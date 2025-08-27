Koszykówka

Sparing: Legia 85-83 Miasto Szkła Krosno

Środa, 27 sierpnia 2025 r. 17:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Koszykarze Legii w środę na Bemowie rozegrali pierwszy przedsezonowy sparing, w którym pokonali beniaminka OBL, Miasto Szkła Krosno 85:83. Pod nieobecność trenera Heiko Rannuli, który prowadzi reprezentację Estonii na EuroBaskecie, nasz zespół prowadził jego asystent, Maciej Jamrozik. W składzie Legii zabrakło przebywających na EuroBaskecie - Andrzeja Pluty oraz Matthias Tassa. Ponadto nie zagrali Michał Kolenda (lekki uraz) oraz Wojciech Tomaszewski (wraca po kontuzji do pełni zdrowia).



Z bardzo dobrej strony pokazali się wszyscy nowi obcokrajowcy. Z kolei z kapitańską opaską, pod nieobecność Kolendy, wystąpił Ojars Silins. Sporo minut zagrali młodzieżowcy, którzy regularnie trenują z pierwszą drużyną. Najwięcej zagrał Błażej Czapla, który spędził na parkiecie 24 minuty, zdobył 7 punktów i rozdał 4 asysty. Legioniści prowadzili przez większość meczu, ale kiedy trenerzy decydowali się na grę w dużej mierze młodzieżowcami, zespół z Krosna odrabiał straty. Wynik meczu rozstrzygnął się po niecelnej trójce krośnian w samej końcówce, po której legioniści mając jeszcze kilkanaście sekund na odpowiedź, podziękowali przeciwnikom za grę kontrolną.



Drugi sparing Legia rozegra w najbliższą sobotę z Dzikami Warszawa. Także ten mecz będzie zamknięty dla publiczności.



28.08.2025, OSiR Bemowo: Legia Warszawa 85:83 (22:22, 26:23, 17:20, 20:18) Miasto Szkła Krosno

Legia: Shane Hunter 16 (2)*, Benjamin Shungu 15 (3), Jayvon Graves 10*, Race Thompson 10*, Maksymilian Wilczek 8, Julian Dąbrowski 8, Błażej Czapla 7 (2)*, Dawid Niedziałkowski 6, Ojars Silins (k) 5 (1)*, Krzysztof Antosik 0, Patryk Redłowski 0, Wojciech Błoch 0, Eryk Frużyński 0.

trener: Maciej Jamrozik, as. Maciej Jankowski



Krosno: Leemet Bockler 16 (1), Tarrell Brown-Soares 11 (2)*, Jan Wójcik 10*, Jarrett Hensley 8 (2), Javontae Hopkins 8*, Michał Chrabota 8, Jan Góreńczyk 7 (1)*, Michał Jankowski (k) 6 (2), Charles Jackson III 5 (1)*, Przemysław Wrona 4, Hubert Łałak 0.

trener: Edmunds Valeiko, as. Tobiasz Łukaszyk



Sędziowie: Marek Maliszewski, Bartłomiej Kucharski, Sebastian Kotowski



fot. Bodziach

