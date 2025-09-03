Andrzej Pluta - fot. Bodziach / Legionisci.com
Koniec Eurobasketu dla Tassa i Rannuli. Pluta gra dalej

Fumen, źródło: Legionisci.com

Dobiega końca faza grupowa Eurobasketu i nadchodzi czas decydujących rozstrzygnięć. Matthias Tass wraz z reprezentacją Estonii prowadzoną przez Heiko Rannulę pożegnali się z turniejem po porażce z Portugalią. W zupełnie innych nastrojach jest Andrzej Pluta i spółka. Co prawda biało-czerwoni przegrali ostatni mecz z Francją, ale w zależności od scenariusza zajmą miejsca 1-3 w grupie D i awansują do 1/8 finału rozgrywek.



Matthias Tass
Dwa dni temu Estonia otrzymała srogą lekcję od Turcji. Podopieczni Heiko Rannuli przegrali 64-84, a w meczu wystąpił Matthias Tass. Zawodnik Legii rozegrał 25 minut i w tym czasie zdobył 9 pkt. (3/6 z gry i 3/3 z osobistych), zebrał 3 piłki oraz zaliczył po jednej asyście i przechwycie. Kolejnym rywalem Estończyków była Portugalia. W decydującym o awansie spotkaniu nieznacznie lepsza okazali się Portugalczycy zwyciężając 68-65. Matthias Tass zaliczył 29 minut i w tym czasie zdobył 2 punkty... wykorzystując oba rzuty osobiste. Do tego dopisał 5 zbiórek oraz 3 asysty.

Estonia spadła na 5. miejsce w grupie i z bilansem 1-4 pożegnała się z Eurobasketem.

Andrzej Pluta
Andrzej Pluta choć wyszedł podstawowej piątce na mecz z Francuzami (porażka 76-83), to spędził na parkiecie nieco ponad 14 minut. Zawodnik Legii wszedł mecz od zdobycia 5 punktów, co pozwoliło zmniejszyć stratę do rywali na dwa punkty. Jednak jak się okazało, to była jedyna zdobycz Pluty w spotkaniu. Reprezentant Polski nie dołożył do swego dorobku ani jednej zbiórki, ani asysty.
Mimo porażki z Francją, Polacy wciąż zachowują szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Jednak bez względu na zakończenie spotkania z Belgią (jutro o godz. 20:30), biało-czerwoni awansowali do 1/8 finału Eurobasketu.

Skrót meczu Francja - Polska


Komentarze (1)

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

I całe szczęście, że się pożegnali, bo najwyższy czas zająć się Legią.

