U-17: Polska 1-1 Albania. Grali legioniści

Czwartek, 4 września 2025 r. 18:09 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu Turnieju o Puchar Syrenki, rozegranym w Grodzisku Mazowieckim, reprezentacja Polski U-17 zremisowała 1-1 z Albanią. W pierwszym składzie znalazło się dwóch powołanych legionistów - Jakub Gliwa i Aleksander Wyganowski.









U-17: Polska 1-1 (1-0) Albania

1-0 - 6' Hubert Smyrak

1-1 - 67' Elson Himallari



Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (46' 3. Gabriel Sambou) - 7. Zachary Zalewski, 23. Jakub Gliwa (60' 17. Adam Hańćko), 8. Patryk Prajsnar, 6. Aleksander Wyganowski (76' 18. Philip Buchta), 10. Hubert Smyrak (60' 11. Piotr Bartczak) - 21. Antoni Kapusta (46' 20. Kacper Berkowski), 9. Maciek Kucharski (60, 14. Marcel Płocica).



W kolejnym spotkaniu "biało-czerwoni" zmierzą się z Rumunią - 6 września, godz. 16:00, Błonie.





