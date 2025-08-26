Podcast Legioniści Na Fali (odc. 23): Karuzela, karuzela...
Kamil Dumała i Woytek, źródło: Legionisci.com
Ostatnie dni okienka transferowego przy Łazienkowskiej zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Legia rozstała się już z czterema, a za moment może z pięcioma podstawowymi zawodnikami poprzedniego sezonu.
Czy to rewolucja, wyprzedaż, a może początek budowy czegoś lepszego? Kto jeszcze może odejść z drużyny Edwarda Iordănescu, a kto powinien trafić do niej natychmiast? Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu "Legioniści Na Fali", w którym ostatnie wydarzenia komentują Kamil Dumała i Woytek.
Materiał już teraz możecie posłuchać na naszym kanale YouTube, na Spotify i innych platformach podcastowych.