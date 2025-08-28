Eurobasket: Występy Pluty i Tassa

Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 23:18 Fumen, źródło: Legionisci.com

Andrzej Pluta wystąpił w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Eurobaskecie, która pokonała 105-95 Słowenię z Luką Donciciem w składzie. Zawodnik Legii spędził na parkiecie 33 minuty (najwięcej z całej drużyny) i był trzecim strzelcem ekipy Igora Milicica. Pluta zdobył 15 pkt. (6 na 11 z gry) oraz dołożył trzy asysty, dwa przechwyty oraz zbiórkę. Na szczególną uwagę zasługuje jego postawa w trzeciej kwarcie, w której trafił ważne rzuty pozwalające na zbudowanie przewagi nad Słowenią.

Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Izrael, a obie drużyny spotkają się w katowickim Spodku w najbliższą sobotę o 20:30.



Ekipa Heiko Rannuli odebrała srogą lekcję od Serbii mającej w składzie m.in. zawodników z NBA z Nikolą Jokiciem na czele. Estończycy przegrali 64-98, a w spotkaniu wystąpił Matthias Tass. Zawodnik Legii spędził na parkiecie 25,5 minuty i w tym czasie zdobył 5 punktów (2/3 z gry), zebrał trzy piłki i zaliczył jedną asystę.

Kolejnym rywalem Estonii będzie Łotwa. Spotkanie obu ekip odbędzie się jutro o godz. 17:00 w Rydze.

