Żeglarstwo

Legia 15. w 3. rundzie PEŻ w Pucku

Poniedziałek, 1 września 2025 r. 09:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Pucku rozegrane zostały trzecie i zarazem przedostatnie w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Legioniści po pierwszym dniu rywailzacji plasowali się na przedostatniej, 17. lokacie. Dzień później legioniści awansowali w klasyfikacji generalnej o dwie pozycje i zakończyli zawody na odległej, 15. pozycji.



Nasza załoga wystąpiła w składzie: Tobiasz Zajączkowski (sternik), Jakub Pawluk, Jacek Przybylak, Marcin Banaszek i Michał Szmul. W poszczególnych flajtach legioniści zajmowali lokaty: 9, 7, 8, 8, 6, 9, 4, 6, 5, 8, 2, 4. Sezon 2025 zakończą zawody w Szczecinie, które odbędą się w dniach 2-4 października.



Końcowa klasyfikacja:

1. Nowy Sztynort 36 pkt.

2. Yacht Club Sopot 41

3. On Lemon Rockstars Racing 43

4. YKP Gdynia 45

5. Onboard 48

6. Iskra AMW Gdynia 49

7. YKP Szczeci 53

8. Lubelskie YKP Lublin 55

9. Yacht Club Gdańsk 61

10. Sport Vita Ski & Sail 56

11. Pogoń Szczecin 64

12. AZS AWFiS Gdańsk 65

13. HRM Racing 65

14. Sztorm Grupa 68

15. Legia Warszawa 76

16. KS MArina Niesulice 82

17. UKS Żeglarz Wrocław 82

18. AZS WAT Warszawa 100





