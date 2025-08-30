Koszykówka

Sparing: Legia 77-100 Dziki Warszawa

Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 19:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W drugim przedsezonowym sparingu, koszykarze Legii przegrali na Bemowie z Dzikami 77:100. Legioniści zagrali ponownie bez trenera Heiko Rannuli, zawodników przebywających na Eurobaskecie - Andrzeja Pluty i Mattiasa Tassa, a także bez Wojciecha Tomaszewskiego (wraca do zdrowia po kontuzji) i Race'a Thompsona (delikatny uraz).







Najwięcej punktów dla Legii zdobył rozgrywający, Benjamin Shungu - 13. Kolejną grę kontrolną legioniści rozegrają za dwa tygodnie - wówczas udadzą się do Torunia na dwudniowy turniej, podczas którego zagrają z gospodarzami oraz ekipą z Bundesligi - Wurzburgiem. Tydzień przed Superpucharem nasz zespół zagra jeszcze dwa mecze sparingowe w Estonii - 20 września w Tallinie z ekipą z Yokohamy i dwa dni później w Tartu z tamtejszym Tartu Ülikool Maks & Moorits.



30.08.2025, OSiR Bemowo: Legia Warszawa 77:100 (17:29, 24:29, 19:21, 17:21) Dziki Warszawa

Legia: Benjamin Shungu 13 (1), Javyon Graves 12 (2)*, Maksymilian Wilczek 11 (1), Michał Kolenda (k) 10 (2)*, Ojars Silins 9 (1)*, Dawid Niedziałkowski 6, Krzysztof Antosik 5 (1), Shane Hunter 4 (1)*, Julian Dąbrowski 4, Błażej Czapla 3 (1)*.

trener: Maciej Jamrozik, as. Maciej Jankowski



Dziki: Grzegorz Kamiński 23 (4)*, Tahlik Chavez 22 (2), Landrius Horton 14 (1)*, Dontay Caruthers 9 (1)*, Michał Aleksandrowicz 8 (2), Ody Oguama 8*, Rivaldo Soares 7, Łukasz Frąckiewicz 5, Krzysztof Kempa 4, Grzegorz Grochowski (k) 0, Julian Sosna 0, Leon Frańczuk 0.

trener: Marco Legovich, as. Enrico Kufuor



Sędziowie: Adam Wierzman, Paweł Pacek, Jakub Adameczek



Mecz bez udziału publiczności.

