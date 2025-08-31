LIVE!: Cracovia 2-1 Legia (KONIEC)

Migouel Alfarela i Bosko Sutalo - fot. Woytek / Legionisci.com
Cracovia 2-1 Legia (KONIEC)

Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Cracovia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek meczu o godz. 20:15.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.



Komentarze (90)

Wars - 7 minut temu, *.jmdi.pl

Ledwo sezon się zaczął, a już po mistrzostwie ☹️

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

Przez debilowatego trenera Legia kończyła mecz w 10. Gołym okiem widać, że brakuje ręki trenera. Zero rozegrania, zero gry kombinacyjnej, zero gry z pierwszej piłki, zero korzyści że stałych fragmentów gry. Tylko bezmyślne wrzutki w pole karne. Tylko do tego Rumunowi potrzebne są wieże w polu karnym (i nie tylko), bo jego warsztat trenerski nie pozwala mu na jakąkolwiek inna grę.

odpowiedz
Heniu - 33 minuty temu, *.optonline.net

Alfarela i Szkurin musza zostac sprzedani ASAP i za te pieniadze musi dolaczyc jakis zawodnik o jakiejkolwiej wartosci jaka by nie byla. W obecnej chwili jest tak malo wartosciowych graczy ktorzy by potrafili odwrocic wynik meczu albo nawet wprowadzic cos pozytywnego. Jedyny gracz ktory daje cos tej druzynie to Elitim i nikt wiecej bo ta druzyna nie ma lidera. Kapustka znowu gra jak przecietniak z 1 Ligi. To czym byl Kapustka jeszcze kilka miesiecy temu a to czym teraz jest to totalna przepasc jakosci.

odpowiedz
Realista - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

Wszystkim cieszącym się w czwartek, którzy przed sezonem przewidywali "powrót na tron" serdecznie przypominam, że schizofrenia jest klasyfikowana jest jako choroba od 19 wieku. Ta zbieranina miernot niczego nie wygra, jedynie psim swędem może zamieszać w PP, co wynika ze specyficznego formatu rozgrywek. W lidze top5 to max.

odpowiedz
Phoenix(L)k - 35 minut temu, *.play.pl

I znowu trójka środkowych obrońców...

odpowiedz
Piotrek - 38 minut temu, *.gigainternet.pl

2 strzały przeciwnika na bramkę, z tego 2 celne i 2 bramki. Dobranoc.

odpowiedz
Heniu - 39 minut temu, *.optonline.net

Ta obecna druzyna Legii w porownaniu do poprzednich nie ma zadnej dyscipliny na boisku. Kazdy sobie lata jak chce i robi co chce, nie ma zadnej struktury, nie ma zadnej odpowiedzialnosci/pokory. Nie mowie ze Iordanescu jest zlym trenerem ale nie mysle ze jego 11stki na te mecze sa najlepsze. To jest kompletny bajzel w tej chwili. 😟

odpowiedz
Normalny człowiek - 39 minut temu, *.play.pl

Dno. Od kilku dobrych lat.
Widać, że mistrzostwo nikogo w tym klubie nie obchodzi.

Bez polotu i gry jeden na jeden nic z tego nie będzie.
Gdy już wypali w Legii ktoś, kto jest kreatywny, natychmiast go spuszczamy...czemu?

odpowiedz
Sobal 74 - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

Nierozumiem tych zmian jest przerwa w lidze dwa tyg a on połowę składu zmienia do cholery przecież chyba niesa zmęczeni sezonem już pod koniec sierpnia tak niemożna grać

odpowiedz
Pit - 47 minut temu, *.net.pl

🤬 dziady i partacze.wstyd!

odpowiedz
Obiektywny - 49 minut temu, *.118.18

mecz zacięty, piłkarzyki dali z siebie wszystko co mogli a Kudłaty kazał przegrać. Wyj...ać Mioduskiego!!!

odpowiedz
Michał - 52 minuty temu, *.plus.pl

Sprzedać....zaorać.....trawy zasiać. I będzie dobrze. Edek z krainy kredek szału nie robi i jego banda też. Precz z wami wszystkimi.

odpowiedz
Zły - 53 minuty temu, *.play.pl

Po porażce z Płockiem miała byv rewolucja i była,pozbyli sie najlepszych piłkarzy i sciagneli szrot,ca za kudłata szma..

odpowiedz
Pusia - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

Edek, Edek, Edek, Edek dzwoń do Fejo żeby Cię zastąpił i spadaj!

odpowiedz
Mlody - 53 minuty temu, *.plus.pl

Brawo sezon się dopiero zaczyna a w sumie się już skończył dla naszych Gwiazdeczek

odpowiedz
R - 56 minut temu, *.play-internet.pl

A mam jeszcze takie pytanie no bo Edek mówi że cele zostały zrealizowane czyli superpuchar Polski No fajnie super do tego awans do europejskich pucharów No to powiedzmy że się cieszymy ale punktowanie na poziomie 1.2 pkt w 5 meczach to dobry wynik ? 🤔

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Spoko,mamy Szkurina😂

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nsame ,tak głupiej kontuzji jeszcze nie widziałem,wypada na 2 miesiace,a Edi mówi papa

odpowiedz
hipek - 1 godzinę temu, *.plus.pl

A my coraz bliżej strefy spadkowej. Zaczynamy się urządzać w czarnej d....

odpowiedz
Krzysztof - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Jesteśmy silni?

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Najlepiej co nam wychodzi to 100 podań wzdłuż boiska byl nie do przodu ,może czasem do tyłu do Tobiasza

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

jak nic sie nie zmieni to 12 miejsce i 9 punktów straty do lidera,co to .uwa ma być???

odpowiedz
Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Wje…ć tego Rumuna. K…wa oczy krwawią gorzej niż za Faji. Dariusz M ty wiesz co…Wyj…ć Rumuna !!! Zagrali w składzie co by nie gwarantował utrzymania. Dobranoc

odpowiedz
Kibic - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Źle nie grają tylko bramkarz potrzebny… komentatorzy na siłę lansują Tobiasza a to słabizna … nic nie wnosi w żadnym meczu i nie chce słuchać ze Legii puchary uratował … bo miał furę szczęścia z poprzeczka a dziś słupek mu pomógł a przy obu bramkach mógł pomoc drużynie i to wyciągnąć … ale to za wysokie progi dla niego … nic nie daje ten chłopak drużynie .

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Brak jakości......................................................Hallo zarząd a i 0 pressingu a to swiadczy o tym że wklady mają w .upie ten klub.

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Krasniqi ma dobry body balance,jest całkiem szybki jak na swój wzrost , ale jest surowy technicznie wieć ani dobrze nie poda ani nie dosrodkuje idealnej piłki.
wiec za Morishite to jak stryjek , siekierka na kijek

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

20 minut do końca i trener nie robi zmian. O co u chodzi?

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

@Darek: to samo właśnie pomyślałem. Gra się nie klei A ten ku...a nie robi zmian

odpowiedz
Liper - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Nakupowali centymetrów a po stałych każdy im wsadza i w lidze i w europie. Coś tu nie gra.

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Wcześniej się cieszyłem, że Edek będzie trenerem i początek myślałem że coś z tego zrobi. Im dalej w las to mam wrażenie że chłop nie ogarnia takiego klubu. Nie wiem ciągle tłumaczy że piłkarze są zmęczeni Jak mogą być zmęczeni jak gotuje co mecz po 7 8 osób No to gość plus zmiany to goście grają po 60 minut to jak ktoś może być zmęczony jak zagrasz i 10 minut raz na tydzień. Nabijanie na makaronu na uszy ile my to nie ma czy nie rozegrali i co i jak następny farmazoniarz. Przepraszam wszystkich co mieli rację

odpowiedz
Warszawiak - 50 minut temu, *.vectranet.pl

@R: ale to zawodnicy mają wy...bane. Ten mecz dzisiaj dobitnie pokazał. Zawodnicy Cracovi gryźli trawe walczyli o każda piłkę a nasze wkłądy człapią po boisku. Nakupowali ludzi, którzy są w Legii po to aby zarabiać pieniądze. Czy on wygra czy on przegra i tak dostanie tyle co w kontrakcie wiec po co sie męczyć. To wina pseudokopaczy

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Co oni mysłeli że w chodoznego wygrają ten mecz , Edi powiedział że takiego bur...u jak w Legii to nie widział nigdzie, ajajaj patataj

odpowiedz
Egon - 47 minut temu, *.waw.pl

@Zły:

Tan cały Edi, to się nadaje do tarcia chrzanu, a nie do trenowania Legii.
A te swoje bajeczki i szukanie winnych niech sobie wciska rumuńskim gazetkom.

odpowiedz
Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl

Do boju Legio Marsz!

