Liga Konferencji

Legia poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W piątek w Monaco odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa poznała sześciu rywali, z którymi zmierzy się na tym etapie rozgrywek.



Nasi przeciwnicy to:

w Warszawie:
AC Sparta Praga (Czechy)
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar)
Samsunspor (Turcja)

na wyjeździe:
Szachtar Donieck (Ukraina)
NK Celje (Słowenia)
FC Noah Erywań (Armenia)

Szczegółowy terminarz spotkań ma zostać potwierdzony przez UEFA w sobotę. Szachtar Donieck swoje mecze rozgrywa w Krakowie na stadionie Wisły.

Terminy meczów fazy ligowej:
mecz 1 - 2 października
mecz 2 - 23 października
mecz 3 - 6 listopada
mecz 4 - 27 listopada
mecz 5 - 11 grudnia
mecz 6 - 18 grudnia

ZASADY FAZY LIGOWEJ LIGI KONFERENCJI - KOMPENDIUM WIEDZY


Komentarze (29)

Pusia - 1 minutę temu, *.79.12

Właściwie już czuję ten 🏆🏆🏆 dla Legii!

odpowiedz
Pep - 1 minutę temu, *.play-internet.pl

Do tych co piszą o słabym losowaniu.
Na jakie liczyliście w LE?

odpowiedz
Pab(L)o Loża - 1 minutę temu, *.orange.pl

Oczekuję minimum 12 pktów. Przy dobrym układzie gwiazd 16tu. Kompletu nie zakładam 😉. Szkoda, że Sparta u siebie bo byłby fajny wyjazd.

odpowiedz
Wieluński Legionista - 6 minut temu, *.play-internet.pl

Spacerek

odpowiedz
Krzeszczu - 8 minut temu, *.datapacket.com

Szykują się ciężary. 1 punkt z tymi ogórkami z Gibraltaru to będzie max.

odpowiedz
pio - 3 minuty temu, *.play.pl

@Krzeszczu: o poznańska pyra dała glos, gdybyście nie spadali z elLM to nawet konferencji byście nie mieli cieciu

odpowiedz
Yola Bezrobotnaya - 13 minut temu, *.centertel.pl

Kraków, Donieck co za różnica ? Zwycięstwo Legiuni obowiązkiem.

odpowiedz
Łysy z UEFA - 17 minut temu, *.154.150

Patrzmy na plusy, wreszcie udało się ominąć Skandynawie, która raczej nam nie leży.

odpowiedz
Micro - 17 minut temu, *.com.tr

Wszyscy są w zasięgu. Trudniejsze drużyny w domu to też plus. Ogólnie dobre losowanie. Można trzymać kciuki o awans bez baraży.

odpowiedz
Robert - 17 minut temu, *.centertel.pl

Mam nadzieję, że po losowaniu temat sprzedaży Tobiasza do Turcji nieaktualny.

odpowiedz
Xavery - 19 minut temu, *.62.91

Letka masakra się szykuje. Szachtar, Sparta, Celje... Nawet ten Samsunspor, wszystko wydaje się poza zasięgiem z taką grą jak wczoraj. Może Gibraltar i Armenia ale to chyba wszystko co jest możliwe na dziś.

odpowiedz
e(L)zone - 12 minut temu, *.interkam.pl

@Xavery: taka Orniańska Noah płaci kontrakty gwiazdom na poziomie 1.5 mln e.To nie są słabiaki.

odpowiedz
Xavery - 8 minut temu, *.62.91

@e(L)zone:
No właśnie wspominając popisy naszych w tamtym rejonie świata (Kazachstan) to też uświadomiłem sobie, że może nie być łatwo. Zwłaszcza. że podróż długa.
To co, Gibraltar punktujemy i jesteśmy potengom? 😁

odpowiedz
Darek - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

3 wzmocnienia zrobić i wszyscy są do ogrania.

odpowiedz
Xavery - 12 minut temu, *.62.91

@Darek:
Tylko trzeba zacząć wreszcie cokolwiek grać.

odpowiedz
Alina Wielkodupceva - 20 minut temu, *.play-internet.pl

ten wyjazd do Krakowa mnie rozwala. Kto to wymyslił 😂😂😂

odpowiedz
expat - 22 minuty temu, *.34.244

Wiadomo w jakiej kolejności będą rozgrywane mecze?

Nie wiem czy Raków nie miał najlepszego losowania. Jaga wg mnie najgorsze.

odpowiedz
pio - 23 minuty temu, *.play.pl

tylko 2 wyjazdy bo szachtar w Polsce

odpowiedz
Johny - 23 minuty temu, *.153.224

Sportowo fajne losowanie. Na oko szykują 4 wygrane remis i jedna porażka. No może trzy wygrane i dwa remisy. Tak czy inaczej spokojnie powinniśmy wyjść z grupy z pierwszej ósemki.

A skoro tak to LIGA to PRIORYTRT. Liczę że Żewłak nie ściemniał i potencjalni gracze czekali tylko na info o naszym awansie i teraz w ciągu tygodnia przeczytam o trzeba nowych grajkach.

odpowiedz
Olomanolo - 24 minuty temu, *.play.pl

Z Turkami może być problem 😂z każdym będzie problem

odpowiedz
Marcin - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

12 pkt. powinno być w naszym zasięgu.

odpowiedz
Boro - 27 minut temu, *.inetia.pl

Katastroficzne wyjazdy 😭

odpowiedz
Ryszard Ochódzki - 28 minut temu, *.centertel.pl

Wyjazd do Krakowa się szykuje

odpowiedz
SlawoL - 29 minut temu, *.icpnet.pl

Nie jest źle.

odpowiedz
cleo - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

Ten wyjazd do Armenii trochę słaby...

odpowiedz
Tomek Mokotów - 29 minut temu, *.play-internet.pl

Skądkolwiek by nasi rywale nie byli to w obecnym składzie, przy takiej formie oraz taktyce lekko nie będzie ale awans jest koniecznością.

odpowiedz
legia to my - 29 minut temu, *.95.100

Bardzo dobre losowanie. No i wyjazd do Krakowa:-)

odpowiedz
lucho_83 - 30 minut temu, *.70.100

Nie jest źle

odpowiedz
Marinho - 31 minut temu, *.plus.pl

Jest ok :)

odpowiedz
