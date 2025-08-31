Na żywo
LIVE!: Cracovia 1-1 Legia (2. połowa)
Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.
Mecz komentującym nie przeszkadza... NAGLE Legia strzeliła... A ci się ledwo zorientowali...🤣
Wydaje mi się że Legia myśli że to gra z nimi reprezentacja Polski bo mają białe koszulki i czerwone gacie to dają im fory. Wstyd.
Wyj…ć tego Rumuna jeszcze dzisiaj to będzie najlepszy transfer!!!
Jestem wysuniętym napastnikiem, królem pola karnego, nikt mnie w nim nie ogra!
Sprzedaliśmy Piłkarzy którzy wnosili dużo do gry , nowe transfery jak narazie na tle cracovi wypadają blado.
Reca nie prezentuje lepszego poziomu niż Kun
Stojanovic,ligowy sredniak
szymański moze troszke lepszy od Augustyna.
Rejović ,wydaje mi sie że najlepiej się odnajdzie w naszej lidze tylko.... kto mu będzie dogrywał piłki
Peckhart miał Josue i Mladenovicia , a teraz jest dno.
Przjdzie Niemiec na wypożyczenie, tylko że on prawie wogóle nie gra wiec zanim sie wdroży to bedzie runda wiosenna tak samo z Hagim
wszyscy liczą ze bedzie wisienka na torcie tylko że od dwoch miesiećy nawet nie trenuje.
POBUDKA odjeżdzają nam wszyscy
lech,raków,jaga,widzew,pogoń,wusła p., radomiak i motor robią konkretne ruchy transferowe, a my dajemy .... z cracovia,wisła i arka.
A do drzwi puka Wisła K. i Wieczysta które jak awansuja to zamiotą przyszły sezon.
Więc co nam zostaje z taką polityką SPADEk ???
BRAK JAKOŚCI CD...
Burch wybił z równowagi piłkarza Cracovii i bez sensu było wyjście Tobiasza. Nie miałby jak zmieścić tej piłki... Szkoda
Gra jest za wolna. Zanim oni przejdą na połowę sracovi to tamci już bronią całym zespołem. Nie też strzałów z daleka. Za te wszystkie dośrodkowania i długie piłki powinni płacić kary.
W każdym meczu Legii to takie ciężary że szok. Pełno dobrych piłkarzy i nazwiska które powinny wygrywać i ostro walczyć i nic z tego. Ciężary że Pudzian nie dał by rady. Nie wiem o co chodzi. Czyżby Iordanesku już out....bo ja tego cyrku nie kupuję. A miało być tak pięknie. Na razie jesteśmy w czarnej d...e.
Tak myślałem ,że jak się zakwalifikują do LK to położą lachę na ligę. Teraz przerwa 2 tygodnie , a później przygotowania tygodniowe do meczu ze Spartą. Będą grali 3 składem w lidze bo są zmęczeni i tak do końca roku. Będzie tak samo jak w zeszłym roku o ile nie gorzej. Myśle to jest racjonalna analiza sytuacji . Niestety
Miodouski dzbanie. Każdy kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje sie piłką wie, że od 3 sezonów Legia potrzebuje obrońców. W Legii w obronie gra emeryt, i Kapuadi, który nie jest w formie. I to by było na tyle. Był Ziółkowski ale sprzedany a oprócz niego Vinagre- który nie jest nominalnym obroncą, Wszołek- który nie jest nominalnym obrońcą. Jest też złoty Pankov ale on dobre mecze przeplata złymi. Miodouski kim trzeba być aby nie kupić obrońców????? I bramkarza bo Kacperek nie pomaga, on ma szczeście raz na sezon a poza tym wszystko co leci w bramke to gol.
Wróciła stara dobra Legia. W sierpniu zmęczona sezonem z jednym celnym strzałem w pierwszej połowie.
Ewidentnie idziemy na mistrza.
Dni Iordanescu policzone, zero pomysłu na grę, Burch i Alfarela nie mają prawa grać w Legii, Urbański też słabo
Alfarela do zmiany, ja bym dał Elitima, z Szymańskim może to poukladają
😊dzięki
Tragedia, dawać Nsame i Wszolka
Te łamagi chcą chyba jakiś rekord pobić i wypisać się z walki o tytuł już we wrześniu!
Iordanescu wy…aj. To jest k porażka ten człowiek. On nie ma zielonego pojęcia. Chwali się superpucharem i że weszli do pucharu biedronki.
No ma super osiągnięcia brawo !!! Jeśli dziś przegramy to tylko jego zasługa. Szczerze mam gościa dość już na starcie. K wa 7 pkt będą mieć bo Drakula ma co mecz inną koncepcję. Nie wypi…la.
Edek z rumuńskiej fabryki kredek, następny wuefista, zapomniał że jest przerwa na kadrę?! Po uja tyle zmian?! W grudniu już go tu nie będzie.
Ten Urbański jest tak dramatyczny że szok
Ten trener chyba nie chce spełnić tych warunków żeby być trenerem w następnym sezonie stąd taki skład przed 2 tygodniami laby i odpoczynku. Żeby czasem jakieś mistrzostwo się nie przyplątało. Jest na dobrej drodze.
W tym sezonie Legia nie ma najmniejszych szans załapać się do europejskich pucharów. Chyba że najlepsze polskie kluby odpuszcza sobie PP i skupia się na walce o LM.
@Kibic Legii od 1975: Najlepszy polski klub to Legia, powinieneś to wiedzieć
Szmaciarze..kur.a ręce opadają
Szkoda że nie rotuje całej 11 ... Ja rozumiem rotację zawodnika 2-3 Maks. W żadnych innych klubach nikt nie wymienia po sześciu siedmiu zawodników...
Ależ Alfarela jest słaby...
Burch = wóz z węglem.
Ja prd przerwa na kadrę a ten prawie wszystkich wymienił....
@pawel: Burch to wolne drewno, powinien się ogrywać w 1 lidze. W ogóle dlaczego oszczędzamy zawódnikow jak kolejny mecz za 2 tygodnie??
Co jest kur.a grane?!!!!!! Co za gówna.o grają...jprdl
Zestawienie pierwszego składu lipa ale mam nadzieję że chociaż remis będzie.
@Legionista: Mało realne. Ten skład jest tak na 3-4:0 dla Cracovii
EGON masz Alfarele w ataku w duecie z Rajoviciem.Zobaczymy co pokaże. 🙂
jakiegoś streama poproszę
@wodz: polecam weeb.tv
Ludzie, jak Legia opada z sił w drugich połowach, a jest na dodatek po meczu z dogrywką, to myśleliście że kto dzisiaj na boisko wybiegnie? Każde zwycięstwo trzeba będzie w tym sezonie wyszarpać, niezależnie od tego kto będzie grał, bo takie mamy realia.
@Mateusz z Gór: Chłopie to są zawodowi piłkarze. Czemu w innych ligach gra co 3 dni nie sprawia problemu aby tylko u nas? Pomyśl...
@Mateusz z Gór: realia? Zaskakujące ale na tle słabeuszy europejskich nie są przygotowani na 90 minut
@Mateusz z Gór: Barnaba nie ośmieszaj już się. Ja ja muszę zostać w robocie i mi się przedłuża i jestem w niej do północy to nikt mi się nie pyta czy nie chciałbym odpocząć i musze przyjść na 08:00. Za to dostaje pieniądze. Jesteś takim samym kibicem jak zawodnicy BEZ AMBICJI I BEZ J<J
@Legionista:
Dlatego wszystkie nasze ekstrklasowe gwiazdy nikną po przejściu do innych lig i wkrótce wracają na nasze łez padole
To nie jest sklad na wygranie meczu chyba ze chodzi o remis w 1 polowie a w 2 polowie desygnuje lepszych oby nie bylo za pozno !!!
gdzie można obejrzeć na necie??
Chyba ktoś tu zapomniał że następny mecz jest za 2 tygodnie,oni powinni sie zgrywać ze sobą a nie odpoczywać bo wypadają z rytmu meczowego.
Edi chyba robi po złości zarządowi za te super wzmocnienia , większość bedzie wypożyczona bez przyszłości.
Dzisiaj namieszane za dużo a nasi rywale z LK wszystko powygrywali, więc nie mam marginesu błędu , dobrze że Kun na wylocie , bo by był w pierwszej 11
Niech mu dadzą iść do tych Emiratów zanim nam zj...e sezon. Przecież tego nikt przy zdrowym rozsądku nie ogarnia. Facet ma większe ego niż psychopata Feio. Magiera Vuko ktokolwiek tylko dość z psychopatami. Jego warsztat trenerski jest też bardzo cienki tak jak decyzje którymi osłabia zespół w trakcie meczu.
Rumuna już wystarczy Please …
Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema
Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił
Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️
Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔
Czy ten Ioranesku jest normalny ???
Feio to taki mały debil przy nim lol
Nic się k nie uczy …
.......................... Tobiasz ........................
Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca
.............. Szymański ... Kapustka ............
Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan
.......................... Rajović ........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
LECIMY 🚀 🙂
@RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚
Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0
skład wskazuje na sromotną porażkę