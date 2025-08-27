Chodyna i Pankov wznowią treningi w przyszłym tygodniu
Woytek, źródło: Legionisci.com
W najbliższych dwóch meczach trener Edward Iordanescu nadal nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Radovana Pankova i Kacpra Chodyny.
Obaj mają wrócić do treningów w przyszłym tygodniu, co oznacza, że w niedzielnym meczu z Cracovią rumuński szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji tylko dwóch nominalnych środkowych obrońców - Artura Jędrzejczyka i Steave'a Kapuadiego. W piątek Jan Ziółkowski ma wyjechać na testy medyczne do Rzymu przed transferem do AS Roma.
Pankov doznał urazu łydki przed meczem z Wisła Płock, więc jego przerwa w treningach trwa już ponad 10 dni. Z kolei Kacper Chodyna nieobecny jest dłużej, bo od 10 sierpnia, gdy zabrakło go w kadrze na mecz z GKS-em Katowice. "Chodi" doznał urazu palca u nogi.