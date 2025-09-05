Andrzej Pluta - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Eurobasket: Minimalna porażka Polaków z Belgią

Fumen, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski przegrała 69-70 z Belgią w ostatnim meczu grupy D. Biało-czerwoni bez względu na wynik mieli zapewnione 2. miejsce, co oznaczało awans do 1/8 finału Eurobasketu. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina, a spotkanie odbędzie się w niedzielę o godz. 11:00 w Rydze. W meczu z Belgią wystąpił Andrzej Pluta, który wyszedł na parkiet w wyjściowej piątce.

Zawodnik Legii rozegrał 25 minut i w tym czasie zdobył 5 pkt. (2/5 z gry), i choć nie zebrał żadnej piłki, to zaliczył 6 asyst. Po pięciu meczach na Eurobaskecie Andrzej Pluta notuje średnio 7,2 pkt. (45,2% skuteczności z gry), 0,8 zbiórki, 3,0 asysty, 0,6 przechwytu.

Skrót meczu Polska - Belgia


