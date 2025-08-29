Analiza

Punkty po meczu rewanżowym z Hibernian FC

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 22:01 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Nie potrafią normalnie; żaki; problem z „6”; chaos; porozmawiajmy o Tobiaszu; psim swędem - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu rewanżowym z Hibernianem FC, w którym legioniści zremisowali 3-3 i awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji.



1. Nie potrafią normalnie

Legia w europejskich pucharach – a właściwie w ich kwalifikacjach – to prawdziwy rollercoaster. Legioniści nie potrafią awansować w normalny sposób, bez nerwów i w spokoju. Wszyscy pamiętamy starcia z FC Midtjylland, Brøndby, Austrią czy wcześniej ze Slavią Praga –zawsze napięcie i niemal zawsze w roli drużyny, która wcale nie była faworytem.



