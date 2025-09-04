Aleksander Wyganowski - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Reprezentacja

U-17: Polska 1-1 Albania. Grali legioniści

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu Turnieju o Puchar Syrenki, rozegranym w Grodzisku Mazowieckim, reprezentacja Polski U-17 zremisowała 1-1 z Albanią. W pierwszym składzie znalazło się dwóch powołanych legionistów - Jakub Gliwa i Aleksander Wyganowski.



U-17: Polska 1-1 (1-0) Albania
1-0 - 6' Hubert Smyrak
1-1 - 67' Elson Himallari

Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (46' 3. Gabriel Sambou) - 7. Zachary Zalewski, 23. Jakub Gliwa (60' 17. Adam Hańćko), 8. Patryk Prajsnar, 6. Aleksander Wyganowski (76' 18. Philip Buchta), 10. Hubert Smyrak (60' 11. Piotr Bartczak) - 21. Antoni Kapusta (46' 20. Kacper Berkowski), 9. Maciek Kucharski (60, 14. Marcel Płocica).

W kolejnym spotkaniu "biało-czerwoni" zmierzą się z Rumunią - 6 września, godz. 16:00, Błonie.



tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.