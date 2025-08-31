LIVE!: Cracovia 2-1 Legia (KONIEC)

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Wars - 7 minut temu, *.jmdi.pl Ledwo sezon się zaczął, a już po mistrzostwie ☹️ odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Przez debilowatego trenera Legia kończyła mecz w 10. Gołym okiem widać, że brakuje ręki trenera. Zero rozegrania, zero gry kombinacyjnej, zero gry z pierwszej piłki, zero korzyści że stałych fragmentów gry. Tylko bezmyślne wrzutki w pole karne. Tylko do tego Rumunowi potrzebne są wieże w polu karnym (i nie tylko), bo jego warsztat trenerski nie pozwala mu na jakąkolwiek inna grę. odpowiedz

Heniu - 33 minuty temu, *.optonline.net Alfarela i Szkurin musza zostac sprzedani ASAP i za te pieniadze musi dolaczyc jakis zawodnik o jakiejkolwiej wartosci jaka by nie byla. W obecnej chwili jest tak malo wartosciowych graczy ktorzy by potrafili odwrocic wynik meczu albo nawet wprowadzic cos pozytywnego. Jedyny gracz ktory daje cos tej druzynie to Elitim i nikt wiecej bo ta druzyna nie ma lidera. Kapustka znowu gra jak przecietniak z 1 Ligi. To czym byl Kapustka jeszcze kilka miesiecy temu a to czym teraz jest to totalna przepasc jakosci. odpowiedz

Realista - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Wszystkim cieszącym się w czwartek, którzy przed sezonem przewidywali "powrót na tron" serdecznie przypominam, że schizofrenia jest klasyfikowana jest jako choroba od 19 wieku. Ta zbieranina miernot niczego nie wygra, jedynie psim swędem może zamieszać w PP, co wynika ze specyficznego formatu rozgrywek. W lidze top5 to max. odpowiedz

Phoenix(L)k - 35 minut temu, *.play.pl I znowu trójka środkowych obrońców... odpowiedz

Piotrek - 38 minut temu, *.gigainternet.pl 2 strzały przeciwnika na bramkę, z tego 2 celne i 2 bramki. Dobranoc. odpowiedz

Heniu - 39 minut temu, *.optonline.net Ta obecna druzyna Legii w porownaniu do poprzednich nie ma zadnej dyscipliny na boisku. Kazdy sobie lata jak chce i robi co chce, nie ma zadnej struktury, nie ma zadnej odpowiedzialnosci/pokory. Nie mowie ze Iordanescu jest zlym trenerem ale nie mysle ze jego 11stki na te mecze sa najlepsze. To jest kompletny bajzel w tej chwili. 😟 odpowiedz

Normalny człowiek - 39 minut temu, *.play.pl Dno. Od kilku dobrych lat.

Widać, że mistrzostwo nikogo w tym klubie nie obchodzi.



Bez polotu i gry jeden na jeden nic z tego nie będzie.

Gdy już wypali w Legii ktoś, kto jest kreatywny, natychmiast go spuszczamy...czemu? odpowiedz

Sobal 74 - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Nierozumiem tych zmian jest przerwa w lidze dwa tyg a on połowę składu zmienia do cholery przecież chyba niesa zmęczeni sezonem już pod koniec sierpnia tak niemożna grać odpowiedz

Pit - 47 minut temu, *.net.pl 🤬 dziady i partacze.wstyd! odpowiedz

Obiektywny - 49 minut temu, *.118.18 mecz zacięty, piłkarzyki dali z siebie wszystko co mogli a Kudłaty kazał przegrać. Wyj...ać Mioduskiego!!! odpowiedz

Michał - 52 minuty temu, *.plus.pl Sprzedać....zaorać.....trawy zasiać. I będzie dobrze. Edek z krainy kredek szału nie robi i jego banda też. Precz z wami wszystkimi. odpowiedz

