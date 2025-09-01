Żeglarstwo
Legia 15. w 3. rundzie PEŻ w Pucku
W Pucku rozegrane zostały trzecie i zarazem przedostatnie w tym sezonie zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Legioniści po pierwszym dniu rywailzacji plasowali się na przedostatniej, 17. lokacie. Dzień później legioniści awansowali w klasyfikacji generalnej o dwie pozycje i zakończyli zawody na odległej, 15. pozycji.
Nasza załoga wystąpiła w składzie: Tobiasz Zajączkowski (sternik), Jakub Pawluk, Jacek Przybylak, Marcin Banaszek i Michał Szmul. W poszczególnych flajtach legioniści zajmowali lokaty: 9, 7, 8, 8, 6, 9, 4, 6, 5, 8, 2, 4. Sezon 2025 zakończą zawody w Szczecinie, które odbędą się w dniach 2-4 października.
Końcowa klasyfikacja:
1. Nowy Sztynort 36 pkt.
2. Yacht Club Sopot 41
3. On Lemon Rockstars Racing 43
4. YKP Gdynia 45
5. Onboard 48
6. Iskra AMW Gdynia 49
7. YKP Szczeci 53
8. Lubelskie YKP Lublin 55
9. Yacht Club Gdańsk 61
10. Sport Vita Ski & Sail 56
11. Pogoń Szczecin 64
12. AZS AWFiS Gdańsk 65
13. HRM Racing 65
14. Sztorm Grupa 68
15. Legia Warszawa 76
16. KS MArina Niesulice 82
17. UKS Żeglarz Wrocław 82
18. AZS WAT Warszawa 100