Pascal Mozie - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Reprezentacja

U-18: Polska 1-0 Korea Południowa. Grali legioniści

Redakcja, źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 1-0 z Koreą Południową w ramach turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Mateusz Lauryn oraz Pascal Mozie. Obaj rozegrali po 90 minut.





U-18: Polska 1-0 Korea Południowa
Filip Skorb

Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 3. Mateusz Lauryn, 4. Daniel Ciesielski, 7. Wojciech Szymczak, 10. Sammy Dudek, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Krystian Rostek, 15. Pascal Mozie, 17. Bryan De Jongh, 19. Jakub Ligocki, 21. Antoni Burkiewicz




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.