Zły - 53 minuty temu, *.play.pl Po porażce z Płockiem miała byv rewolucja i była,pozbyli sie najlepszych piłkarzy i sciagneli szrot,ca za kudłata szma.. odpowiedz

Pusia - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Edek, Edek, Edek, Edek dzwoń do Fejo żeby Cię zastąpił i spadaj! odpowiedz

Mlody - 53 minuty temu, *.plus.pl Brawo sezon się dopiero zaczyna a w sumie się już skończył dla naszych Gwiazdeczek odpowiedz

R - 56 minut temu, *.play-internet.pl A mam jeszcze takie pytanie no bo Edek mówi że cele zostały zrealizowane czyli superpuchar Polski No fajnie super do tego awans do europejskich pucharów No to powiedzmy że się cieszymy ale punktowanie na poziomie 1.2 pkt w 5 meczach to dobry wynik ? 🤔 odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Spoko,mamy Szkurina😂 odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Nsame ,tak głupiej kontuzji jeszcze nie widziałem,wypada na 2 miesiace,a Edi mówi papa odpowiedz

hipek - 1 godzinę temu, *.plus.pl A my coraz bliżej strefy spadkowej. Zaczynamy się urządzać w czarnej d.... odpowiedz

Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jesteśmy silni? odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Najlepiej co nam wychodzi to 100 podań wzdłuż boiska byl nie do przodu ,może czasem do tyłu do Tobiasza odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl jak nic sie nie zmieni to 12 miejsce i 9 punktów straty do lidera,co to .uwa ma być??? odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Wje…ć tego Rumuna. K…wa oczy krwawią gorzej niż za Faji. Dariusz M ty wiesz co…Wyj…ć Rumuna !!! Zagrali w składzie co by nie gwarantował utrzymania. Dobranoc odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Źle nie grają tylko bramkarz potrzebny… komentatorzy na siłę lansują Tobiasza a to słabizna … nic nie wnosi w żadnym meczu i nie chce słuchać ze Legii puchary uratował … bo miał furę szczęścia z poprzeczka a dziś słupek mu pomógł a przy obu bramkach mógł pomoc drużynie i to wyciągnąć … ale to za wysokie progi dla niego … nic nie daje ten chłopak drużynie . odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Brak jakości......................................................Hallo zarząd a i 0 pressingu a to swiadczy o tym że wklady mają w .upie ten klub. odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Krasniqi ma dobry body balance,jest całkiem szybki jak na swój wzrost , ale jest surowy technicznie wieć ani dobrze nie poda ani nie dosrodkuje idealnej piłki.

wiec za Morishite to jak stryjek , siekierka na kijek odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl 20 minut do końca i trener nie robi zmian. O co u chodzi? odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Darek: to samo właśnie pomyślałem. Gra się nie klei A ten ku...a nie robi zmian odpowiedz

Liper - 1 godzinę temu, *.plus.pl Nakupowali centymetrów a po stałych każdy im wsadza i w lidze i w europie. Coś tu nie gra. odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wcześniej się cieszyłem, że Edek będzie trenerem i początek myślałem że coś z tego zrobi. Im dalej w las to mam wrażenie że chłop nie ogarnia takiego klubu. Nie wiem ciągle tłumaczy że piłkarze są zmęczeni Jak mogą być zmęczeni jak gotuje co mecz po 7 8 osób No to gość plus zmiany to goście grają po 60 minut to jak ktoś może być zmęczony jak zagrasz i 10 minut raz na tydzień. Nabijanie na makaronu na uszy ile my to nie ma czy nie rozegrali i co i jak następny farmazoniarz. Przepraszam wszystkich co mieli rację odpowiedz

Warszawiak - 50 minut temu, *.vectranet.pl @R: ale to zawodnicy mają wy...bane. Ten mecz dzisiaj dobitnie pokazał. Zawodnicy Cracovi gryźli trawe walczyli o każda piłkę a nasze wkłądy człapią po boisku. Nakupowali ludzi, którzy są w Legii po to aby zarabiać pieniądze. Czy on wygra czy on przegra i tak dostanie tyle co w kontrakcie wiec po co sie męczyć. To wina pseudokopaczy odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Co oni mysłeli że w chodoznego wygrają ten mecz , Edi powiedział że takiego bur...u jak w Legii to nie widział nigdzie, ajajaj patataj odpowiedz

Egon - 47 minut temu, *.waw.pl @Zły:



Tan cały Edi, to się nadaje do tarcia chrzanu, a nie do trenowania Legii.

