Piłka nożna kobiet
I liga: KKP Warszawa 0-9 Legionistki
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał kolejne spotkanie w sezonie 2025/26. Legionistki rozgromiły w wyjazdowym meczu derbowym KKP Warszawa 9-0. Za dwa tygodnie Legionistki zagrają domowe spotkanie z Unią Lublin.
I liga: KKP Warszawa 0-9 (0-6) Legionistki Warszawa
0-1 17 min. Kazanecka
0-2 21 min. Dubiel
0-3 23 min. Kurzelowska
0-4 24 min. Prochowska
0-5 29 min. Nestorowicz
0-6 40 min. Prochowska
0-7 54 min. Materek
0-8 75 min. Butlion
0-9 86 min. Butlion
Legionistki: Nowak - Wrzesińska, Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.