Andrzej Pluta - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Eurobasket: Pluta i Tass zagrali w kadrze

Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski pozostaje niepokonana na Eurobaskecie. W weekend biało-czerwoni pokonali Izrael oraz Islandię. Udział w obu wygranych miał Andrzej Pluta. Natomiast Matthias Tass i Heiko Rannula mieli powody do zadowolenia. Po porażce Estonii z Łotwą, przyszedł czas na wygraną z Czechami.

Matthias Tass
W piątek reprezentacja Estonii przegrała 70-72 z Łotwą w drugim meczu podczas Eurobasketu. W spotkaniu wystąpił Matthias Tass, który spędził na parkiecie 24,5 minuty. Zawodnik Legii zdobył 13 punktów trafiając 5 rzutów z 7 prób z gry oraz wykorzystując połowę z sześciu rzutów osobistych. Do swego dorobku dołożył również 3 zbiórki oraz 2 asysty. Podopieczni Heiko Rannuli nie mieli dużo czasu na regenerację, gdyż dzień później zmierzyli się z Czechami. Tym razem Estończycy mieli powody do zadowolenia wygrywając 89-75. Matthias Tass miał udział w wygranej zdobywając 7 pkt. (2/4 z gry i 3/4 z osobistych) oraz notując 6 zbiórek i 2 asysty.
Kolejnym rywalem Estonii będzie Turcja (1 września, g.13:45).

Andrzej Pluta
Reprezentacja Polski wygrała 66-64 z Izraelem w drugim spotkaniu Eurobasketu. Andrzej Pluta rozegrał blisko 32 minuty (najwięcej z całej drużyny). I choć jego występ nie był tak okazały jak ze Słowenią, to zawodnik Legii zdobył 5 pkt. (2/7 z gry), zebrał 2 piłki, rozdał 7 asyst i zaliczył jeden przechwyt. Natomiast w niedzielę biało-czerwoni zmierzyli się z Islandią, którą pokonali 84-75. Trener Igor Milić zarządzał siłami Pluty dając mu niespełna 18 minut na parkiecie. To wystarczyło, żeby zdobyć 6 pkt. (2/5 z gry), zebrać jedną piłkę i zaliczyć 3 asysty.
Kolejnym rywalem Polaków będą Francuzi (2 września, g.20:30).

Skrót meczu Polska - Izrael
Skrót meczu Polska - Islandia


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.