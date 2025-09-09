fot. Maciek Gronau
U-21: Armenia 0-4 Polska

źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski U-21 wygrała 4-0 (2-0) w meczu grupy E eliminacji mistrzostw Europy z Armenią. Do kadry nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa. 





U-21: Armenia 0-4 (0-2) Polska
Oskar Pietuszewski 36, 82, Miłosz Matysik 45, Wiktor Bogacz 55

Armenia: 1. Gor Matinjan - 23. Artjom Bandikjan, 5. Petik Manukjan, 4. Mark Awetisjan (65, 3. Andranik Hakobjan), 19. Suren Carukjan (46, 22. Mher Tarlojan) - 17. Wjaczeslaw Afjan, 13. Hamlet Sargsjan (65, 21. Artur Askarjan), 6. Karlen Howhannisjan, 10. Dawit Hakobjan, 7. Misak Hakobjan (46, 11. Narek Howhannisjan) - 18. Edik Wardanjan (46, 9. Arajik Elojan)

Polska: 22. Sławomir Abramowicz - 7. Wiktor Nowak, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 11. Filip Rózga (30, 17. Oskar Pietuszewski), 8. Mateusz Kowalczyk (64, 6. Dawid Drachal), 16. Antoni Kozubal (64, 15. Filip Kocaba), 18. Kacper Duda (75, 19. Marcel Krajewski), 10. Tomasz Pieńko - 9. Wiktor Bogacz (64, 21. Marcel Reguła).

żółte kartki: Hakobjan, Bandikjan, Carukjan, Sargsjan, Howhannisjan - Matysik

Tabela:
1. Polska              2  6  7- 0    
2. Szwecja             1  3  3- 0    
3. Włochy              1  3  2- 1    
4. Czarnogóra          1  0  1- 2
5. Macedonia Północna  1  0  0- 3    
6. Armenia             2  0  0- 7




Komentarze (1)

Syn Barnaby - 37 minut temu, *.orange.pl

Wynik cieszy, ale martwi brak Legionistów. Mogli powołać chociaż Szymańskiego, aby łapał rytm meczowy.