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Alfarela do wyyebania z klubu,ani z niego napastnik,ani skrzydłowy.

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Mecz komentującym nie przeszkadza... NAGLE Legia strzeliła... A ci się ledwo zorientowali...🤣

odpowiedz
Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@Kaktus: złośliwie,ale w sumie w punkt,najważniejsze,na tym forum nikt z malutkimi wyjątkami nie powie,nasz zawodnik zagrał dobrze,kapitalnie itp.to im nie pasuje,jest zakazane,inny styl to obowiązuje delikatnie mówiąc .😎❤️🤍💚

odpowiedz
Warszawiak - 5 minut temu, *.vectranet.pl

@Cezar.: weź już skończ bo mam wrażenie że ćpasz co chwilę. Wszystko cie cieszy wszystko jest ok. Po dzisiejszym meczy też ci sie wszystko podoba kolejny kibicu bez ambicji i honoru? Zadowala cie to co sie dzieje w klubie? Pewnie tak i dlatego Mioduski nadal ma takie poparcie bo takie dzbany mu sprzyjają

odpowiedz
Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Wydaje mi się że Legia myśli że to gra z nimi reprezentacja Polski bo mają białe koszulki i czerwone gacie to dają im fory. Wstyd.

odpowiedz
Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Wyj…ć tego Rumuna jeszcze dzisiaj to będzie najlepszy transfer!!!

odpowiedz
Alfarela - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jestem wysuniętym napastnikiem, królem pola karnego, nikt mnie w nim nie ogra!

odpowiedz
Zły - 1 godzinę temu, *.play.pl

Sprzedaliśmy Piłkarzy którzy wnosili dużo do gry , nowe transfery jak narazie na tle cracovi wypadają blado.
Reca nie prezentuje lepszego poziomu niż Kun
Stojanovic,ligowy sredniak
szymański moze troszke lepszy od Augustyna.
Rejović ,wydaje mi sie że najlepiej się odnajdzie w naszej lidze tylko.... kto mu będzie dogrywał piłki
Peckhart miał Josue i Mladenovicia , a teraz jest dno.
Przjdzie Niemiec na wypożyczenie, tylko że on prawie wogóle nie gra wiec zanim sie wdroży to bedzie runda wiosenna tak samo z Hagim
wszyscy liczą ze bedzie wisienka na torcie tylko że od dwoch miesiećy nawet nie trenuje.
POBUDKA odjeżdzają nam wszyscy
lech,raków,jaga,widzew,pogoń,wusła p., radomiak i motor robią konkretne ruchy transferowe, a my dajemy .... z cracovia,wisła i arka.
A do drzwi puka Wisła K. i Wieczysta które jak awansuja to zamiotą przyszły sezon.
Więc co nam zostaje z taką polityką SPADEk ???
BRAK JAKOŚCI CD...

odpowiedz
Jared - 1 godzinę temu, *.klikom.net

Burch wybił z równowagi piłkarza Cracovii i bez sensu było wyjście Tobiasza. Nie miałby jak zmieścić tej piłki... Szkoda

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.234.218

Gra jest za wolna. Zanim oni przejdą na połowę sracovi to tamci już bronią całym zespołem. Nie też strzałów z daleka. Za te wszystkie dośrodkowania i długie piłki powinni płacić kary.

odpowiedz
Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl

W każdym meczu Legii to takie ciężary że szok. Pełno dobrych piłkarzy i nazwiska które powinny wygrywać i ostro walczyć i nic z tego. Ciężary że Pudzian nie dał by rady. Nie wiem o co chodzi. Czyżby Iordanesku już out....bo ja tego cyrku nie kupuję. A miało być tak pięknie. Na razie jesteśmy w czarnej d...e.

odpowiedz
tv - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@Michał: wymień choć 3 dobrych piłkarzy a Ty piszesz pełno ( jak się nachlałeś to nie pisz bzdur).

