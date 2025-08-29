Młodzież: mecze środowe i czwartkowe

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 11:22 Raffi, źródło: Legionisci.com

Kolejne zespoły rozpoczynają rozgrywki ligowe. Legia U16 pokonała 7-1 Drukarza U17, a Legia U14 zremisowała w Ekstralidze U15 2-2 ze starszymi kolegami z Naprzodu Brwinów. Juniorzy starsi LSS pokonali 5-2 Białe Orły '08. Zespół U17 LSS poniósł porażkę 2-3 z Orłem Pilawa, a Legia Soccer Schools U14 uległa 1-5 Ursusowi.



1 liga maz. U18: Białe Orły Warszawa'08 2-5 Legia Soccer Schools U18 92008 i mł.)

Gole:

0-1 18 min. Jakub Drzazga (as. Fabian Radziński)

0-2 29 min. Jakub Drzazga (as. Dmytro Lytowczenko)

0-3 39 min. Maximilian Partyka (as. Kamil Więch)

1-3 40 min. Kosma Zmorski

1-4 45 min. Jakub Drzazga (as. Fabian Radziński)

1-5 49 min. Dmytro Lytowczenko (as. Kamil Więch)

2-5 69 min. Wiktor Zienczuk



LSS: Hubert Lomankiewicz [09] - Fabian Radziński, Jakub Skonieczny, Aleksander Dworski [09], Jakub Rzępołuch - Patryk Ciborowski Ż, Dominik Rakowiecki, Maximilian Partyka - Dmytro Litowczenko , Jakub Drzazga (68' Lucjan Napieralski Ż), Kamil Więch

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 7-1 (3-1) Drukarz Warszawa 09

Gole:

1-0 12 min. Mateusz Pawłowski (as. Jarosław Kuc)

2-0 25 min. Filip Kwiecień (as. Mateusz Pawłowski)

2-1 31 min. Oskar Kowacki (rzut karny po faulu Pruszyńskiego)

3-1 45 min. Mateusz Pawłowski (as. Xavier Dąbkowski)

4-1 47 min. Mateusz Pawłowski (as. Filip Kwiecień)

5-1 65 min. Dawid Rodak (as. Adrian Pućka)

6-1 82 min. Filip Kwiecień (z rzutu rożnego)

7-1 86 min. Filip Kwiecień (as. Adrian Pućka)



Strzały (celne): Legia 36(20) - Drukarz 6(4)



Legia: Błażej Ślazyk - Olivier Pruszyński (62' Artur Szmyt), Oskar Putrzyński (46' Mikołaj Maćkowiak), Igor Lechecki - Aleks Rzepkowski (57' Aleks Szybalski [11]), Xavier Dąbkowski (62' Filip Reszka [11]), Dawid Rodak, Jarosław Kuc (72' Jan Szybicki) - Bartosz Przybyłko (57' Aleksander Badowski), Mateusz Pawłowski (57' Adrian Pućka), Filip Kwiecień. Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki



I liga warszawska U17 (2009 i mł.): Iskra Pilawa 3-2 Legia Soccer Schools U17

Gole:

1-0 3 min. Marcel Paprocki

2-0 7 min. Krzysztof Szaniawski

2-1 16 min. Gabriel Zaporski

3-1 26 min. Krzysztof Szaniawski

3-2 44 min. Kordian Drygała



Legia LSS: Kacper Zalewski, Eryk Urbanowski [11], Jakub Jędrasik, Jonatan Pol [11], Antoni Rybarczyk, Kordian Drygała [1o], Daniło Biłucha [10], Jakub Przybylski, Oliwier Karpiński, Gabriel Zaporski oraz: Maksym Boguszewski [11], Alex Kraska, Iwo Mroczek, Tymur Rahulin

Trener: Antoni Omondi



Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Naprzód Brwinów 2-2 (0-2) Legia U14

Gole:

0-1 2 min. Nikodem Staroń b.a.

0-2 27 min. Oskar Matusiewicz (głową, as. Karol Szczepek z rogu)

1-2 47 min. Antoni Ostrowski

2-2 75 min. Stanisław Sawicki



Strzały (celne): Naprzód 13(4) - Legia 25(12)



Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Krzysztof Opanowski, Oskar Matusiewicz, Jakub Kruk, Michał Har, Filip Jasiński, Karol Szczepek, Adam Smoła, Bartłomiej Cząstka, Nikodem Staroń, Aleksander Rybka, Aleksander Kocot, Ignacy Silski, Łukasz Stankiewicz, Mateusz Krzyczmonik, Klaudiusz Półtorak, Karol Grzyb

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza



I liga warszawska U14 (2012 i mł.): Legia Soccer Schools U14 1-5 (0-2) RKS Ursus '12

Gole:

0-1 7 min. Leon Zieliński

0-2 26 min. Stefan Chwałkowski

0-3 55 min. Tomasz Pazdan

1-3 56 min. Hugo Tatarnikov

1-4 67 min. Leonard Donat

1-5 74 min. Stefan Chwałkowski



Legia LSS: Wojciech Kołodziej - Franciszek Faryniarz, Antoni Brociek, Szymon Sawa, Daniil Liaushuk, Jakub Opieczyński, Hugo Tatarnikov (Kpt), Michał Walczuk, Aleksander Pyzel, Mikołaj Dmitrowicz, Paweł Pacuła, Maciej Dziankowski, Ksawery Płachecki

Trener: Patryk Sadowski, II Trener: Kamil Kaźmierski

