Liga Konferencji

Legia poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 13:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W piątek w Monaco odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa poznała sześciu rywali, z którymi zmierzy się na tym etapie rozgrywek.









Nasi przeciwnicy to:



w Warszawie:

AC Sparta Praga (Czechy)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)

Samsunspor (Turcja)



na wyjeździe:

Szachtar Donieck (Ukraina)

NK Celje (Słowenia)

FC Noah Erywań (Armenia)



Szczegółowy terminarz spotkań ma zostać potwierdzony przez UEFA w sobotę. Szachtar Donieck swoje mecze rozgrywa w Krakowie na stadionie Wisły.



Terminy meczów fazy ligowej:

mecz 1 - 2 października

mecz 2 - 23 października

mecz 3 - 6 listopada

mecz 4 - 27 listopada

mecz 5 - 11 grudnia

mecz 6 - 18 grudnia



ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI - KOMPENDIUM WIEDZY