A te swoje bajeczki i szukanie winnych niech sobie wciska rumuńskim gazetkom. odpowiedz

Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl Do boju Legio Marsz! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Alfarela do wyyebania z klubu,ani z niego napastnik,ani skrzydłowy. odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mecz komentującym nie przeszkadza... NAGLE Legia strzeliła... A ci się ledwo zorientowali...🤣 odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kaktus: złośliwie,ale w sumie w punkt,najważniejsze,na tym forum nikt z malutkimi wyjątkami nie powie,nasz zawodnik zagrał dobrze,kapitalnie itp.to im nie pasuje,jest zakazane,inny styl to obowiązuje delikatnie mówiąc .😎❤️🤍💚 odpowiedz

Warszawiak - 5 minut temu, *.vectranet.pl @Cezar.: weź już skończ bo mam wrażenie że ćpasz co chwilę. Wszystko cie cieszy wszystko jest ok. Po dzisiejszym meczy też ci sie wszystko podoba kolejny kibicu bez ambicji i honoru? Zadowala cie to co sie dzieje w klubie? Pewnie tak i dlatego Mioduski nadal ma takie poparcie bo takie dzbany mu sprzyjają odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wydaje mi się że Legia myśli że to gra z nimi reprezentacja Polski bo mają białe koszulki i czerwone gacie to dają im fory. Wstyd. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Wyj…ć tego Rumuna jeszcze dzisiaj to będzie najlepszy transfer!!! odpowiedz

Alfarela - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jestem wysuniętym napastnikiem, królem pola karnego, nikt mnie w nim nie ogra! odpowiedz

Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl Sprzedaliśmy Piłkarzy którzy wnosili dużo do gry , nowe transfery jak narazie na tle cracovi wypadają blado.

Reca nie prezentuje lepszego poziomu niż Kun

Stojanovic,ligowy sredniak

szymański moze troszke lepszy od Augustyna.

Rejović ,wydaje mi sie że najlepiej się odnajdzie w naszej lidze tylko.... kto mu będzie dogrywał piłki

Peckhart miał Josue i Mladenovicia , a teraz jest dno.

Przjdzie Niemiec na wypożyczenie, tylko że on prawie wogóle nie gra wiec zanim sie wdroży to bedzie runda wiosenna tak samo z Hagim

wszyscy liczą ze bedzie wisienka na torcie tylko że od dwoch miesiećy nawet nie trenuje.

POBUDKA odjeżdzają nam wszyscy

lech,raków,jaga,widzew,pogoń,wusła p., radomiak i motor robią konkretne ruchy transferowe, a my dajemy .... z cracovia,wisła i arka.

A do drzwi puka Wisła K. i Wieczysta które jak awansuja to zamiotą przyszły sezon.

Więc co nam zostaje z taką polityką SPADEk ???

BRAK JAKOŚCI CD... odpowiedz

Jared - 1 godzinę temu, *.klikom.net Burch wybił z równowagi piłkarza Cracovii i bez sensu było wyjście Tobiasza. Nie miałby jak zmieścić tej piłki... Szkoda odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.234.218 Gra jest za wolna. Zanim oni przejdą na połowę sracovi to tamci już bronią całym zespołem. Nie też strzałów z daleka. Za te wszystkie dośrodkowania i długie piłki powinni płacić kary. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl W każdym meczu Legii to takie ciężary że szok. Pełno dobrych piłkarzy i nazwiska które powinny wygrywać i ostro walczyć i nic z tego. Ciężary że Pudzian nie dał by rady. Nie wiem o co chodzi. Czyżby Iordanesku już out....bo ja tego cyrku nie kupuję. A miało być tak pięknie. Na razie jesteśmy w czarnej d...e. odpowiedz

tv - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Michał: wymień choć 3 dobrych piłkarzy a Ty piszesz pełno ( jak się nachlałeś to nie pisz bzdur). odpowiedz

