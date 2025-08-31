Migouel Alfarela i Bosko Sutalo - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Na żywo

LIVE!: Cracovia 1-1 Legia (2. połowa)

Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.



tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (52)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Kaktus - 9 minut temu, *.orange.pl

Mecz komentującym nie przeszkadza... NAGLE Legia strzeliła... A ci się ledwo zorientowali...🤣

odpowiedz
Michał - 10 minut temu, *.plus.pl

Wydaje mi się że Legia myśli że to gra z nimi reprezentacja Polski bo mają białe koszulki i czerwone gacie to dają im fory. Wstyd.

odpowiedz
Ronaldo - 13 minut temu, *.myvzw.com

Wyj…ć tego Rumuna jeszcze dzisiaj to będzie najlepszy transfer!!!

odpowiedz
Alfarela - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

Jestem wysuniętym napastnikiem, królem pola karnego, nikt mnie w nim nie ogra!

odpowiedz
Zły - 16 minut temu, *.play.pl

Sprzedaliśmy Piłkarzy którzy wnosili dużo do gry , nowe transfery jak narazie na tle cracovi wypadają blado.
Reca nie prezentuje lepszego poziomu niż Kun
Stojanovic,ligowy sredniak
szymański moze troszke lepszy od Augustyna.
Rejović ,wydaje mi sie że najlepiej się odnajdzie w naszej lidze tylko.... kto mu będzie dogrywał piłki
Peckhart miał Josue i Mladenovicia , a teraz jest dno.
Przjdzie Niemiec na wypożyczenie, tylko że on prawie wogóle nie gra wiec zanim sie wdroży to bedzie runda wiosenna tak samo z Hagim
wszyscy liczą ze bedzie wisienka na torcie tylko że od dwoch miesiećy nawet nie trenuje.
POBUDKA odjeżdzają nam wszyscy
lech,raków,jaga,widzew,pogoń,wusła p., radomiak i motor robią konkretne ruchy transferowe, a my dajemy .... z cracovia,wisła i arka.
A do drzwi puka Wisła K. i Wieczysta które jak awansuja to zamiotą przyszły sezon.
Więc co nam zostaje z taką polityką SPADEk ???
BRAK JAKOŚCI CD...

odpowiedz
Jared - 16 minut temu, *.klikom.net

Burch wybił z równowagi piłkarza Cracovii i bez sensu było wyjście Tobiasza. Nie miałby jak zmieścić tej piłki... Szkoda

odpowiedz
Jurek - 16 minut temu, *.234.218

Gra jest za wolna. Zanim oni przejdą na połowę sracovi to tamci już bronią całym zespołem. Nie też strzałów z daleka. Za te wszystkie dośrodkowania i długie piłki powinni płacić kary.

odpowiedz
Michał - 18 minut temu, *.plus.pl

W każdym meczu Legii to takie ciężary że szok. Pełno dobrych piłkarzy i nazwiska które powinny wygrywać i ostro walczyć i nic z tego. Ciężary że Pudzian nie dał by rady. Nie wiem o co chodzi. Czyżby Iordanesku już out....bo ja tego cyrku nie kupuję. A miało być tak pięknie. Na razie jesteśmy w czarnej d...e.

odpowiedz
Zie(L)ony - 20 minut temu, *.vectranet.pl

Tak myślałem ,że jak się zakwalifikują do LK to położą lachę na ligę. Teraz przerwa 2 tygodnie , a później przygotowania tygodniowe do meczu ze Spartą. Będą grali 3 składem w lidze bo są zmęczeni i tak do końca roku. Będzie tak samo jak w zeszłym roku o ile nie gorzej. Myśle to jest racjonalna analiza sytuacji . Niestety

odpowiedz
Warszawiak - 22 minuty temu, *.vectranet.pl

Miodouski dzbanie. Każdy kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje sie piłką wie, że od 3 sezonów Legia potrzebuje obrońców. W Legii w obronie gra emeryt, i Kapuadi, który nie jest w formie. I to by było na tyle. Był Ziółkowski ale sprzedany a oprócz niego Vinagre- który nie jest nominalnym obroncą, Wszołek- który nie jest nominalnym obrońcą. Jest też złoty Pankov ale on dobre mecze przeplata złymi. Miodouski kim trzeba być aby nie kupić obrońców????? I bramkarza bo Kacperek nie pomaga, on ma szczeście raz na sezon a poza tym wszystko co leci w bramke to gol.

