simons (79' 18. Donyell Malen), 21. Frenkie de Jong (84' 12. Quinten Timber), 8. Ryan Gravenberch, 14. Tijjani Reijnders (84' 19. Justin Kluivert), 11. Cody Gakpo - 10. Memphis Depay (78' 9. Wout Weghorst)



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 2. Matty Cash, 3. Przemysław Wiśniewski (84' 4. Tomasz Kędziora), 5. Jan Bednarek, 14. Jakub Kiwior, 21. Nicola Zalewski (71' 16. Paweł Wszołek) - 20. Sebastian Szymański (71' 11. Kamil Grosicki), 17. Bartosz Slisz, 10. Piotr Zieliński (71' 8. Bartosz Kapustka), 13. Jakub Kamiński - 9. Robert Lewandowski (63' 7. Karol Świderski)



Więcej o reprezentacji Polski.