Zie(L)ony - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tak myślałem ,że jak się zakwalifikują do LK to położą lachę na ligę. Teraz przerwa 2 tygodnie , a później przygotowania tygodniowe do meczu ze Spartą. Będą grali 3 składem w lidze bo są zmęczeni i tak do końca roku. Będzie tak samo jak w zeszłym roku o ile nie gorzej. Myśle to jest racjonalna analiza sytuacji . Niestety odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Miodouski dzbanie. Każdy kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje sie piłką wie, że od 3 sezonów Legia potrzebuje obrońców. W Legii w obronie gra emeryt, i Kapuadi, który nie jest w formie. I to by było na tyle. Był Ziółkowski ale sprzedany a oprócz niego Vinagre- który nie jest nominalnym obroncą, Wszołek- który nie jest nominalnym obrońcą. Jest też złoty Pankov ale on dobre mecze przeplata złymi. Miodouski kim trzeba być aby nie kupić obrońców????? I bramkarza bo Kacperek nie pomaga, on ma szczeście raz na sezon a poza tym wszystko co leci w bramke to gol. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wróciła stara dobra Legia. W sierpniu zmęczona sezonem z jednym celnym strzałem w pierwszej połowie.

Ewidentnie idziemy na mistrza. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Dni Iordanescu policzone, zero pomysłu na grę, Burch i Alfarela nie mają prawa grać w Legii, Urbański też słabo odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Alfarela do zmiany, ja bym dał Elitima, z Szymańskim może to poukladają odpowiedz

LINK TRANSMISJI - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl https://ogladaj.in/ odpowiedz

wodz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @LINK TRANSMISJI:



😊dzięki odpowiedz

Gutek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tragedia, dawać Nsame i Wszolka odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.play.pl Te łamagi chcą chyba jakiś rekord pobić i wypisać się z walki o tytuł już we wrześniu! odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Iordanescu wy…aj. To jest k porażka ten człowiek. On nie ma zielonego pojęcia. Chwali się superpucharem i że weszli do pucharu biedronki.

No ma super osiągnięcia brawo !!! Jeśli dziś przegramy to tylko jego zasługa. Szczerze mam gościa dość już na starcie. K wa 7 pkt będą mieć bo Drakula ma co mecz inną koncepcję. Nie wypi…la. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Edek z rumuńskiej fabryki kredek, następny wuefista, zapomniał że jest przerwa na kadrę?! Po uja tyle zmian?! W grudniu już go tu nie będzie. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Ten Urbański jest tak dramatyczny że szok odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ten trener chyba nie chce spełnić tych warunków żeby być trenerem w następnym sezonie stąd taki skład przed 2 tygodniami laby i odpoczynku. Żeby czasem jakieś mistrzostwo się nie przyplątało. Jest na dobrej drodze. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W tym sezonie Legia nie ma najmniejszych szans załapać się do europejskich pucharów. Chyba że najlepsze polskie kluby odpuszcza sobie PP i skupia się na walce o LM. odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl @Kibic Legii od 1975: Najlepszy polski klub to Legia, powinieneś to wiedzieć odpowiedz

jprd - 2 godziny temu, *.orange.pl Szmaciarze..kur.a ręce opadają odpowiedz

Zico - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda że nie rotuje całej 11 ... Ja rozumiem rotację zawodnika 2-3 Maks. W żadnych innych klubach nikt nie wymienia po sześciu siedmiu zawodników... odpowiedz

WojtasBB - 2 godziny temu, *.lupro.net Ależ Alfarela jest słaby... odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Burch = wóz z węglem.