odpowiedz
Darek - 22 minuty temu, *.tpnet.pl

Wróciła stara dobra Legia. W sierpniu zmęczona sezonem z jednym celnym strzałem w pierwszej połowie.
Ewidentnie idziemy na mistrza.

odpowiedz
Legionista - 23 minuty temu, *.net.pl

Dni Iordanescu policzone, zero pomysłu na grę, Burch i Alfarela nie mają prawa grać w Legii, Urbański też słabo

odpowiedz
PiotrŻo(L)iborz - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl

Alfarela do zmiany, ja bym dał Elitima, z Szymańskim może to poukladają

odpowiedz
LINK TRANSMISJI - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

https://ogladaj.in/

odpowiedz
wodz - 11 minut temu, *.autocom.pl

@LINK TRANSMISJI:

😊dzięki

odpowiedz
Gutek - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

Tragedia, dawać Nsame i Wszolka

odpowiedz
wtf - 28 minut temu, *.play.pl

Te łamagi chcą chyba jakiś rekord pobić i wypisać się z walki o tytuł już we wrześniu!

odpowiedz
Ronaldo - 29 minut temu, *.myvzw.com

Iordanescu wy…aj. To jest k porażka ten człowiek. On nie ma zielonego pojęcia. Chwali się superpucharem i że weszli do pucharu biedronki.
No ma super osiągnięcia brawo !!! Jeśli dziś przegramy to tylko jego zasługa. Szczerze mam gościa dość już na starcie. K wa 7 pkt będą mieć bo Drakula ma co mecz inną koncepcję. Nie wypi…la.

odpowiedz
Pusia - 30 minut temu, *.vectranet.pl

Edek z rumuńskiej fabryki kredek, następny wuefista, zapomniał że jest przerwa na kadrę?! Po uja tyle zmian?! W grudniu już go tu nie będzie.

odpowiedz
(L) - 31 minut temu, *.mm.pl

Ten Urbański jest tak dramatyczny że szok

odpowiedz
Rataj - 33 minuty temu, *.centertel.pl

Ten trener chyba nie chce spełnić tych warunków żeby być trenerem w następnym sezonie stąd taki skład przed 2 tygodniami laby i odpoczynku. Żeby czasem jakieś mistrzostwo się nie przyplątało. Jest na dobrej drodze.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

W tym sezonie Legia nie ma najmniejszych szans załapać się do europejskich pucharów. Chyba że najlepsze polskie kluby odpuszcza sobie PP i skupia się na walce o LM.

odpowiedz
Jim - 14 minut temu, *.ejedrzejow.pl

@Kibic Legii od 1975: Najlepszy polski klub to Legia, powinieneś to wiedzieć

odpowiedz
jprd - 45 minut temu, *.orange.pl

Szmaciarze..kur.a ręce opadają

odpowiedz
Zico - 46 minut temu, *.play-internet.pl

Szkoda że nie rotuje całej 11 ... Ja rozumiem rotację zawodnika 2-3 Maks. W żadnych innych klubach nikt nie wymienia po sześciu siedmiu zawodników...

odpowiedz
WojtasBB - 46 minut temu, *.lupro.net

Ależ Alfarela jest słaby...

odpowiedz
pawel - 47 minut temu, *.vectranet.pl

Burch = wóz z węglem.
Ja prd przerwa na kadrę a ten prawie wszystkich wymienił....

odpowiedz
(L)oco - 28 minut temu, *.161.236

@pawel: Burch to wolne drewno, powinien się ogrywać w 1 lidze. W ogóle dlaczego oszczędzamy zawódnikow jak kolejny mecz za 2 tygodnie??

