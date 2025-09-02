Wyniki 1. kolejki Ekstraklasy
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 1. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Constract Lubawa, ale kilka klubów ma na swoim koncie komplet punktów.
1. kolejka:
Futsal Leszno 3-1 Piast Gliwice
Ruch Chorzów Futsal 4-7 Constract Lubawa
Eurobus Przemyśl 3-1 Widzew Łódź
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 4-2 Dreman Opole Komprachcice
BSF Bochnia 3-2 Red Dragons Pniewy
Śląsk Wrocław 1-3 Rekord Bielsko-Biała
FC Toruń 3-4 AZS UŚ Katowice
Futsal Świecie 3-4 Legia Warszawa
