PODCAST LEGIONIŚCI NA FALI #23
Podcast Legioniści Na Fali (odc. 23): Karuzela, karuzela...

Kamil Dumała i Woytek, źródło: Legionisci.com

Ostatnie dni okienka transferowego przy Łazienkowskiej zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Legia rozstała się już z czterema, a za moment może z pięcioma podstawowymi zawodnikami poprzedniego sezonu.

Czy to rewolucja, wyprzedaż, a może początek budowy czegoś lepszego? Kto jeszcze może odejść z drużyny Edwarda Iordănescu, a kto powinien trafić do niej natychmiast? Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu "Legioniści Na Fali", w którym ostatnie wydarzenia komentują Kamil Dumała i Woytek.



Materiał już teraz możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.



Czy Legia wyeliminuje Hibernian FC?





Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


tagi:
Komentarze (0)

