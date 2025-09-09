Reprezentacja
U-17: Polska 4-2 Norwegia. Grali legioniści
W swoim ostatnim meczu turnieju o Puchar Syrenki reprezentacja Polski do lat 17 zwyciężyła 4-2 (0-1) Norwegię i wygrała cały turniej. Aleksander Wyganowski wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 63 minuty, natomiast Jakub Gliwa wszedł na boisko w 46. minucie.
U-17: Polska 4-2 (0-1) Norwegia
Kacper Berkowski 51, Maciek Kucharski 55, 86, Hubert Smyrak 66 - Aleksander Lilletun Elvebu 44, Abel Cedergren 60
Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński (90, 5. Aleksander Klimkiewicz), 4. Kacper Cecuła, 16. Hubert Janyszka (90, 3. Gabriel Sambou) - 13. Tymon Ziarkowski (46, 23. Jakub Gliwa), 7. Zachary Zalewski (89, 19. Kajetan Fal), 6. Aleksander Wyganowski (63, 15. Natan Ława), 8. Patryk Prajsnar (90, 18. Philip Buchta), 11. Piotr Bartczak (46, 10. Hubert Smyrak) - 21. Antoni Kapusta (46, 20. Kacper Berkowski), 14. Marcel Płocica (46, 9. Maciek Kucharski)
Norwegia: 12. Lazar Babic (46, 1. Oskar Rikard Nilsson) - 4. Andreas Kilhus Wilhelmsen (74, 13. John Kenneth Provido Gundersen), 14. Jakob Rønningen, 3. Daniel Severin Smith (74, 19. Abdoulie Jatta), 5. Ulrik Hald-Hernes (85, 18. Sander Lægreid Johansen) - 16. Aleksander Lilletun Elvebu (85, 15. Peder Schjølberg Hanche-Olsen), 10. Aleksander Borgersen (74, 6. Sondre Bakken), 17. Evenezer Awasum Forcha, 8. Lucas Myklebust (81, 20. Elias Samuelsen Arifagic), 11. Leo Brennskag-Dorsin (46, 7. Kevin André Dæhlin) - 9. Abel Cedergren
żółte kartki: Cecuła - Cedergren, Myklebust
Tabela:
1. Polska 3 7 7- 3
2. Albania 3 4 2- 4
3. Norwegia 3 3 7- 6
4. Rumunia 3 3 4- 7