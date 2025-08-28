Andrzej Pluta - fot. Bodziach / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Eurobasket: Występy Pluty i Tassa

Fumen, źródło: Legionisci.com

Andrzej Pluta wystąpił w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Eurobaskecie, która pokonała 105-95 Słowenię z Luką Donciciem w składzie. Zawodnik Legii spędził na parkiecie 33 minuty (najwięcej z całej drużyny) i był trzecim strzelcem ekipy Igora Milicica. Pluta zdobył 15 pkt. (6 na 11 z gry) oraz dołożył trzy asysty, dwa przechwyty oraz zbiórkę. Na szczególną uwagę zasługuje jego postawa w trzeciej kwarcie, w której trafił ważne rzuty pozwalające na zbudowanie przewagi nad Słowenią.
Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Izrael, a obie drużyny spotkają się w katowickim Spodku w najbliższą sobotę o 20:30.

Ekipa Heiko Rannuli odebrała srogą lekcję od Serbii mającej w składzie m.in. zawodników z NBA z Nikolą Jokiciem na czele. Estończycy przegrali 64-98, a w spotkaniu wystąpił Matthias Tass. Zawodnik Legii spędził na parkiecie 25,5 minuty i w tym czasie zdobył 5 punktów (2/3 z gry), zebrał trzy piłki i zaliczył jedną asystę.
Kolejnym rywalem Estonii będzie Łotwa. Spotkanie obu ekip odbędzie się jutro o godz. 17:00 w Rydze.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.