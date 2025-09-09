Reprezentacja
U-18: Polska 1-0 Korea Południowa. Grali legioniści
Redakcja, źródło: 90minut.pl
Reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 1-0 z Koreą Południową w ramach turnieju towarzyskiego rozgrywanego w Chorwacji. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch legionistów - Mateusz Lauryn oraz Pascal Mozie. Obaj rozegrali po 90 minut.
Filip Skorb
Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 3. Mateusz Lauryn, 4. Daniel Ciesielski, 7. Wojciech Szymczak, 10. Sammy Dudek, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Krystian Rostek, 15. Pascal Mozie, 17. Bryan De Jongh, 19. Jakub Ligocki, 21. Antoni Burkiewicz