odpowiedz
Zie(L)ony - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Tak myślałem ,że jak się zakwalifikują do LK to położą lachę na ligę. Teraz przerwa 2 tygodnie , a później przygotowania tygodniowe do meczu ze Spartą. Będą grali 3 składem w lidze bo są zmęczeni i tak do końca roku. Będzie tak samo jak w zeszłym roku o ile nie gorzej. Myśle to jest racjonalna analiza sytuacji . Niestety

odpowiedz
Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Miodouski dzbanie. Każdy kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje sie piłką wie, że od 3 sezonów Legia potrzebuje obrońców. W Legii w obronie gra emeryt, i Kapuadi, który nie jest w formie. I to by było na tyle. Był Ziółkowski ale sprzedany a oprócz niego Vinagre- który nie jest nominalnym obroncą, Wszołek- który nie jest nominalnym obrońcą. Jest też złoty Pankov ale on dobre mecze przeplata złymi. Miodouski kim trzeba być aby nie kupić obrońców????? I bramkarza bo Kacperek nie pomaga, on ma szczeście raz na sezon a poza tym wszystko co leci w bramke to gol.

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Wróciła stara dobra Legia. W sierpniu zmęczona sezonem z jednym celnym strzałem w pierwszej połowie.
Ewidentnie idziemy na mistrza.

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl

Dni Iordanescu policzone, zero pomysłu na grę, Burch i Alfarela nie mają prawa grać w Legii, Urbański też słabo

odpowiedz
PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Alfarela do zmiany, ja bym dał Elitima, z Szymańskim może to poukladają

odpowiedz
LINK TRANSMISJI - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

https://ogladaj.in/

odpowiedz
wodz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

@LINK TRANSMISJI:

😊dzięki

odpowiedz
Gutek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Tragedia, dawać Nsame i Wszolka

odpowiedz
wtf - 2 godziny temu, *.play.pl

Te łamagi chcą chyba jakiś rekord pobić i wypisać się z walki o tytuł już we wrześniu!

odpowiedz
Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com

Iordanescu wy…aj. To jest k porażka ten człowiek. On nie ma zielonego pojęcia. Chwali się superpucharem i że weszli do pucharu biedronki.
No ma super osiągnięcia brawo !!! Jeśli dziś przegramy to tylko jego zasługa. Szczerze mam gościa dość już na starcie. K wa 7 pkt będą mieć bo Drakula ma co mecz inną koncepcję. Nie wypi…la.

odpowiedz
Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Edek z rumuńskiej fabryki kredek, następny wuefista, zapomniał że jest przerwa na kadrę?! Po uja tyle zmian?! W grudniu już go tu nie będzie.

odpowiedz
(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl

Ten Urbański jest tak dramatyczny że szok

odpowiedz
Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Ten trener chyba nie chce spełnić tych warunków żeby być trenerem w następnym sezonie stąd taki skład przed 2 tygodniami laby i odpoczynku. Żeby czasem jakieś mistrzostwo się nie przyplątało. Jest na dobrej drodze.

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

W tym sezonie Legia nie ma najmniejszych szans załapać się do europejskich pucharów. Chyba że najlepsze polskie kluby odpuszcza sobie PP i skupia się na walce o LM.

odpowiedz
Jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl

@Kibic Legii od 1975: Najlepszy polski klub to Legia, powinieneś to wiedzieć

odpowiedz
jprd - 2 godziny temu, *.orange.pl

Szmaciarze..kur.a ręce opadają

odpowiedz
Zico - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Szkoda że nie rotuje całej 11 ... Ja rozumiem rotację zawodnika 2-3 Maks. W żadnych innych klubach nikt nie wymienia po sześciu siedmiu zawodników...

odpowiedz
WojtasBB - 2 godziny temu, *.lupro.net

Ależ Alfarela jest słaby...

odpowiedz
pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Burch = wóz z węglem.
Ja prd przerwa na kadrę a ten prawie wszystkich wymienił....

odpowiedz
(L)oco - 2 godziny temu, *.161.236

@pawel: Burch to wolne drewno, powinien się ogrywać w 1 lidze. W ogóle dlaczego oszczędzamy zawódnikow jak kolejny mecz za 2 tygodnie??

odpowiedz
kibic - 2 godziny temu, *.orange.pl

Co jest kur.a grane?!!!!!! Co za gówna.o grają...jprdl

odpowiedz
Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl

Zestawienie pierwszego składu lipa ale mam nadzieję że chociaż remis będzie.

