3 legionistów powołanych do reprezentacji Polski!
Selekcjoner Jan Urban podał nazwiska zawodników powołanych na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 4 września o godz. 20:45 Polacy zmierzą się w Rotterdamie z Holandią, a 7 września o godz. 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finlandię. W kadrze znalazło się 3 zawodników Legii Warszawa - Jan Ziółkowski, Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka.
Kadra Polski na wrześniowe mecze:
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski
Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski
Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński
Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski
