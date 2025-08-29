Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

3 legionistów powołanych do reprezentacji Polski!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Selekcjoner Jan Urban podał nazwiska zawodników powołanych na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 4 września o godz. 20:45 Polacy zmierzą się w Rotterdamie z Holandią, a 7 września o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finlandię. W kadrze znalazło się 3 zawodników Legii Warszawa - Jan Ziółkowski, Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka.



Kadra Polski na wrześniowe mecze:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski

Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski

Komentarze (6)

Farme(L) - 23 minuty temu, *.02.net

Nie no, jak ostatnio Wszołek pojechał na reprezentacje to tak zjechał z formą, że pół roku się odkręcał…

odpowiedz
legionista - 29 minut temu, *.play.pl

za co kapustka?????????

odpowiedz
grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl

@legionista: za jedno podanie na 5 meczów dobre i za 1 strzał dobry na 10 meczów ;) Chłopak jakby szczescia miał wiecej niż rozumu. Takich też potrzeba w każdej druzynie.

odpowiedz
CZELCHAKA - 34 minuty temu, *.play-internet.pl

Niesamowite - Kapustka w reprezentacji Polski. To nie wróży nic dobrego.

odpowiedz
majkelyelonky - 36 minut temu, *.net.pl

oby to nie była wycieczka z biurem podróży PZPN a coś wnieśli do tej kadry.

odpowiedz
dave - 32 minuty temu, *.warszawa.pl

@majkelyelonky: chyba alkohol przy tej formie

odpowiedz
