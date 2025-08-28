Ce(L)ownik: Legia wygra ze Szkotami 2-0

Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. 12:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - Hibernian FC, który odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1281 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 81% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 6% typuje zwycięstwo Szkotów.



