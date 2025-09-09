Reprezentacja
U-20: Polska 1-2 Portugalia
Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 przegrała 1-2 (0-0) z Portugalią w meczu Elite League.
U-20: Polska 1-2 (0-0) Portugalia
Bartłomiej Barański 82 - Gustavo Ferreira 47, Gonçalo Moreira 72
Polska: 1. Antoni Mikułko - 14. Krzysztof Kolanko (61, 17. Marcel Predenkiewicz), 18. Nikodem Leśniak-Paduch, 4. Igor Orlikowski (68, 23. Kacper Przybyłko), 2. Paskal Meyer (46, 7. Jakub Lewicki), 3. Jakub Krzyżanowski - 20. Wojciech Urbański (85, 16. Maksymilian Sznaucner), 8. Marcel Kalemba (61, 6. Patryk Olejnik), 13. Karol Borys (68, 21. Bartłomiej Barański), 11. Kornel Lisman (46, 19. Daniel Mikołajewski) - 9. Kacper Śmiglewski (61, 15. Daniel Bąk)
Portugalia: 12. José Ribeiro - 23. Guilherme Peixoto (87, 2. Leandro Santos), 13. Ricardo Ribeiro (87, 21. Rayhan Momade), 3. Miguel Alves (81, 4. Luís Gomes), 5. Tiago Parente (87, 14. André Oliveira) - 16. Gonçalo Sousa (68, 18. Leonardo Cardoso), 6. Gonçalo Moreira (81, 19. Alfonso Assis), 10. João Rego (46, 17. Lucas Silva), 15. Mauro Couto (46, 11. Olivio Tomé), 8. Manuel Mendonça (68, 20. Gabriel Costa) - 7. Rodrigo Ribeiro (46, 9. Gustavo Ferreira)