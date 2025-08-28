Ce(L)ownik: Legia wygra ze Szkotami 2-0
Przed meczem Legia Warszawa - Hibernian FC, który odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1281 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 81% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 6% typuje zwycięstwo Szkotów.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-0 (29,4% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 15,1%
1-0 - 10,3%
2-1 - 10,2%
3-1 - 10,0%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 2,07 a Hibernian FC 0,49.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
