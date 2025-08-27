Iordanecu: Krasniqi to piłkarz z doświadczeniem i umiejętnościami

Środa, 27 sierpnia 2025 r. 16:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Trener Legii Warszawa, Edward Iordanescu wypowiedział się na temat nowego zawodnika zespołu, którym jest Ermal Krasniqi.









- Nie miałem okazji z nim pracować, ale znam go dobrze. Grał w kilku europejskich klubach, w Rumunii radził sobie bardzo dobrze, jest też reprezentantem kraju. To piłkarz z doświadczeniem w europejskich rozgrywkach, z dużymi umiejętnościami. Jeśli pomożemy mu dobrze się zintegrować i damy wsparcie, szybko nam się odwdzięczy. To będzie dobry transfer - powiedział trener.



- Od kiedy tu jestem, biorę pełną odpowiedzialność za cele. O kilka rzeczy prosiłem jasno – najpierw awansujmy do Europy, a potem będziemy dyskutować o transferach. Ludzie odpowiedzialni za klub wiedzą, czego chcę, czego nie chcę i co akceptuję. Cieszę się, że okienko transferowe zaraz się zamknie, bo będziemy mogli spokojniej pracować - dodał Iordanescu.

