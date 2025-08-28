Daria Górska (z lewej)
Tenis

Wyniki legionistek w ITF W50 Śląskie Open 2025

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na kortach Górnika Bytom rozegrany został tenisowy turniej ITF W50 Śląskie Open 2025, w ramach cyklu Lotto PZT Polish Tour. Zarówno Zuzanna Kolonus, jak i Daria Górska odpadły w drugiej rundzie kwalifikacyjnej. Górska wzięła udział także w grze podwójnej, ale w parze z Oliwią Szymczuch przegrała w I rundzie turnieju głównego.

Wyniki legionistek:
I runda el.: Zuzanna Kolonus - Paula Cembranos (Szwajcaria) 6-1, 6-1
II runda el.: Zuzanna Kolonus - Laura Mair (Włochy) 2-6, 3-6

I runda el.: Daria Górska - Kiara Nina Kucikova (Słowacja) 6-4, 7-6(4)
II runda el.: Daria Górska - Linda Sevcikova (Czechy) 4-6, 3-6

I runda: Daria Górska/Oliwia Szymczuch - Linda Sevcikova (Czechy)/Joelle Lilly Sophie Steur (Niemcy) 4-6, 4-6


