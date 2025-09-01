Eurobasket: Pluta i Tass zagrali w kadrze

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 07:35 Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana na Eurobaskecie. W weekend biało-czerwoni pokonali Izrael oraz Islandię. Udział w obu wygranych miał Andrzej Pluta. Natomiast Matthias Tass i Heiko Rannula mieli powody do zadowolenia. Po porażce Estonii z Łotwą, przyszedł czas na wygraną z Czechami.



Matthias Tass

W piątek reprezentacja Estonii przegrała 70-72 z Łotwą w drugim meczu podczas Eurobasketu. W spotkaniu wystąpił Matthias Tass, który spędził na parkiecie 24,5 minuty. Zawodnik Legii zdobył 13 punktów trafiając 5 rzutów z 7 prób z gry oraz wykorzystując połowę z sześciu rzutów osobistych. Do swego dorobku dołożył również 3 zbiórki oraz 2 asysty. Podopieczni Heiko Rannuli nie mieli dużo czasu na regenerację, gdyż dzień później zmierzyli się z Czechami. Tym razem Estończycy mieli powody do zadowolenia wygrywając 89-75. Matthias Tass miał udział w wygranej zdobywając 7 pkt. (2/4 z gry i 3/4 z osobistych) oraz notując 6 zbiórek i 2 asysty.

Kolejnym rywalem Estonii będzie Turcja (1 września, g.13:45).



Andrzej Pluta

Reprezentacja Polski wygrała 66-64 z Izraelem w drugim spotkaniu Eurobasketu. Andrzej Pluta rozegrał blisko 32 minuty (najwięcej z całej drużyny). I choć jego występ nie był tak okazały jak ze Słowenią, to zawodnik Legii zdobył 5 pkt. (2/7 z gry), zebrał 2 piłki, rozdał 7 asyst i zaliczył jeden przechwyt. Natomiast w niedzielę biało-czerwoni zmierzyli się z Islandią, którą pokonali 84-75. Trener Igor Milić zarządzał siłami Pluty dając mu niespełna 18 minut na parkiecie. To wystarczyło, żeby zdobyć 6 pkt. (2/5 z gry), zebrać jedną piłkę i zaliczyć 3 asysty.

Kolejnym rywalem Polaków będą Francuzi (2 września, g.20:30).



Skrót meczu Polska - Izrael

Skrót meczu Polska - Islandia

