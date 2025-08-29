Liga Konferencji
Legia poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji!
W piątek w Monaco odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa poznała sześciu rywali, z którymi zmierzy się na tym etapie rozgrywek.
Nasi przeciwnicy to:
w Warszawie:
AC Sparta Praga (Czechy)
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)
Samsunspor (Turcja)
na wyjeździe:
Szachtar Donieck (Ukraina)
NK Celje (Słowenia)
FC Noah Erywań (Armenia)
Szczegółowy terminarz spotkań ma zostać potwierdzony przez UEFA w sobotę. Szachtar Donieck swoje mecze rozgrywa w Krakowie na stadionie Wisły.
Terminy meczów fazy ligowej:
mecz 1 - 2 października
mecz 2 - 23 października
mecz 3 - 6 listopada
mecz 4 - 27 listopada
mecz 5 - 11 grudnia
mecz 6 - 18 grudnia
ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI - KOMPENDIUM WIEDZY