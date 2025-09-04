Liga Konferencji
Kadry rywali Legii na fazę ligową
2 października Legia Warszawa rozpocznie zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do 2 września zespoły musiały zgłosić kadry na tę część rozgrywek. Legia zgłosiła 26 zawodników. Poniżej przedstawiamy kadry rywali "Wojskowych".
SAMSUNSPOR KULÜBÜ (Turcja)
Bramkarze:
1. Okan Kocuk (30 lat, Turcja), 12. Albert Posiadała (22, Polska), 48. Efe Berat Törüz (18, Turcja)
Obrońcy:
2. Josafat Mendes (22, Szwecja), 4. Rick van Drongelen (26, Holandia), 17. Logi Tómasson (24, Islandia), 18. Zeki Yavru (33, Turcja), 24. Toni Borevković (28, Chorwacja), 28. Soner Gönül (28, Turcja), 37. Ľubomír Šatka (29, Słowacja), 55. Yunus Emre Çift (22, Turcja)
Pomocnicy:
5. Celil Yüksel (27, Turcja), 8. Soner Aydoğdu (34, Turcja), 10. Olivier Ntcham (29, Francja), 16. Tahsin Bülbül (19, Turcja), 21. Carlo Holse (26, Dania), 25. Franck Atoen (19, Kamerun), 29.
Antoine Makoumbou (27, Francja), 77. Afonso Sousa (25, Portugalia)
Napastnicy:
7. Anthony Musaba (24, Holandia), 9. Marius Mouandilmadji (27, Czad), 11. Emre Kılınç (31, Turcja), 22. Polat Yaldır (22, Turcja), 70. Tanguy Coulibaly (24, Francja), 99. Ebrıma Ceesay (19, Gambia)
Trener: Thomas Reis (Niemcy)
SZACHTAR DONIECK (Ukraina)
Bramkarze:
23. Kirił Fesiun (23, Ukraina), 31. Dmytro Riznyk (26, Ukraina), 34. Rostysław Bahłaj * (17, Ukraina), 48. Denys Twardowśkyj (22, Ukraina)
Obrońcy:
3. Diego Júnior Arroyo Maldonado (20, Boliwia), 4. Marlon Santos (29, Brazylia), 5. Wałerij Bondar (26, Ukraina), 13. Pedro Henrique (23, Brazylia), 16. Irakli Azarowi (23, Gruzja), 17. Vinícius Tobías (21, Brazylia), 18. Alaa Ghram (24, Tunezja), 22. Mykoła Matwijenko (29, Ukraina),26. Juchym Konopla (26, Ukraina), 74. Marian Faryna (22, Ukraina)
Pomocnicy:
6. Marlon (21, Brazylia), 8. Dmytro Kryśkiw (24, Ukraina), 9. Marjan Szwed (28, Ukraina), 10. Pedrinho (27, Brazylia), 11. Newerton * (20, Brazylia), 14. Isaque Severino Silva (18, Brazylia), 20. Anton Hłuszczenko * (21, Ukraina), 21. Artem Bondarenko (25, Ukraina), 24. Wiktor Cukanow * (19, Ukraina), 27. Ołeh Oczeretko (22, Ukraina), 29. Jehor Nazaryna (28, Ukraina), 30. Alisson Santana (19, Brazylia), 37. Lucas Ferreira (19, Brazylia)
Napastnicy:
7. Eguinaldo * (21, Brazylia), 19. Kauã Elias (19, Brazylia), 49. Luca Oliveira Meirelles (18, Brazylia)
Trener: Arda Turan (Turcja)
NK CELJE (Słowenia)
Bramkarze:
1. Žan-Luk Leban (22, Słowenia), 12. Luka Kolar (19, Słowenia), 21. Simon Sluga (32, Chorwacja), 25. Tiijan Zorko * (18, Słowenia)
Obrońcy:
2. Juanjo Nieto (30, Hiszpania), 3. Damjan Vukliševič (30, Słowenia), 5. Gašper Vodeb (22, Słowenia), 6. Artemijus Tutyškinas (22, Litwa), 15. David Castro (29, Hiszpania), 23. Žan Karničnik (30, Słowenia), 26. Sen Džumhur * (19, Słowenia), 29. Stijan Gobec * (16, Słowenia), 42. Matija Boben (31, Słowenia), 44. Łukasz Bejger (23, Polska)
Pomocnicy:
4. Darko Hrka (25, Słowenia), 7. Florjan Jevšenak (20, Słowenia), 8. Mario Kvesić (33, Chorwacja), 11. Milot Avdyli (23, Kosowo), 13. Papa Daniel (23, Nigeria), 16. Ivica Vidović (23, Chorwacja), 17. Andrej Kotnik (30, Słowenia), Nikita Iosifow (24, Rosja), 38. Žan Žužek (18, Słowenia), 94. Rudi Požeg Vancaš (31, Słowenia)
Napastnicy:
9. Franko Kovačević (26, Chorwacja), 10. Danijel Šturm (26, Słowenia), 71. Witalij Lisakowicz (27, Białoruś), 99. Matej Poplatnik (33, Słowenia)
Trener: Albert Riera (Hiszpania)
AC SPARTA PRAGA
Bramkarze:
1. Peter Vindahl (27, Dania), 44. Jakub Surovčík (23, Słowacja), 47. Lukáš Franc * (17, Czechy), 60. Pedro-Antonio Rodriguez * (19, Czechy)
Obrońcy:
2. Martin Suchomel (22, Czechy), 3. Pavel Kadeřábek (33, Czechy), 11. Matěj Ryneš (24, Czechy), 16. Emmanuel Uchenna (21, Nigeria), 17. Angelo Preciado (27, Ekwador), 19. Adam Ševínský * (21, Czechy), 25. Asger Sørensen (29, Dania), 27. Filip Panák (29, Czechy), 30. Jaroslav Zelený (33, Czechy), 33. Elias Cobbaut (27, Belgia), 48. Matyáš Jedlička * (21, Czechy), 62. Ondřej Lilling * (20, Czechy), 63. Ferdinand Říha * (20, Czechy)
Pomocnicy:
5. Santiago Eneme (24, Gwinea Równikowa), 6. Kaan Kairinen (26, Finlandia), 7. John Mercado (23, Ekwador), 8. Magnus Kofod Andersen (26, Dania), 14. Veljko Birmančević (27, Serbia), 18. Lukáš Sadílek (29, Czechy), 20. Sivert Mannsverk (23, Norwegia), 21. Dominik Hollý (21, Słowacja), 22. Lukáš Haraslín (29, Słowacja), 26. Patrik Vydra (22, Czechy), 34. Roman Horák * (20, Czechy), 36. Garang Kuol (20, Australia), 49. Enes Osmani * (21, Czechy), 64. Jakub Tošnar * (19, Czechy)
Napastnicy:
9. Albion Rrahmani (25, Kosowo), 10. Jan Kuchta (28, Czechy), 28. Kevin-Prince Milla (21, Kamerun), 31. Roman Mokrovics * (19, Czechy), 38. Daniel Rus * (19, Czechy)
Trener: Brian Priske (Dania)
FC NOAH ERYWAŃ (Armenia)
Bramkarze:
16. Timothy Fayulu (26, Szwajcaria), 22. Ognjen Čančarević (35, Armenia), 48. Kim Towmasjan * (18, Armenia), 78. Dawit Awetisjan * (17, Armenia)
Obrońcy:
3. Siergiej Muradian * (21, Armenia), 4. Gudmundur Thórarinsson (33, Islandia), 6. Eric Boakye (25, Ghana), 19. Howhannes Hambardzumjan (34, Armenia), 33. David Sualehe (28, Portugalia), 37. Gonçalo Silva (34, Portugalia), 39. Nathanaël Saintini (25, Francja)
Pomocnicy:
10. Artak Daszjan (35, Armenia), 11. Imrane Oulad Omar (27, Holandia), 14. Takuto Oshima (27, Japonia), 17. Gustavo Sangaré (28, Burkina Faso), 27. Gor Manweljan (23, Armenia), 88. Yan Eteki (28, Kamerun), 99. Howhannes Harutjunjan (26, Armenia)
Napastnicy:
7. Hélder Ferreira (28, Portugalia), 9. Matheus Aiás (28, Brazylia), 18. Artem Awanesjan (26, Armenia), 32. Nardin Mulahusejnović (27, Bośnia i Hercegowina), 47. Marin Jakoliš (28, Chorwacja), 93. Virgile Pinson (29, Francja)
Trener: Sandro Perković (Chorwacja)
LINCOLN RED IMPS (Gibraltar)
Bramkarze:
1. Nauzet Santana (31, Hiszpania), 13. Jaylan Hankins (24, Gibraltar), 25. Ryan John Smith (18, Gibraltar), 81. Lee Mifsud (19, Gibraltar)
Obrońcy:
2. Jesus Toscano (34, Hiszpania), 3. Christian Rutjens (27, Hiszpania), 5. Ibrahim Ayew (37, Ghana), 6. Bernardo Lopes (32, Gibraltar), 15. Rafael Muñoz (31, Hiszpania), 24. Toni Kolega (26, Chorwacja)
Pomocnicy:
4. Nicholas Pozo (20, Gibraltar), 8. Mandi (36, Hiszpania), 19. Kyle Clinton (21, Gibraltar), 22. Graeme Torrilla (28, Gibraltar), 28. Borja Fernández (30, Hiszpania), 70. Victor Villacanas (29, Hiszpania), 71. Javan Peacock * (19, Gibraltar)
Napastnicy:
7. Lee Casciaro (43, Gibraltar), 9. Kike Gómez (31, Hiszpania), 10. Tjay De Barr (25, Gibraltar), 11. Juan Arguez (30, Hiszpania), 18. Toni (34, Hiszpania), 21. Nano (40, Hiszpania), 29. Lee Chipolina (19, Gibraltar), 80. Boubacar Dabo (27, Senegal), 99. Ayman Elsayed Mohamed Elayed Elghobashy (29, Egipt)
Trener: Juanjo Bezares (Hiszpania)
