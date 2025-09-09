Reprezentacja
U-21: Armenia 0-4 Polska
Prowadzona przez Jerzego Brzęczka reprezentacja Polski U-21 wygrała 4-0 (2-0) w meczu grupy E eliminacji mistrzostw Europy z Armenią. Do kadry nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa.
U-21: Armenia 0-4 (0-2) Polska
Oskar Pietuszewski 36, 82, Miłosz Matysik 45, Wiktor Bogacz 55
Armenia: 1. Gor Matinjan - 23. Artjom Bandikjan, 5. Petik Manukjan, 4. Mark Awetisjan (65, 3. Andranik Hakobjan), 19. Suren Carukjan (46, 22. Mher Tarlojan) - 17. Wjaczeslaw Afjan, 13. Hamlet Sargsjan (65, 21. Artur Askarjan), 6. Karlen Howhannisjan, 10. Dawit Hakobjan, 7. Misak Hakobjan (46, 11. Narek Howhannisjan) - 18. Edik Wardanjan (46, 9. Arajik Elojan)
Polska: 22. Sławomir Abramowicz - 7. Wiktor Nowak, 4. Miłosz Matysik, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 11. Filip Rózga (30, 17. Oskar Pietuszewski), 8. Mateusz Kowalczyk (64, 6. Dawid Drachal), 16. Antoni Kozubal (64, 15. Filip Kocaba), 18. Kacper Duda (75, 19. Marcel Krajewski), 10. Tomasz Pieńko - 9. Wiktor Bogacz (64, 21. Marcel Reguła).
żółte kartki: Hakobjan, Bandikjan, Carukjan, Sargsjan, Howhannisjan - Matysik
Tabela:
1. Polska 2 6 7- 0
2. Szwecja 1 3 3- 0
3. Włochy 1 3 2- 1
4. Czarnogóra 1 0 1- 2
5. Macedonia Północna 1 0 0- 3
6. Armenia 2 0 0- 7