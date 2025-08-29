REKLAMA
Kosz 3x3

Wyniki legionistów w World Tour w Debreczynie

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legia3x3.com

Zespół Legii Lotto 3x3 dzięki zdobyciu tytułu mistrza Polski przed kilkoma tygodniami w Katowicach, zapewnili sobie udział w międzynarodowym turnieju cyklu World Tour w węgierskim Debreczynie.

W piątek legioniści zagrali w kwalifikacjach o udział w fazie grupowej. Nasz zespół wystąpił w składzie: Arkadiusz Kobus, Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Michał Jankowski. W pierwszym spotkaniu legioniści długo prezentowali się bardzo dobrze i przeważali w rywalizacji z ekipą z Valencii. Największym problemem naszej drużyny były szybkie przewinienia, które sprawiły, że rywale po siódmym faulu Legii, wykonywali po dwa rzuty wolne. Od stanu 15:14 na naszą korzyść, Hiszpanie doprowadzili do wygranej 22:16.

Niespełna godzinę później Legia zasłużenie pokonała włoską Bolonię Campas 21:16 i na ostateczne rozstrzygnięcie musiała czekać do ostatniego meczu. Bolonia wygrała w nim 21:17 z Valencią i o ostatecznej kolejności decydowały małe punkty. Legioniści mogą żałować, że spudłowali tyle rzutów wolnych w pierwszym meczu, bowiem do kolejnego etapu rozgrywek awansował tylko zwycięzca grupy - Valencia.

Wyniki:
Legia Lotto 3x3 - Valencia 16:22
Legia Lotto 3x3 - Bolonia Campas 21:16
Bolonia Campas 21:17 Valencia

Końcowa kolejność gr. kwalifikacyjnej A:
1. Valencia 1-1 p. 38
--
2. Legia Lotto 1-1 p. 37
3. Bolonia Campas 1-1 p. 37


