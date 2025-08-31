LIVE!: Cracovia 1-1 Legia (2. połowa)

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Komentarze (52)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kaktus - 9 minut temu, *.orange.pl Mecz komentującym nie przeszkadza... NAGLE Legia strzeliła... A ci się ledwo zorientowali...🤣 odpowiedz

Michał - 10 minut temu, *.plus.pl Wydaje mi się że Legia myśli że to gra z nimi reprezentacja Polski bo mają białe koszulki i czerwone gacie to dają im fory. Wstyd. odpowiedz

Ronaldo - 13 minut temu, *.myvzw.com Wyj…ć tego Rumuna jeszcze dzisiaj to będzie najlepszy transfer!!! odpowiedz

Alfarela - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Jestem wysuniętym napastnikiem, królem pola karnego, nikt mnie w nim nie ogra! odpowiedz

Zły - 16 minut temu, *.play.pl Sprzedaliśmy Piłkarzy którzy wnosili dużo do gry , nowe transfery jak narazie na tle cracovi wypadają blado.

Reca nie prezentuje lepszego poziomu niż Kun

Stojanovic,ligowy sredniak

szymański moze troszke lepszy od Augustyna.

Rejović ,wydaje mi sie że najlepiej się odnajdzie w naszej lidze tylko.... kto mu będzie dogrywał piłki

Peckhart miał Josue i Mladenovicia , a teraz jest dno.

Przjdzie Niemiec na wypożyczenie, tylko że on prawie wogóle nie gra wiec zanim sie wdroży to bedzie runda wiosenna tak samo z Hagim

wszyscy liczą ze bedzie wisienka na torcie tylko że od dwoch miesiećy nawet nie trenuje.

POBUDKA odjeżdzają nam wszyscy

lech,raków,jaga,widzew,pogoń,wusła p., radomiak i motor robią konkretne ruchy transferowe, a my dajemy .... z cracovia,wisła i arka.

A do drzwi puka Wisła K. i Wieczysta które jak awansuja to zamiotą przyszły sezon.

Więc co nam zostaje z taką polityką SPADEk ???

BRAK JAKOŚCI CD... odpowiedz

Jared - 16 minut temu, *.klikom.net Burch wybił z równowagi piłkarza Cracovii i bez sensu było wyjście Tobiasza. Nie miałby jak zmieścić tej piłki... Szkoda odpowiedz

Jurek - 16 minut temu, *.234.218 Gra jest za wolna. Zanim oni przejdą na połowę sracovi to tamci już bronią całym zespołem. Nie też strzałów z daleka. Za te wszystkie dośrodkowania i długie piłki powinni płacić kary. odpowiedz

Michał - 18 minut temu, *.plus.pl W każdym meczu Legii to takie ciężary że szok. Pełno dobrych piłkarzy i nazwiska które powinny wygrywać i ostro walczyć i nic z tego. Ciężary że Pudzian nie dał by rady. Nie wiem o co chodzi. Czyżby Iordanesku już out....bo ja tego cyrku nie kupuję. A miało być tak pięknie. Na razie jesteśmy w czarnej d...e. odpowiedz

Zie(L)ony - 20 minut temu, *.vectranet.pl Tak myślałem ,że jak się zakwalifikują do LK to położą lachę na ligę. Teraz przerwa 2 tygodnie , a później przygotowania tygodniowe do meczu ze Spartą. Będą grali 3 składem w lidze bo są zmęczeni i tak do końca roku. Będzie tak samo jak w zeszłym roku o ile nie gorzej. Myśle to jest racjonalna analiza sytuacji . Niestety odpowiedz

Warszawiak - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Miodouski dzbanie. Każdy kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje sie piłką wie, że od 3 sezonów Legia potrzebuje obrońców. W Legii w obronie gra emeryt, i Kapuadi, który nie jest w formie. I to by było na tyle. Był Ziółkowski ale sprzedany a oprócz niego Vinagre- który nie jest nominalnym obroncą, Wszołek- który nie jest nominalnym obrońcą. Jest też złoty Pankov ale on dobre mecze przeplata złymi. Miodouski kim trzeba być aby nie kupić obrońców????? I bramkarza bo Kacperek nie pomaga, on ma szczeście raz na sezon a poza tym wszystko co leci w bramke to gol. odpowiedz

Darek - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Wróciła stara dobra Legia. W sierpniu zmęczona sezonem z jednym celnym strzałem w pierwszej połowie.

Ewidentnie idziemy na mistrza. odpowiedz

Legionista - 23 minuty temu, *.net.pl Dni Iordanescu policzone, zero pomysłu na grę, Burch i Alfarela nie mają prawa grać w Legii, Urbański też słabo odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Alfarela do zmiany, ja bym dał Elitima, z Szymańskim może to poukladają odpowiedz

LINK TRANSMISJI - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl https://ogladaj.in/ odpowiedz

wodz - 11 minut temu, *.autocom.pl @LINK TRANSMISJI:



😊dzięki odpowiedz

Gutek - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl Tragedia, dawać Nsame i Wszolka odpowiedz

wtf - 28 minut temu, *.play.pl Te łamagi chcą chyba jakiś rekord pobić i wypisać się z walki o tytuł już we wrześniu! odpowiedz

Ronaldo - 29 minut temu, *.myvzw.com Iordanescu wy…aj. To jest k porażka ten człowiek. On nie ma zielonego pojęcia. Chwali się superpucharem i że weszli do pucharu biedronki.

