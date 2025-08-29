Tenis
Finał debla Stankiewicz w drugim turnieju w Verbier
Monika Stankiewicz wzięła udział w drugim turnieju tenisowym Verbier Open 2025 w Szwajcarii. W singlu legionistka odpadła w walce o półfinał z Gruzinką, Sofią Shapatavą. Z kolei w grze podwójnej, w parze z Bułgarką, Rositsą Denchevą dotarły do finału, by ostatecznie podać walkowerem spotkanie z Niemkami.
Wyniki legionistki:
I runda: Monika Stankiewicz - Olga Danilova (Cypr) 6-4, 6-7(2), 7-5
1/4 finału: Monika Stankiewicz - Sofia Shapatava (Gruzja) 2-6, 4-6
I runda: Monika Stankiewicz/Rositsa Dencheva (Bułgaria) - Maddalena Giordano/Gaja Squarcialupi (Włochy) 7-6(2), 6-0
II runda: Stankiewicz/Dencheva - Olga Danilova (Cypr)/Josephine Kunz (Szwajcaria) 6-3, 6-4
1/2 finału: Stankiewicz/Dencheva - Tiphanie Lemaitre (Francja)/Tina Nadine Smith (Australia) 3-6, 6-2, 10-4
Finał: Stankiewicz/Dencheva - Marie Vogt/Eva Marie Voracek (Niemcy)