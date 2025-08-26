Bajkowe tapety na korytarzu szpitala w Dziekanowie

Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend kibice Legii pod nadzorem Dobrych Ludzi intensywnie pracowali przy odnawianiu szpitala w Węgrowie. Z kolei w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym legioniści poza odmalowaniem klatki schodowej i odnowieniem sufitu jednego z korytarzy, położyli wielometrowe, bajkowe tapety.









Można na nich dostrzec postaci z kilku bajek, m.in. Puchatek i Przyjaciele, Smerfy czy Myszki Mickey. Oczywiście z legijnymi akcentami.











