Wyniki legionistek w ITF W50 Śląskie Open 2025

Na kortach Górnika Bytom rozegrany został tenisowy turniej ITF W50 Śląskie Open 2025, w ramach cyklu Lotto PZT Polish Tour. Zarówno Zuzanna Kolonus, jak i Daria Górska odpadły w drugiej rundzie kwalifikacyjnej. Górska wzięła udział także w grze podwójnej, ale w parze z Oliwią Szymczuch przegrała w I rundzie turnieju głównego. Wyniki legionistek: I runda el.: Zuzanna Kolonus - Paula Cembranos (Szwajcaria) 6-1, 6-1 II runda el.: Zuzanna Kolonus - Laura Mair (Włochy) 2-6, 3-6 I runda el.: Daria Górska - Kiara Nina Kucikova (Słowacja) 6-4, 7-6(4) II runda el.: Daria Górska - Linda Sevcikova (Czechy) 4-6, 3-6 I runda: Daria Górska/Oliwia Szymczuch - Linda Sevcikova (Czechy)/Joelle Lilly Sophie Steur (Niemcy) 4-6, 4-6