Ja prd przerwa na kadrę a ten prawie wszystkich wymienił.... odpowiedz

(L)oco - 2 godziny temu, *.161.236 @pawel: Burch to wolne drewno, powinien się ogrywać w 1 lidze. W ogóle dlaczego oszczędzamy zawódnikow jak kolejny mecz za 2 tygodnie?? odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.orange.pl Co jest kur.a grane?!!!!!! Co za gówna.o grają...jprdl odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Zestawienie pierwszego składu lipa ale mam nadzieję że chociaż remis będzie. odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Legionista: Mało realne. Ten skład jest tak na 3-4:0 dla Cracovii odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl EGON masz Alfarele w ataku w duecie z Rajoviciem.Zobaczymy co pokaże. 🙂 odpowiedz

wodz - 2 godziny temu, *.autocom.pl jakiegoś streama poproszę odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @wodz: polecam weeb.tv odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Ludzie, jak Legia opada z sił w drugich połowach, a jest na dodatek po meczu z dogrywką, to myśleliście że kto dzisiaj na boisko wybiegnie? Każde zwycięstwo trzeba będzie w tym sezonie wyszarpać, niezależnie od tego kto będzie grał, bo takie mamy realia. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór: Chłopie to są zawodowi piłkarze. Czemu w innych ligach gra co 3 dni nie sprawia problemu aby tylko u nas? Pomyśl... odpowiedz

Szymon - 2 godziny temu, *.ktmtelekom.pl @Mateusz z Gór: realia? Zaskakujące ale na tle słabeuszy europejskich nie są przygotowani na 90 minut odpowiedz

Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Barnaba nie ośmieszaj już się. Ja ja muszę zostać w robocie i mi się przedłuża i jestem w niej do północy to nikt mi się nie pyta czy nie chciałbym odpocząć i musze przyjść na 08:00. Za to dostaje pieniądze. Jesteś takim samym kibicem jak zawodnicy BEZ AMBICJI I BEZ J<J odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl @Legionista:

Dlatego wszystkie nasze ekstrklasowe gwiazdy nikną po przejściu do innych lig i wkrótce wracają na nasze łez padole odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl To nie jest sklad na wygranie meczu chyba ze chodzi o remis w 1 polowie a w 2 polowie desygnuje lepszych oby nie bylo za pozno !!! odpowiedz

adi - 2 godziny temu, *.orange.pl gdzie można obejrzeć na necie?? odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.play.pl Chyba ktoś tu zapomniał że następny mecz jest za 2 tygodnie,oni powinni sie zgrywać ze sobą a nie odpoczywać bo wypadają z rytmu meczowego.

Edi chyba robi po złości zarządowi za te super wzmocnienia , większość bedzie wypożyczona bez przyszłości.

Dzisiaj namieszane za dużo a nasi rywale z LK wszystko powygrywali, więc nie mam marginesu błędu , dobrze że Kun na wylocie , bo by był w pierwszej 11 odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Niech mu dadzą iść do tych Emiratów zanim nam zj...e sezon. Przecież tego nikt przy zdrowym rozsądku nie ogarnia. Facet ma większe ego niż psychopata Feio. Magiera Vuko ktokolwiek tylko dość z psychopatami. Jego warsztat trenerski jest też bardzo cienki tak jak decyzje którymi osłabia zespół w trakcie meczu.

Rumuna już wystarczy Please … odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️ odpowiedz

robal - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔 odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Czy ten Ioranesku jest normalny ???

Feio to taki mały debil przy nim lol

Nic się k nie uczy … odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl .......................... Tobiasz ........................

Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca

.............. Szymański ... Kapustka ............

Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan

.......................... Rajović ........................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻

LECIMY 🚀 🙂 odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚 odpowiedz

Elf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0 odpowiedz

RM - 3 godziny temu, *.plus.pl skład wskazuje na sromotną porażkę odpowiedz

