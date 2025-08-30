Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią. Nowe rozdanie

Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór Legia Warszawa zmierzy się z kolejnym zespołem z czołówki tabeli - Cracovią. Legioniści pojadą do Krakowa, gdzie nie udało im się wygrać od prawie pięciu lat. Dla krakowian obecny sezon jest nowym startem, a doświadczony trener i skuteczne ruchy transferowe pozwalają mu z optymizmem podejść do kolejnego sezonu. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala stołecznej drużyny.



