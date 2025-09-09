fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Reprezentacja

U-20: Polska 1-2 Portugalia

źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 przegrała 1-2 (0-0) z Portugalią w meczu Elite League.





U-20: Polska 1-2 (0-0) Portugalia
Bartłomiej Barański 82 - Gustavo Ferreira 47, Gonçalo Moreira 72

Polska: 1. Antoni Mikułko - 14. Krzysztof Kolanko (61, 17. Marcel Predenkiewicz), 18. Nikodem Leśniak-Paduch, 4. Igor Orlikowski (68, 23. Kacper Przybyłko), 2. Paskal Meyer (46, 7. Jakub Lewicki), 3. Jakub Krzyżanowski - 20. Wojciech Urbański (85, 16. Maksymilian Sznaucner), 8. Marcel Kalemba (61, 6. Patryk Olejnik), 13. Karol Borys (68, 21. Bartłomiej Barański), 11. Kornel Lisman (46, 19. Daniel Mikołajewski) - 9. Kacper Śmiglewski (61, 15. Daniel Bąk)

Portugalia: 12. José Ribeiro - 23. Guilherme Peixoto (87, 2. Leandro Santos), 13. Ricardo Ribeiro (87, 21. Rayhan Momade), 3. Miguel Alves (81, 4. Luís Gomes), 5. Tiago Parente (87, 14. André Oliveira) - 16. Gonçalo Sousa (68, 18. Leonardo Cardoso), 6. Gonçalo Moreira (81, 19. Alfonso Assis), 10. João Rego (46, 17. Lucas Silva), 15. Mauro Couto (46, 11. Olivio Tomé), 8. Manuel Mendonça (68, 20. Gabriel Costa) - 7. Rodrigo Ribeiro (46, 9. Gustavo Ferreira)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.