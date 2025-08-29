Wojciech Urbański - fot. Maciek Gronau
Urbański: Wszyscy muszą być gotowi, żeby wejść na boisko

- Trener mówił przed meczem, że zarówno ci, którzy grają od początku, jak i ci, którzy zaczynają na ławce, muszą być gotowi w każdym momencie. I ja się tak nastawiłem – żeby być gotowym na każdą sytuację. Myślę, że to pokazałem i wygraliśmy. Od dłuższego czasu staram się skupiać na tym, żeby cieszyć się grą. Myślę, że dzisiaj to wyglądało dobrze. Trener przed meczem powtarzał, że zawodnicy z ławki muszą być gotowi, bo nie wiadomo, kiedy wejdą. Ja wszedłem przy remisie i trzeba było pokazać jakość, żeby wygrać - powiedział po meczu z Hibernian FC Wojciech Urbański.



- Te 15 minut drugiej połowy wyglądało tak, jakbyśmy stracili parę. Z boku, z ławki, tak to wyglądało. Na głębsze wnioski przyjdzie czas po analizie. Ale w pierwszej połowie wyglądało to bardzo dobrze, a w drugiej czegoś zabrakło. Teraz się cieszymy, że wygraliśmy, i przygotowujemy się do kolejnego meczu.