No ma super osiągnięcia brawo !!! Jeśli dziś przegramy to tylko jego zasługa. Szczerze mam gościa dość już na starcie. K wa 7 pkt będą mieć bo Drakula ma co mecz inną koncepcję. Nie wypi…la. odpowiedz

Pusia - 30 minut temu, *.vectranet.pl Edek z rumuńskiej fabryki kredek, następny wuefista, zapomniał że jest przerwa na kadrę?! Po uja tyle zmian?! W grudniu już go tu nie będzie. odpowiedz

(L) - 31 minut temu, *.mm.pl Ten Urbański jest tak dramatyczny że szok odpowiedz

Rataj - 33 minuty temu, *.centertel.pl Ten trener chyba nie chce spełnić tych warunków żeby być trenerem w następnym sezonie stąd taki skład przed 2 tygodniami laby i odpoczynku. Żeby czasem jakieś mistrzostwo się nie przyplątało. Jest na dobrej drodze. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 39 minut temu, *.t-mobile.pl W tym sezonie Legia nie ma najmniejszych szans załapać się do europejskich pucharów. Chyba że najlepsze polskie kluby odpuszcza sobie PP i skupia się na walce o LM. odpowiedz

Jim - 14 minut temu, *.ejedrzejow.pl @Kibic Legii od 1975: Najlepszy polski klub to Legia, powinieneś to wiedzieć odpowiedz

jprd - 45 minut temu, *.orange.pl Szmaciarze..kur.a ręce opadają odpowiedz

Zico - 46 minut temu, *.play-internet.pl Szkoda że nie rotuje całej 11 ... Ja rozumiem rotację zawodnika 2-3 Maks. W żadnych innych klubach nikt nie wymienia po sześciu siedmiu zawodników... odpowiedz

WojtasBB - 46 minut temu, *.lupro.net Ależ Alfarela jest słaby... odpowiedz

pawel - 47 minut temu, *.vectranet.pl Burch = wóz z węglem.

Ja prd przerwa na kadrę a ten prawie wszystkich wymienił.... odpowiedz

(L)oco - 28 minut temu, *.161.236 @pawel: Burch to wolne drewno, powinien się ogrywać w 1 lidze. W ogóle dlaczego oszczędzamy zawódnikow jak kolejny mecz za 2 tygodnie?? odpowiedz

kibic - 47 minut temu, *.orange.pl Co jest kur.a grane?!!!!!! Co za gówna.o grają...jprdl odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zestawienie pierwszego składu lipa ale mam nadzieję że chociaż remis będzie. odpowiedz

Rataj - 42 minuty temu, *.centertel.pl @Legionista: Mało realne. Ten skład jest tak na 3-4:0 dla Cracovii odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl EGON masz Alfarele w ataku w duecie z Rajoviciem.Zobaczymy co pokaże. 🙂 odpowiedz

wodz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl jakiegoś streama poproszę odpowiedz

R - 33 minuty temu, *.play-internet.pl @wodz: polecam weeb.tv odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ludzie, jak Legia opada z sił w drugich połowach, a jest na dodatek po meczu z dogrywką, to myśleliście że kto dzisiaj na boisko wybiegnie? Każde zwycięstwo trzeba będzie w tym sezonie wyszarpać, niezależnie od tego kto będzie grał, bo takie mamy realia. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Chłopie to są zawodowi piłkarze. Czemu w innych ligach gra co 3 dni nie sprawia problemu aby tylko u nas? Pomyśl... odpowiedz

Szymon - 57 minut temu, *.ktmtelekom.pl @Mateusz z Gór: realia? Zaskakujące ale na tle słabeuszy europejskich nie są przygotowani na 90 minut odpowiedz

Warszawiak - 19 minut temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Barnaba nie ośmieszaj już się. Ja ja muszę zostać w robocie i mi się przedłuża i jestem w niej do północy to nikt mi się nie pyta czy nie chciałbym odpocząć i musze przyjść na 08:00. Za to dostaje pieniądze. Jesteś takim samym kibicem jak zawodnicy BEZ AMBICJI I BEZ J<J odpowiedz

JACUNHO - 13 minut temu, *.net.pl @Legionista:

Dlatego wszystkie nasze ekstrklasowe gwiazdy nikną po przejściu do innych lig i wkrótce wracają na nasze łez padole odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl To nie jest sklad na wygranie meczu chyba ze chodzi o remis w 1 polowie a w 2 polowie desygnuje lepszych oby nie bylo za pozno !!! odpowiedz

adi - 1 godzinę temu, *.orange.pl gdzie można obejrzeć na necie?? odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Chyba ktoś tu zapomniał że następny mecz jest za 2 tygodnie,oni powinni sie zgrywać ze sobą a nie odpoczywać bo wypadają z rytmu meczowego.

Edi chyba robi po złości zarządowi za te super wzmocnienia , większość bedzie wypożyczona bez przyszłości.

Dzisiaj namieszane za dużo a nasi rywale z LK wszystko powygrywali, więc nie mam marginesu błędu , dobrze że Kun na wylocie , bo by był w pierwszej 11 odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Niech mu dadzą iść do tych Emiratów zanim nam zj...e sezon. Przecież tego nikt przy zdrowym rozsądku nie ogarnia. Facet ma większe ego niż psychopata Feio. Magiera Vuko ktokolwiek tylko dość z psychopatami. Jego warsztat trenerski jest też bardzo cienki tak jak decyzje którymi osłabia zespół w trakcie meczu.

Rumuna już wystarczy Please … odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️ odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔 odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Czy ten Ioranesku jest normalny ???

Feio to taki mały debil przy nim lol

Nic się k nie uczy … odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl .......................... Tobiasz ........................

Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca

.............. Szymański ... Kapustka ............

Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan

.......................... Rajović ........................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻

LECIMY 🚀 🙂 odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚 odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0 odpowiedz

RM - 2 godziny temu, *.plus.pl skład wskazuje na sromotną porażkę odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.