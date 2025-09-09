fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Reprezentacja

U-17: Polska 4-2 Norwegia. Grali legioniści

źródło: 90minut.pl

W swoim ostatnim meczu turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 zwyciężyła 4-2 (0-1) Norwegię i wygrała cały turniej. Aleksander Wyganowski wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 63 minuty, natomiast Jakub Gliwa wszedł na boisko w 46. minucie. 





U-17: Polska 4-2 (0-1) Norwegia
Kacper Berkowski 51, Maciek Kucharski 55, 86, Hubert Smyrak 66 - Aleksander Lilletun Elvebu 44, Abel Cedergren 60

Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński (90, 5. Aleksander Klimkiewicz), 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (90, 3. Gabriel Sambou) - 13. Tymon Ziarkowski (46, 23. Jakub Gliwa), 7. Zachary Zalewski (89, 19. Kajetan Fal), 6. Aleksander Wyganowski (63, 15. Natan Ława), 8. Patryk Prajsnar (90, 18. Philip Buchta), 11. Piotr Bartczak (46, 10. Hubert Smyrak) - 21. Antoni Kapusta (46, 20. Kacper Berkowski), 14. Marcel Płocica (46, 9. Maciek Kucharski)

Norwegia: 12. Lazar Babic (46, 1. Oskar Rikard Nilsson) - 4. Andreas Kilhus Wilhelmsen (74, 13. John Kenneth Provido Gundersen), 14. Jakob Rønningen, 3. Daniel Severin Smith (74, 19. Abdoulie Jatta), 5. Ulrik Hald-Hernes (85, 18. Sander Lægreid Johansen) - 16. Aleksander Lilletun Elvebu (85, 15. Peder Schjølberg Hanche-Olsen), 10. Aleksander Borgersen (74, 6. Sondre Bakken), 17. Evenezer Awasum Forcha, 8. Lucas Myklebust (81, 20. Elias Samuelsen Arifagic), 11. Leo Brennskag-Dorsin (46, 7. Kevin André Dæhlin) - 9. Abel Cedergren

żółte kartki: Cecuła - Cedergren, Myklebust

Tabela:
1. Polska    3  7  7- 3
2. Albania   3  4  2- 4
3. Norwegia  3  3  7- 6
4. Rumunia   3  3  4- 7




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.