odpowiedz
kibic - 47 minut temu, *.orange.pl

Co jest kur.a grane?!!!!!! Co za gówna.o grają...jprdl

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Zestawienie pierwszego składu lipa ale mam nadzieję że chociaż remis będzie.

odpowiedz
Rataj - 42 minuty temu, *.centertel.pl

@Legionista: Mało realne. Ten skład jest tak na 3-4:0 dla Cracovii

odpowiedz
e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

EGON masz Alfarele w ataku w duecie z Rajoviciem.Zobaczymy co pokaże. 🙂

odpowiedz
wodz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

jakiegoś streama poproszę

odpowiedz
R - 33 minuty temu, *.play-internet.pl

@wodz: polecam weeb.tv

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ludzie, jak Legia opada z sił w drugich połowach, a jest na dodatek po meczu z dogrywką, to myśleliście że kto dzisiaj na boisko wybiegnie? Każde zwycięstwo trzeba będzie w tym sezonie wyszarpać, niezależnie od tego kto będzie grał, bo takie mamy realia.

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Chłopie to są zawodowi piłkarze. Czemu w innych ligach gra co 3 dni nie sprawia problemu aby tylko u nas? Pomyśl...

odpowiedz
Szymon - 57 minut temu, *.ktmtelekom.pl

@Mateusz z Gór: realia? Zaskakujące ale na tle słabeuszy europejskich nie są przygotowani na 90 minut

odpowiedz
Warszawiak - 19 minut temu, *.vectranet.pl

@Mateusz z Gór: Barnaba nie ośmieszaj już się. Ja ja muszę zostać w robocie i mi się przedłuża i jestem w niej do północy to nikt mi się nie pyta czy nie chciałbym odpocząć i musze przyjść na 08:00. Za to dostaje pieniądze. Jesteś takim samym kibicem jak zawodnicy BEZ AMBICJI I BEZ J<J

odpowiedz
JACUNHO - 13 minut temu, *.net.pl

@Legionista:
Dlatego wszystkie nasze ekstrklasowe gwiazdy nikną po przejściu do innych lig i wkrótce wracają na nasze łez padole

odpowiedz
exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl

To nie jest sklad na wygranie meczu chyba ze chodzi o remis w 1 polowie a w 2 polowie desygnuje lepszych oby nie bylo za pozno !!!

odpowiedz
adi - 1 godzinę temu, *.orange.pl

gdzie można obejrzeć na necie??

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Chyba ktoś tu zapomniał że następny mecz jest za 2 tygodnie,oni powinni sie zgrywać ze sobą a nie odpoczywać bo wypadają z rytmu meczowego.
Edi chyba robi po złości zarządowi za te super wzmocnienia , większość bedzie wypożyczona bez przyszłości.
Dzisiaj namieszane za dużo a nasi rywale z LK wszystko powygrywali, więc nie mam marginesu błędu , dobrze że Kun na wylocie , bo by był w pierwszej 11

odpowiedz
Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Niech mu dadzą iść do tych Emiratów zanim nam zj...e sezon. Przecież tego nikt przy zdrowym rozsądku nie ogarnia. Facet ma większe ego niż psychopata Feio. Magiera Vuko ktokolwiek tylko dość z psychopatami. Jego warsztat trenerski jest też bardzo cienki tak jak decyzje którymi osłabia zespół w trakcie meczu.
Rumuna już wystarczy Please …

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił

odpowiedz
Szymon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️

odpowiedz
robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔

odpowiedz
Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com

Czy ten Ioranesku jest normalny ???
Feio to taki mały debil przy nim lol
Nic się k nie uczy …

odpowiedz
MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

.......................... Tobiasz ........................
Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca
.............. Szymański ... Kapustka ............
Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan
.......................... Rajović ........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
LECIMY 🚀 🙂

odpowiedz
Antek - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚

odpowiedz
Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0

odpowiedz
RM - 2 godziny temu, *.plus.pl

skład wskazuje na sromotną porażkę

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.