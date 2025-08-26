fot. Mishka / Legionisci.com
NS: Szkoci mają czuć, że nie będzie miło!

Redakcja

Przed rewanżowym meczem z Hibernian FC ultrasi Legii wystosowali krótki komunikat, którego treść prezentujemy poniżej.



Drodzy Kibice!

Budzimy się. W czwartek mecz. Gramy o awans. Musimy ten awans razem wywalczyć. Od samego początku, od wyjścia na murawę, Szkoci mają czuć, że nie będzie miło. Robimy bardzo mocną jazdę. Do samego końca walczymy tak, jak przystało na Legionistów.

Ważna sprawa!

Zapraszamy wszystkich na stadion na godzinę 20:15. Po pierwsze, dlatego żeby ten stadion żył już długo przed pierwszym gwizdkiem. Po drugie, ze względu na planowaną oprawę. Zaprezentujemy ją tym razem na TRYBUNIE WSCHODNIEJ. O wszelkich szczegółach dowiecie się już na meczu. Jednak, aby oprawa się udała, serdeczna prośba o wcześniejsze przybycie. Liczymy na Was i z góry dziękujemy.

Jedziemy po swoje!

Mecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Legia Warszawa - Hibernian FC odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00. Cały czas można kupować wejściówki na bilety.legia.com.

