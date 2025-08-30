Odczarować stadion Cracovii

Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 19:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Jeszcze nie opadł kurz po niesamowicie emocjonującym meczu w 4. rundzie el. Ligi Konferencji, a już w niedzielę Legia Warszawa zmierzy się w lidze z Cracovią. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bo zespół z Krakowa plasuje się w czołówce tabeli, a w ostatnich latach legionistom gra się bardzo ciężko na stadionie przy ul. Kałuży.



