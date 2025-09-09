Jakub Zbróg - fot. Woytek / Legionisci.com
U-19: Polska 6-0 Azerbejdżan. Bramka Zbroga

Redakcja, źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 19 wygrała 6-0 z Azerbejdżanem w ramach towarzyskiego turnieju rozgrywanego w Słowenii. W spotkaniu wystąpiło trzech wypożyczonych legionistów. Jakub Zbróg rozegrał 58. minut i zdobył bramkę na 2-0, trafiając do siatki w 33. minucie spotkania. Mateusz Szczepaniak został zmieniony w drugiej połowie, a Stanisław Gieroba wszedł na murawę po zmianie stron.







U-19: Polska 6-0 Azerbejdżan

1-0 16' Bartosz Mazurek
2-0 33' Jakub Zbróg
3-0 59' Fabian Bzdyl 
4-0 63' Bartosz Mazurek
5-0 66' Kamil Jakóbczyk
6-0 75' Fabian Bzdyl (k)

Polska: 12. Michał Perchel - 21. Jakub Zbróg (58' 17. Kamil Nowogoński), 23. Wojciech Mońka (46' 2. Michał Synoś), 5. Bartosz Kriegler, 4. Bright Ede (46' 3. Dawid Szwiec), 7. Mateusz Szczepaniak (70' 20. Mateusz Książek) - 8. Dominik Sarapata (58' 6. Dominik Gujda), 14. Adrian Przyborek (46' 11. Fabian Bzdyl), 16. Maciej Wojciechowski - 19. Kamil Jakóbczyk (67' 9. Stanisław Gieroba), 18. Bartosz Mazurek.




