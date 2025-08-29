Reprezentacja

3 legionistów powołanych do reprezentacji Polski!

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 12:01 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Selekcjoner Jan Urban podał nazwiska zawodników powołanych na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 4 września o godz. 20:45 Polacy zmierzą się w Rotterdamie z Holandią, a 7 września o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finlandię. W kadrze znalazło się 3 zawodników Legii Warszawa - Jan Ziółkowski, Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka.









Kadra Polski na wrześniowe mecze:



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski



Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski



Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński



Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski



