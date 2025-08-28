REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Ce(L)ownik: Legia wygra ze Szkotami 2-0

Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - Hibernian FC, który odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1281 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 81% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 6% typuje zwycięstwo Szkotów.



FORTUNA: ODBIERZ 310 ZŁ WE FREEBETACH

Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (29,4% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 15,1%
1-0 - 10,3%
2-1 - 10,2%
3-1 - 10,0%

Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 2,07 a Hibernian FC 0,49.

Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

Ce(L)ownik

SPRAWDŹ BONUSY NA START OD FORTUNY

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Doru - 48 minut temu, *.t-mobile.pl

A ja się nie zdziwię jak Legia dziś przegra, kompletnie są bez formy, sporo odeszło piłkarzy, nowi kopacze się kopią po czole. Ale mimo wszystko życzę szczęścia, ale obstawiam, że goście wygrają, dobry kurs, więc warto zagrać :)

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Zdaniem bukmacherów do zera nie będzie. Czyste konto Legii dziś mocno promowane.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.