odpowiedz
Rataj - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@Legionista: Mało realne. Ten skład jest tak na 3-4:0 dla Cracovii

odpowiedz
e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl

EGON masz Alfarele w ataku w duecie z Rajoviciem.Zobaczymy co pokaże. 🙂

odpowiedz
wodz - 2 godziny temu, *.autocom.pl

jakiegoś streama poproszę

odpowiedz
R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

@wodz: polecam weeb.tv

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Ludzie, jak Legia opada z sił w drugich połowach, a jest na dodatek po meczu z dogrywką, to myśleliście że kto dzisiaj na boisko wybiegnie? Każde zwycięstwo trzeba będzie w tym sezonie wyszarpać, niezależnie od tego kto będzie grał, bo takie mamy realia.

odpowiedz
Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl

@Mateusz z Gór: Chłopie to są zawodowi piłkarze. Czemu w innych ligach gra co 3 dni nie sprawia problemu aby tylko u nas? Pomyśl...

odpowiedz
Szymon - 2 godziny temu, *.ktmtelekom.pl

@Mateusz z Gór: realia? Zaskakujące ale na tle słabeuszy europejskich nie są przygotowani na 90 minut

odpowiedz
Warszawiak - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Mateusz z Gór: Barnaba nie ośmieszaj już się. Ja ja muszę zostać w robocie i mi się przedłuża i jestem w niej do północy to nikt mi się nie pyta czy nie chciałbym odpocząć i musze przyjść na 08:00. Za to dostaje pieniądze. Jesteś takim samym kibicem jak zawodnicy BEZ AMBICJI I BEZ J<J

odpowiedz
JACUNHO - 1 godzinę temu, *.net.pl

@Legionista:
Dlatego wszystkie nasze ekstrklasowe gwiazdy nikną po przejściu do innych lig i wkrótce wracają na nasze łez padole

odpowiedz
exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl

To nie jest sklad na wygranie meczu chyba ze chodzi o remis w 1 polowie a w 2 polowie desygnuje lepszych oby nie bylo za pozno !!!

odpowiedz
adi - 2 godziny temu, *.orange.pl

gdzie można obejrzeć na necie??

odpowiedz
Zły - 3 godziny temu, *.play.pl

Chyba ktoś tu zapomniał że następny mecz jest za 2 tygodnie,oni powinni sie zgrywać ze sobą a nie odpoczywać bo wypadają z rytmu meczowego.
Edi chyba robi po złości zarządowi za te super wzmocnienia , większość bedzie wypożyczona bez przyszłości.
Dzisiaj namieszane za dużo a nasi rywale z LK wszystko powygrywali, więc nie mam marginesu błędu , dobrze że Kun na wylocie , bo by był w pierwszej 11

odpowiedz
Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com

Niech mu dadzą iść do tych Emiratów zanim nam zj...e sezon. Przecież tego nikt przy zdrowym rozsądku nie ogarnia. Facet ma większe ego niż psychopata Feio. Magiera Vuko ktokolwiek tylko dość z psychopatami. Jego warsztat trenerski jest też bardzo cienki tak jak decyzje którymi osłabia zespół w trakcie meczu.
Rumuna już wystarczy Please …

odpowiedz
Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl

Dwa tygodnie przerwy a ten daje skład taki że będzie wpierw.. l jak siema

odpowiedz
Legionista - 3 godziny temu, *.orange.pl

Widzę że Edward miesza w głównie żeby się nie zdziwił

odpowiedz
Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Uuuuuu Widać wizję trenera ale na zdrowy rozum to 3 do tyłu chyba że Iordanescu sam chce szybko się zwolnić ☹️

odpowiedz
robal - 3 godziny temu, *.centertel.pl

Co to za skład🤦 Podobno mieliśmy grać o mistrzostwo🤔

odpowiedz
Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com

Czy ten Ioranesku jest normalny ???
Feio to taki mały debil przy nim lol
Nic się k nie uczy …

odpowiedz
MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

.......................... Tobiasz ........................
Stojanović ... Burch ... Kapuadi ... Reca
.............. Szymański ... Kapustka ............
Alfarela ....... Urbański ....... Biczachczjan
.......................... Rajović ........................
💪👍
❤️🤍💚🖤
🍺🍻
LECIMY 🚀 🙂

odpowiedz
Antek - 3 godziny temu, *.centertel.pl

@RM: Popieram obrona tragedia 😎❤️🤍💚

odpowiedz
Elf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Urbański...piłkarz-pierdoła,brakuje jeszcze aby na boisko z ławki wszedł Chodyna...Cracovia-Legia 3:0

odpowiedz
RM - 3 godziny temu, *.plus.pl

skład wskazuje na sromotną porażkę

odpowiedz
